Битва супермаркетов

Уфимцы недоумевают – повсеместно закрываются супермаркеты сети «Матрица». Большой магазин перестал принимать покупателей возле Дома печати. Такая же судьба постигла торговые точки на улицах Зорге, Айской, при въезде в поселок Жилино - и это еще не весь список. Стало известно, что к весне компания закроет около половины своих универсамов в республике, треть из которых – в Уфе.
Ситуация…
Причина сокращения сети - в финансовых сложностях компании ООО «Универсал-трейдинг». «Бинбанк» подал в Арбитражный суд Москвы иск о ее признании несостоятельной: «Матрица» и другие предприятия холдинга задолжали банку около 450 млн рублей. Убыточные магазины начали закрываться еще осенью.
Однако «Матрица» полностью не уйдет с продовольственного рынка – в сети останется несколько магазинов, в том числе гипермаркет на проспекте Салавата Юлаева. Компания будет их развивать, проведя ребрендинг. Судьба освободившихся площадей пока неизвестна.
«Уфимские ведомости» пытались связаться с руководством сети супермаркетов «Матрица», но безуспешно. На номера телефонов, указанных на сайте, никто не отвечает. А сам он не обновлялся с июля 2017 года.
Между тем продолжает муссироваться тема укрепления в республике позиции ГК X5 Retail Group, в состав которой входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Компания заявила о своем намерении купить в нашем регионе 100 магазинов компании «Уфимский гастроном» (супермаркеты «Полушка»), в том числе 38 в Уфе. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Пятерочка».
Кстати, на X5 и на ее ближайшего конкурента «Магнит» приходится до половины всего оборота топ-10 федеральных сетей в России.
На фоне наметившейся экспансии крупного ритейла в регионы туго приходится местным торговым операторам, которым не под силу конкурировать с гигантами, имеющими возможность агрессивно развиваться.
Свое не задалось
На эту тему весьма критично высказался глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт-Урал». «Монополизм в ритейле зашкаливает», - заявил он, отвечая на замечание о скупке компанией Х5 Retail Group под магазины «Пятерочка» торговых точек «Полушка».
«Нужны ограничения на федеральном уровне, - считает Рустэм Хамитов. - Якобы на рынке крупные ритейлеры не занимают больше 20 процентов, но реально доля намного больше».
В противовес федеральным игрокам была создана сеть «Продукт Башкортостана», но она столкнулась с вызовами рынка, к которым оказалась не совсем готова. Сегодня под этой маркой более 6 тысяч наименований продукции представляют 310 региональных предприятий. Недавно участники бренда обсудили итоги своей деятельности, поделившись друг с другом немалым количеством проблем. Одна из них – невозможность продвигать свой товар в федеральных сетях. Другая – скудость ассортимента. Таким образом проект себя не оправдал, и его концепция была видоизменена в специально выделенные полки в магазинах, где стоят товары под маркой «Произведено в Башкирии».
- Все же покупатель хочет видеть более широкий ассортимент, поэтому мы расширили линейку, добавив товары производителей из других регионов. При этом 40-50% товаров у нас – именно башкирская продукция, - рассказал заместитель генерального директора сети «Байрам» Павел Антипин.
Два фирменных магазина «Продукт Башкортостана» группы компаний «Батыр» в качестве пилотных проектов проработали 3,5 года. В процессе стало понятно, что покупатели хотят видеть в одном месте все и сразу, но так как магазин специализирован, то линейка продуктов была представлена довольно узкая.
Но организаторы проекта не оставляют надежд. Продолжается работа над модернизацией бренда и увеличением специализированных полок «Продукт Башкортостана» в сетях.
- Федеральные и региональные ритейлеры поменяли отношение к местным товаропроизводителям, - высказалась руководитель проекта «Продукт Башкортостана» Светлана Дивнич. - Мы в ноябре проводили крупнейшую закупочную конференцию, на которой было более ста производителей, почти все наши торговые сети, которые представлены в Уфе и регионе. И там, прямо во время прохождения сессии, были заключены договоры и наблюдалась заинтересованность сетей в наших производителях, местных. Поэтому нужно работать в этом направлении, что мы и делаем, состыковываем производителей и торговые сети.
А в конце февраля правительство РБ утвердило план продвижения бренда «Продукт Башкортостана» на этот год. «Основные задачи - рост численности экспортеров-дипломантов проекта не менее чем в три раза и увеличение числа организаций-экспортеров на 5% в год», - сообщили в правительстве республики.
Алина ДМИТРИЕВА.