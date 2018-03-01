Диспансеризация: испытано на себе

Современная жизнь требует от нас большой ответственности, особенно по отношению к здоровью. Грех не воспользоваться возможностью проверить себя на наличие заболеваний, которую дает диспансеризация. По сути, она возрождает традиции советской системы здравоохранения, а в ее основе была как раз массовая профилактика населения. Однако среди уфимцев мнения о диспансеризации неоднозначные. Кто-то доволен быстротой процедуры, а кто-то возмущен тем, что в ожидании записи на прием к нужному специалисту или на исследование, приходится тратить недели. Наслушавшись разных отзывов, я решила пройти плановую диспансеризацию в муниципальной поликлинике на общих основаниях, чтобы на себе проверить ее эффективность.
Итак, начали…
- На что жалуетесь? – любезно спросила доктор. Банальная головная боль в межсезонье не вызвала у нее интереса, зато в ход пошли градусник, тонометр и стетоскоп - давление и температура оказались нормальными, настораживающих шумов в легких не обнаружено, и я получила толстую пачку направлений на анализы, рентгенографические исследования и талон на ЭКГ, который подразумевал прохождение обследования через десять дней.
- Может быть, дадите направление к неврологу? – робко спросила я, надеясь в рамках диспансеризации пройти дополнительного специалиста.
- Запишитесь в регистратуре, - отмахнулась врач.
Выстояв немалую очередь, я узнала, что для записи к узким специалистам надо подойти к восьми утра. Впрочем, можно воспользоваться Интернетом.
- Если получится записаться завтра, то вы сможете посетить врача …пятого марта! – сообщила мне девушка за стойкой.
Ничего себе! Я рассчитывала обследоваться побыстрее. А как же прием без очереди, о котором не раз сообщали в новостях?
В этот день пришлось отказаться от привычки ложиться спасть пораньше. Дождалась полуночи – именно в это время обновляется база записи на прием. В ожидании заветного боя часов полистала страницы регистрации: действительно, на две недели вперед не осталось ни одной возможности попасть к нужному специалисту. Интересно, сколько еще уфимцев прильнули сейчас к мониторам в надежде заполучить возможность попасть на прием? Ведь уже утром наверняка не останется ни одного свободного «окошка».
Успела отметиться на страничках гинеколога и невролога, а вот к остальным специалистам талончик получить не вышло – у кого-то не оказалось приема, а табличка свободных часов закрывалась прямо на глазах.
Ничего лишнего
На следующий день в поликлинику явилась к семи. После сдачи крови поспешила в другое отделение для прохождения маммографии – кабинет для обследования находится через пару кварталов, принимает три часа в день, и не стоит забывать про очередь! Но я успела – всего через час ожидания получила дозу облучения, а вот за результатами нужно зайти на следующее утро. Для флюорографии придется выбрать другое время, ведь рентгенографические исследования нельзя проводить слишком часто.
Четвертый день моей диспансеризации… Терапевт отработанным движением проверяет давление, вклеивает листочки с результатами исследований в тощую амбулаторную карту, а я продолжаю расспрашивать доктора, все больше понимая, что мое здоровье только в моих руках. Дуплексное сканирование? – пожалуйста, но направление дает хирург, запись в регистратуре. УЗИ брюшной полости? Окулист? Эндокринолог? – нет проблем, но …ну вы уже поняли. Да, в «дорожную карту» диспансеризации входят многие виды обследований, правда, они для людей более старшего возраста, а в мои «юные» сорок можно и подождать.
Врач подвел итоги, выдал рецепты и рекомендации (побольше движения, поменьше стрессов и главное – хорошо высыпаться!), и я отправилась на свою сидячую работу с ненормированным графиком...
В итоге: частично диспансеризацию удалось пройти за 4 дня – кабинеты ЭКГ и гинеколога еще ждут своего часа. Чем моложе пациент, тем меньше времени ему потребуется – но и результаты обследования будут более чем скромны.
Ольга ЯКОВЛЕВА.