Цветут цветы среди зимы

Изящная морская раковина огромных размеров переливается на солнце. Ей бы лежать на берегу теплого моря и привлекать внимание чаек, но вокруг – пейзаж летней Уфы. И тем необычнее вытекающий из горла ракушки «ручей» из фиолетовых, красных, белых цветов. В реальность возвращает голос ландшафтного дизайнера МУП «Горзеленхоз» Светланы Галимовой: эту композицию разбили прошлым летом у Городского Дворца культуры…
За окнами – февраль, а в кабинетах озеленителей уже кипит работа: планируется, в какие цветы Уфа оденется весной. Удивительно, но в этом плане за внешний вид миллионного города отвечают всего два человека. В данный момент они склоняются над фотографиями и чертежами.
- Так в мае-июне выглядел Центральный рынок: вид сверху. А вот Белый дом. Год от года стараемся придумывать что-то новое, меняем оттенки палитры, внешнюю форму. Рисуем в специальных компьютерных программах. И далеко не всегда эскиз «раскрывается» сразу, - рассказывает Светлана.
Фиолетовые, зеленые, синие, красные ромбы. Даже привычный уфимцам башкирский орнамент не кажется банальным. В самом сердце Центрального рынка расцвела причудливая многоцветная комбинация. А клумбы напротив офисных зданий – напротив, выполнены в строгой цветовой гамме.
Что касается проспекта Октября, то там летом зацветет курай, – сложенный из десятков петуний. «Красная линия» столицы будет яркой, ее украсят петунии, тагетисы, клеома. А кохия ближе к осени сменит зеленый окрас на багряный. Какой бы смелый замысел ни родился у дизайнеров, все это необходимо согласовать в Управлении коммунального хозяйства столицы. До схода снегов – еще долгие недели и месяцы. А в оранжерее уже зреет рассада. Ярко горят специальные лампы. Пока будущее разноцветье тянет к свету молодые листочки. А специалисты говорят: петунию засеяли еще в январе. И уже рассадили ее по отдельным «кассетам». Как только росток вытянется на 6-7 сантиметров, почву под корешками взрыхлят. Пока однолетки сидят в самых комфортных условиях. Но уже в марте их перенесут в теплицы – для акклиматизации.
- Традиционно в городские клумбы их пересадим к майским праздникам. Первым делом украсим парк Победы, Сквер 112-й Башквадивизии, площадь Ленина. Хотя подчеркну, что наша рассада используется чаще как оперативный резерв: на случай досадки или вандализма, - рассказал начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков.
Как оказалось, Уфа – миллионник и в плане высаживаемых цветов. Так, практически каждое лето на столичных клумбах вырастает до 1500000 растений. В сравнении с этим количество саженцев в оранжерее кажется незначительным: всего-то 81 тысяча петуний, 15 тысяч бархатцев и 14000 – цинерарий. Именно такой выбор делается из практических соображений. Период цветения - с весны до заморозков, устойчивость к перепадам температуры и общая неприхотливость. Именно эти три вида и составляют основу убранства скверов и парков. А рокарии и альпенарии призваны разбавить их композиции. Не секрет, что залог хорошего роста – в правильном подборе грунта. Один из составов столичные озеленители замешали прямо на наших глазах.
- Почва привозится из районов республики. Ее замешиваем с торфом, еще добавляем песка – для рыхлости. А чтобы состав не окислялся, можно досыпать опилки тополя, - говорит рабочая зеленого строительства Саида Зкриева, - сейчас будем заниматься цинерарией, которую высадили позднее бархатца и петунии.
Иван БЕГМА.