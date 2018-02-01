В этом цеху куют спортсменов

На месте железобетонного завода в Уфе появился еще один современный спорткомплекс «Астра». Теперь вместо рабочих и грузчиков на территории встречаются гимнастки, футболисты, боксеры… Заслуга такого преображения принадлежит самому владельцу предприятия, депутату Госсобрания – Курултая РБ Венеру Гимазетдинову.
Примечательно, что ранее в этом же квартале был открыт Центр по художественной гимнастике, но не прошло и года, как вслед за ним появился новый объект.
- Данная площадка сейчас подвергается серьезной социальной реновации, что позволит нам создать еще один спортивный комплекс практически в центре города. Спасибо за такую работу, которая является классическим примером социальной ответственности бизнеса, - отметил мэр города Ирек Ялалов.
- В какой-то момент мы решили, что центр города - не лучшее место для производства железобетона, и поэтому переформатировались. А так как существует некоторое напряжение, связанное с плотным графиком в местах для тренировок (многие мальчишки занимаются до часа ночи), начали открывать спортивные залы, - говорит генеральный директор «Промтехстроя» Венер Гимазетдинов. - Хотя производство само по себе никуда не исчезло, мы просто переехали в Черниковку.
Новый объект площадью в 1400 квадратных метров состоит из универсального игрового зала для тренировок по мини-футболу, волейболу, баскетболу, воздушной акробатике и площадки для кроссфита. Для руководителя Центра функционального многоборья Альберта Саяхова, который всерьез настроен на воспитание чемпионов, предоставленное помещение открыло новые возможности.
- Я раньше сам работал тренером, но хотелось развивать детский спорт и направление многофункционального многоборья. Буду набирать ребят в секцию по тяжелой атлетике. У нас в республике она всегда была на высшем уровне, но сейчас ей стало меньше уделяться внимания. Надеюсь, что вскоре появятся новые атлеты, которые достойно представят Башкортостан, - поделился планами он.
Анастасия ЛИСТКОВА.