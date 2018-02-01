Как воспитать отличника

Что делать, если ребенок отправился в первый класс и стал суетлив, неспокоен? Как его воспитать целеустремленным, жизнелюбивым, а не пассивным неудачником? Об этом наша беседа с заведующей отделением Детского центра неврологии и эпилептологии Ларисой Цыпиной.
- Ребенок пошел в первый класс и поведение его изменилось: отвечая у доски, начинает грызть ногти, не знает, куда деть руки. Стал несобранным, забывает вещи…
- Это - психоэмоциональное расстройство. В первую очередь стоит задуматься – все ли спокойно дома, нет ли домашних тревог. Это еще не диагноз, но повод, чтобы провести психологическое тестирование и выявить, что его беспокоит.
- А если исключить этот фактор?
- В идеальных семьях тоже есть проблемы. Возможно, родители предъявляют к ребенку повышенные требования, и он переживает, что не справится, не выполнит их. Проанализируйте ситуацию. Вспомните, когда он учил стих, возможно вы не единожды сказали, как он должен это сделать и как будет плохо, если что-то не получится. А может, это реакция на школьную среду, когда учитель резко говорит: «Так, встань, рассказывай!». Или же просто таков склад характера: мальчик волнуется перед публичным выступлением. В садике он привык к детям, а здесь – коллектив другой, еще не притерлись друг к другу. Для кого-то переходный период из детсада в школу очень серьезен. Ну а если психолог исключит такие факторы, тогда уже нужно применить медикаментозное лечение.
- А если малыш закатывает истерики, когда не дашь конфету или не купишь понравившуюся игрушку?
- Это - невроз. Добиться любым путем исполнения своего желания – его проявление. Есть одна из методик, которая, безусловно, знакома родителям - просто не обращать внимания. Если вы будете потакать, перейдет в привычку. Мы можем назначить соответствующие препараты, но опять-таки все сводится к системе воспитания. Если кто-то из родителей сказал «нет», не допускайте, чтобы другой пожалел и разрешил. Часто в таких случаях «медвежью услугу» оказывают бабушки, которым все время кажется, что к внукам несправедливы. Здесь позиция должна выстраиваться так: «Раз мама сказала «нет», давай подойдем поговорим, может быть, сможем ее переубедить». Когда же он устраивает истерики в магазине, ни в коем случае не покупайте ему эту игрушку. Нужно переключить внимание. Скажем, указать, какая красивая девочка стоит рядом или какая большая машина за окном. Пусть прерывается связь и ситуация в голове не зафиксируется.
- Нужно ли беспокоиться, если ребенок вскрикивает или плачет во сне?
- У детей бывают ночные страхи. Они просыпаются среди ночи с криком, а наутро все забывают и не могут объяснить, что им приснилось. Мы рекомендуем записать энцефалограмму, чтобы посмотреть, как в ночное время идет работа мозга и отсюда уже выстраивать лечение.
- Почему дети плохо учатся в школе?
- Не формируются академические навыки. Таких ребят должен тестировать психолог, логопед, дефектолог, затем подключается невролог. Это либо задержка в умственном развитии, либо, к сожалению, педагогическая запущенность. Сейчас вообще говорят, что школа – тяжелый стресс. Родители ждут от ребенка каких-то уникальных результатов и помимо гимназии отдают в спортивную школу, музыкальную, художественную. А там у педагогов свои требования, каждый считает свой предмет главным и тоже старается, чтобы его знали на отлично. Ребенок не справляется с нагрузкой, что может вылиться в синдром хронической усталости. Если он не справляется с предметом, начинает себя выражать в другом – хулиганит, грубит или даже дерется с одноклассниками. Поэтому в первую очередь родители должны адекватно оценивать свое чадо и приготовиться к тому, что чем-то придется пожертвовать.
- Психологи говорят, что комплекс неудачника закладывается в раннем детстве…
- Он формируется с двух лет. Не секрет, что в учебных заведениях и даже детсадах есть свои любимчики и – не очень. Одним и тем же дают учить стихи на утренниках, а других не замечают. Так формируется комплекс неполноценности. А потом в 30 лет человек спохватывается: у соседа уже семья, карьера, а у него ничего нет.
Нарушение школьной адаптации - огромная проблема. Российские исследования показывают, что до 50 %, а по другим данным и до 70 % проблем взрослых людей начинаются в школе: взаимоотношения с противоположным полом, планирование времени, даже несостыковки с законодательством. Те же протестные поступки в школе могут сформироваться в преступление. Сначала школьник не реагирует на замечания, хулиганит, чтобы обратить на себя внимание, а потом уже преступает закон.
Наши дети еще воспитывались на добрых телевизионных программах, художественных фильмах и мультиках. Сейчас с голубого экрана льется агрессия. И если раньше добро побеждало зло, то сейчас героями для детей становятся такие персонажи, как «Нинзя», который дубасит всех подряд.
Опять же вызывает особенное беспокойство повальное увлечение подростков компьютерными играми. Такие постулаты, как «Меня убили, но осталось еще пять жизней», переворачивают неокрепшую психику. Подростки перестают бояться смерти, не задумываясь, идут на какие-то риски, что нередко приводит к самым серьезным последствиям. К сожалению, приходится констатировать: после внедрения в нашу жизнь западной киноиндустрии человеческая жизнь потеряла ценность.
- С какого возраста нужно готовить малыша к школе?
- С четырех месяцев. Начинать целенаправленно показывать картинку и называть цвет. А разговаривать – еще когда он внутри утробы. Слушать классическую музыку, наслаждаться природой, красивыми репродукциями. Но случается так, что ко мне на прием приходит мама с шестилетним малышом. Его спрашиваешь: «Какого цвета игрушка?». Он молчит. А мама поясняет: «Мы этим еще не занимались!». Когда родители перед сентябрем вспоминают, что их малыш отправляется в первый класс и то только с тем, чтобы купить ему ранец – это не дело.
Ирина ШИПУНОВА.