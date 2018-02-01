Выбери свое пространство

18 марта на 292 площадках пройдет рейтинговое голосование, в результате которого выберут общественные пространства, подлежащие благоустройству в первую очередь в рамках программы «Формирование современной городской среды».Речь идет о десяти объектах, которые выбрали сами уфимцы, подавая заявки на их преображение. Всего с 29 декабря 2017-го по 27 января этого года была подана 3061 заявка. Из них сформирован список объектов. Это - парк культуры и отдыха «Кашкадан», скверы «Волна» и «Каменная река», улица Максима Рыльского, набережная реки Уфы, парк культуры и отдыха Нефтехимиков, Непейцевский дендропарк, парки имени Якутова, «Первомайский», «Демский». Из них-то 18 марта придется выбирать уфимцам.Победившие в народном рейтинге объекты подвергнутся преображению в первую очередь, остальные будут распределены на последующие годы. Программа рассчитана до 2022 года.На официальном сайте администрации Уфы создан специальный раздел, посвященный проекту «Формирование комфортной городской среды». В разделе наглядно представлены этапы подготовки проведения голосования по отбору общественных пространств.Здесь же размещена карта, на которой отмечены эти десять объектов. В дальнейшем будут представлены дизайн-проекты благоустройства, а также организовано их общественное обсуждение. В разделе также собрана документация по программе «Городская среда» и информация по ее реализации в минувшем году.Иван ЗАРОКОВ.