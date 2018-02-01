Похороны на коммерческой почве

На городских кладбищах заканчиваются места! Тревогу начали бить еще лет десять назад. По нынешним оценкам вскоре закроется Южное - сегодня оно работает в ограниченном режиме, а ресурсов Северного хватит лишь на три года. Как же власти намерены решить проблему дефицита земли? Закрыт ли вопрос о строительстве в Уфе крематория? Насколько доступны и качественны с точки зрения этики ритуальные услуги, предоставляемые населению? Эти и другие вопросы обсудили представители власти и заинтересованного бизнеса на встрече с журналистами.На откуп предпринимателям?Решить проблему захоронения город намерен объединенными с Уфимским районом усилиями. Предполагается, что уже в этом году на территории последнего начнут работать межмуниципальные кладбища. Однако заместитель главы районной администрации Гульнара Юлчурина отметила, что у муниципалитета собственных земель не так много, и располагаются они на участках, не соответствующих санитарным требованиям или на довольно далеком расстоянии от Уфы, поэтому неудобны для погребения.- Зато к нам поступили интересные предложения от крупных землевладельцев, которые заинтересованы в развитии рынка похоронных услуг, - говорит она. – Сейчас мы прорабатываем инвестиционное (концессионное) соглашение о совместном использовании земель. Срок концессии будет длиться от трех до пяти лет. Это пилотный проект, и пока мы подразумеваем участок свыше 100 га.Речь идет о дополнительных территориях, которые планируется выделить под новые погосты. В качестве потенциального кладбища рассматривается и участок в 180 га. Стоит отметить, что большая часть этих земель сельскохозяйственного назначения. В рамках долгосрочной дорожной карты также предусмотрено освоение земли Гослесфонда площадью 4,8 га.- Наша основная задача – разделить с коммерческими структурами ответственность по содержанию участков и законному захоронению, - отметила Гульнара Юлчурина. – Для нас это решение земельного вопроса, а для них – рыночная выгода.При этом возникает резонный вопрос: а не окажется ли кто-то за оградой коммерческих интересов? Ведь концессионное соглашение подразумевает, что предприниматель-инвестор в первую очередь заинтересован в извлечении прибыли. Однако не будет ли это условие ущемлять конституционное право человека на бесплатный участок земли для погребения, не говоря уже о гарантированном перечне оказания услуг, на которые государство выделяет средства, которые на сегодняшний день составляют порядка 6,5 тысяч.- Кладбище будет поделено на несколько зон: частную и межмуниципальную, на которой будет реализовываться полный перечень бесплатных услуг. Площадь будет зависеть от доли в концессии. Это обычный финансовый вопрос, когда идет оценка вложения в бизнес, - заверила Гульнара Марсельевна. – Безусловно, ни один коммерсант не будет что-либо делать в ущерб себе, поэтому есть вариант, когда бизнесмены возьмут на себя роль операторов по кладбищам. Мы вертикально структурируем систему управления на рынке похоронных услуг, появится большая прозрачность потому, что контроль и полномочия по распоряжению земельными участками не останутся в муниципалитете. Новые организации будут контролировать финансовые потоки и правила захоронения на территории Уфимского района.Передать бизнесу право управления кладбищами планируют уже в этом году. До конца первого квартала проведут конкурс по организации специализированных служб (управляющих компаний).По рекомендации ФАС РБ будет пять лотов, и соответственно, Уфимский район географически будет разделен на пять зон, в которые попадут 98 муниципальных кладбищ, 35 из которых законсервированы.Когда приходит черный человек…Предполагается, что благодаря такому тесному сотрудничеству государства и частных структур удастся решить и проблему так называемых черных агентов, нарушающих не только морально-этические нормы, но и закон, вовлекая различные службы в коррупционную схему.Например, не так давно в Новосибирске прапорщик полиции был приговорен к 4,5 годам условного заключения за торговлю сведениями об умерших. Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей и лишили звания. По официальным данным, ему удалось продать информацию по 18 покойникам за 188 тысяч рублей.В Башкортостане к уголовной ответственности еще никого не привлекали. Были факты дисциплинарного наказания, или сотрудника просто просили покинуть должность.- Стоимость информации за каждого человека доходит до 10 тысяч рублей. Их платят правоохранительным органам, врачам… И в конечном итоге эти траты включаются в ту смету, которую агент выставляет клиенту, - рассказывает и.о. городского комбината специализированного обслуживания Марсель Ахметов. - Бороться с этой проблемой можно только на федеральном уровне, так как в действующем законодательстве есть определенные прорехи, допускающие это явление. Качество оказания услуг должно контролироваться Ростехнадзором, но при этом таких нормативных актов нет. Сегодня создан проект федерального закона о погребальном и похоронном деле, который предусматривает «слив» информации как одно из оснований для исключения из реестра участников рынка.На данный момент в похоронном бизнесе зарегистрированы 62 фирмы. В Уфе функционируют два крупных некоммерческих партнерства: «Башритуал» (15 организаций) и «Ритуал РБ» (порядка 7).Тема крематория закрыта?Недавно мэр города Ирек Ялалов заявил, что Уфе необходим крематорий. При этом он подчеркнул, что его планируется построить на территории Уфимского района, но столичный муниципалитет прямого отношения к этому не имеет.Однако представители районной администрации сообщили, что подобное строительство в ближайшие годы не предполагается. Не могут определить место, и вообще - нет инвестора, не говоря уже о том, что нужно учесть мнение всех конфессий.Между тем в большинстве цивилизованных стран дефицит земли под захоронения давно и успешно решает кремация. Постепенно она становится все более популярной: сейчас в России насчитывается 18 крематориев. В Москве и Петербурге огню предаются 50-70 процентов умерших, в Екатеринбурге – до 64 процентов. В других городах число кремированных пока значительно меньше, но с каждым годом востребованность услуги стабильно растет.Анастасия ЛИСТКОВА.