Остановка без правил

- Заходи, бабушка! С тебя 250 рублей, – приветливо доносится из маршрутки, на ветровом стекле которой прикреплена табличка «Буздяк».
Оживленное место на перекрестке улицы города Галле и проспекта Октября знают многие уфимцы: отсюда можно уехать почти во все районы и города республики.
До недавнего времени автобусы «Башавтотранса» курсировали между городами и районами регулярно, отправляясь с двух автовокзалов: Южного и Северного. Сейчас с этими перевозками справляется только первый из них, второй был закрыт еще в апреле 2013 года: эксперты признали его техническое состояние аварийным. Здание по улице Кемеровской выставлено на продажу, но желающих приобрести его не нашлось, поэтому проводятся повторные торги.
В июле прошлого года коллективу «Башавтотранса» представили нового гендиректора Разима Махиянова, как отмечали его коллеги, антикризисного специалиста. Однако единственный государственный автоперевозчик это не спасло: он находится на грани банкротства. По мнению его руководства, ежегодно с октября по декабрь предприятие перевозит льготников за свой счет, что приводит к прямым убыткам. При этом недополучая субсидий более чем на 100 миллионов рублей.
Но и по межмуниципальным маршрутам ГУП сократил количество некоторых рейсов в три-четыре раза. Как нам сообщили в компании, на вынужденную меру пошли из-за агрессии конкурентов. Частники не только прокалывают шины, но даже избивают сотрудников предприятия. «Рыночные» отношения в этой сфере зашли слишком далеко, чтобы назвать их цивилизованными.
«Если мешает моя машина, позвони по телефону…» - написано на транспаранте ГАЗельки, в которой мирно дремлет водитель. Это уже другой мини-вокзал, раскинувшийся у подземного перехода на пересечении улиц Революционной и Цюрупа.
- Кто может довести до Бирска? – разыгрываю я разведчика – нелегала.
- Вот напротив через дорогу машина стоит, туда идите, - отвечает хмурый небритый мужчина.
- А по какому расписанию вы работаете? – в ответ на мой вопрос стекло кабинки быстро поднимается, отсекая слишком любопытную прохожую.
Водители частных междугородных маршрутов стараются как можно меньше афишировать свое присутствие, что не всегда получается. Скученность «железных коней» заграждает и без того плотный поток городского транспорта. А некоторые местные жители, особенно первых этажей, жалуются на мусор, шум. В ответ мэрия в прошлом году устроила рейд, в ходе которого были проверены карты маршрутов. Как оказалось, водители, устроившие стоянку на Революционной, работают на законных основаниях, однако в документах пунктом посадки и высадки пассажиров является Южный автовокзал. В связи с нарушением им выписан штраф в 3 тысячи рублей. При повторном нарушении он вырастет до 5 тысяч.
- Граждане, пользующиеся услугами частных автобусов, подвергают угрозе свое здоровье и жизнь. Ведь в погоне за прибылью водители-частники часто нарушают правила дорожного движения, в результате которых получают травмы и даже гибнут пассажиры, — считают в ГИБДД республики.
Пока суд да дело, организация распродает объекты. Из-за просрочек платежей лизинговые компании требуют вернуть 300 автобусов.
На сегодня по статистике в Уфе из 112 маршрутов «Башавтотранс» обслуживает только 32, или 28% от всех перевозок. Однако в мэрии уточнили, что он перевозит еще меньше - всего 15% пассажиров, 10 лет назад эта цифра составляла половину. А ведь в вечернее время городские дороги бороздят в основном лишь частники.
Аудиторы Контрольно – счетной палаты РБ выявили164 факта неэффективного управления госперевозчика, а убытки предприятия за 2 года составили около 1 млрд рублей.
Власти намерены спасти его от банкротства, сейчас дорабатывается антикризисная программа предприятия, которую должны утвердить на межведомственной комиссии по реформированию государственного сектора республики.
Зиля БАДРИЕВА.