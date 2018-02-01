Общественный транспорт требует перемен

В республике будет создан «Центр организации перевозок», который займется реорганизацией работы общественного транспорта, сообщил на заседании Госкомтранса его руководитель Тимур Мухаметьянов. В частности, исчезнут дублирующие друг друга маршруты. В сфере электротранспорта тоже произойдут существенные изменения: появятся новые трамвайные линии, единый билет.
- Приоритет использования личных машин должен снижаться в пользу пешеходных систем, системы общественного транспорта, шеринговых продуктов, - поделился своим мнением в докладе заместитель начальника Управления транспорта и связи администрации города Азамат Хатмуллин. – Для этого необходимо вводить систему платных парковок, отдавать приоритет инфраструктуре, обладающего большой провозной способностью, эффективностью и экологичностью. Вместе с тем повысить качество обслуживания населения.
Сейчас полным ходом идут научно-исследовательские работы по разработке проекта, в котором предложено два варианта развития общественного транспорта в городе: оптимизация сложившейся маршрутной сети с сокращением дублирующих или создание новых магистральных маршрутов.
В 2004-2008 годах трамвайная сеть была разорвана на северную и южную части, в связи с чем произошло уменьшение пассажиропотока в 3,5 раза. В разработанной концепции развития легкорельсового транспорта в Уфе соединение сети должно пройти по двум путям: в створе ул. Российской от Госцирка до Победы, второй - по Менделеева от Чайной фабрики до Российской.
- МУЭТ уже заказал проекты планировки и межевания территории. Эта мера уже сейчас позволит создать резерв земли под линейные объекты электротранспорта. Для дальнейшей «упаковки» проекта необходимо разработать ТЭО, юридическую схему участия инвесторов и начать рабочее проектирование, - подчеркнул Азамат Хатмуллин.
Городская электричка также может способствовать снижению загруженности. Так, планируется переключить на нее пассажиропоток в Демском направлении. Актуальным для нашего города является приобретение троллейбусов с автономным ходом.
- Для соединения различных видов транспорта и перевозчиков в одну сеть необходимо развивать единую систему оплаты проезда, которая позволила бы создать билеты длительного пользования или давать скидку на последующие поездки, - отметил специалист.
В 2017 году проделана большая работа по созданию Республиканской системы оплаты проезда: закуплено оборудование, банки подключены к процессу, осталось решить юридические вопросы для внедрения системы в жизнь. В городе планируется создать и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с функциями сбора и анализа текущей ситуации. В феврале в полную силу заработала навигационно-информационная система, позволяющая отслеживать в режиме онлайн движение городского пассажирского транспорта. В нее включены муниципальные, государственные, а также перевозчики частных форм собственности. Такое стало возможным после подписания соглашения об информационном обмене между администрацией Уфы, Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству и оператором региональной навигационной системы АО «ТНЦ». Жителям в онлайн-версии доступна информация о передвижении и прогнозах прибытия трамваев, троллейбусов, автобусов Башавтотранса, маршрутных такси и паромов.
Создан рабочий вариант остановочного павильона с информационным табло и пультом экстренной связи «Гражданин – Полиция». 27 февраля на выставке в ВДНХ «Инновационный потенциал Уфы» он будет представлен на суд горожан.
Зарина ХАНОВА.