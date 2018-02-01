А как у них?

Борьба со снегом в зимние месяцы идет во всех крупных городах России. А как справляются с массовыми снегопадами за рубежом? Рассказываем.
Лопата должна быть у каждого
Даже в самых благоустроенных мегаполисах снегопад нередко становится серьезной проблемой как для властей, так и для жителей. Распространено мнение, что на Западе с природными катаклизмами управляются более быстро и технологично, чем у нас. В Исландии есть даже шоссе с подогревом, но действительно большие снегопады приводят к форс-мажору всегда и везде. В США убранный снег растапливают и спускают в канализацию, однако, в случае затяжных метелей по старинке сбрасывают прямо в океан. Подобное произошло, например, зимой 2015 года в Массачусетсе – весь собранный снег бостонцы выбросили прямо в акваторию своего порта. Экологи раскритиковали городские власти за загрязнение Атлантики, но сделать все по правилам у них не было времени.
Кстати, если у нас в качестве реагента используется хлорид натрия, то в США и Канаде до сих пор в ходу хлорид магния. Он наносит еще больший вред обуви, собачьим лапам и покрышкам автомобилей.
В Великобритании с наступлением настоящих холодов и сопутствующих им осадков местные таблоиды и социальные сети взрываются от возмущения: очередная метель буквально парализует целые районы Соединенного королевства. Останавливаются машины и поезда, откладываются сотни вылетов, дети не ходят в школу, взрослые не могут добраться до работы, пожилые люди вынуждены сутками сидеть дома. Затяжные метели в Британии случаются каждую зиму, но всякий раз повергают в ступор местные коммунальные службы. Шоссе чистятся медленно, маленькие улицы не убираются вообще. Сходные проблемы с расчисткой дорог существуют в Германии и Бельгии. В США власти решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мэрия Нью-Йорка выпустила специальную памятку для жителей, бизнесменов и собственников жилья. В соответствии с административным кодексом города именно на них лежит обязанность по уборке снега с улиц. Нью-йоркец должен запастись лопатой и запасом реагента. Если он снимает квартиру, дом или другое помещение, то обязан заранее выяснить у хозяина свои обязанности на случай снегопада, а когда тот и впрямь придет, выйти на улицу и расчистить тротуары и подъездные дорожки вокруг здания.
Волонтеры, на помощь!
В Канаде мэрии городов ежегодно призывают добровольцев взяться за лопаты. Дело в том, что в Северной Америке еще в XIX веке научились производить большие снегоочистители. Со временем их усовершенствовали, и сегодня по улицам городов Канады и США ездят целые армии огромных снегоуборщиков. Они работают быстро, однако сбрасывают снег с проезжей части прямо на тротуары, а расчищать эти огромные слежавшиеся сугробы уже некому, там нет армии дворников с лопатами.
Остается полагаться на волонтеров, что, впрочем, не чисто канадское изобретение. В университетских городках Англии почистить снег просят студентов-спортсменов. В Норвегии приглашают молодых горожан. В шотландском Эдинбурге к уборке улиц однажды привлекли заключенных.
Даже в благополучных городах Норвегии и Финляндии есть специфические проблемы со снежными заносами. Например, в регламенте снегоочистки приоритет всегда за проезжей частью – огромные машины расчищают дорогу для автомобилей. При этом гигантские кучи слежавшегося снега сбрасываются на тротуары, перегораживая подъезды и подходы к домам.
Власти Осло и Хельсинки требуют от пешеходов относиться к этим завалам терпимо. Только после того, как будет расчищена проезжая часть, дело дойдет и до уборки снега на тротуарах. К этому нередко привлекают жителей из скучающих зимой сельскохозяйственных районов, если, конечно, у них есть желание подзаработать.
А что же в Уфе?
На борьбу со снегом на улицы столицы республики выходят 1000 дворников и 200 единиц техники.
В первую очередь внимание уделяется обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами. Лопатами расчищаются и обрабатываются песчаной смесью тротуары, лестничные марши, площадки остановок общественного транспорта.
Напомним, что на сайте администрации города действует интерактивная карта зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий. С ее помощью горожане могут узнать, кому принадлежит та или иная территория, какая организация является ответственной за ее уборку и благоустройство, «кликнув» на выбранный участок карты. Об опасном участке в своем дворе, где образовалась наледь или снежный накат, следует сообщить в управляющую компанию или по телефону Единой диспетчерской МБУ УЖХ города Уфы: (347) 235-48-00.
- Уборка улиц начинается с обработки проезжей части, для чего используется «песочница» — машина, разбрасывающая противогололедную смесь, - рассказывает начальник МБУ по благоустройству Марс Лутфрахманов. - Это делается для того, чтобы снежный накат и лед таяли быстрее. В результате действия соли, а она имеется в составе противогололедной смеси, образовывается так называемая «жижа». Затем в дело вступает колонна, состоящая из нескольких машин, следующих по диагонали друг за другом, чтобы в итоге снег с центра проезжей части попал на обочину.
Противогололедный материал состоит из смеси песка и соли в соотношении 1 к 10, однако она может изменяться в зависимости от температуры воздуха. Чем выше показания на градуснике и обильнее снегопад, тем больше добавляется соли.
Порядок работ рассчитывается в зависимости от значимости улицы, условий движения, есть заранее утвержденный график и маршрут. В первую очередь внимание уделяется наиболее загруженным магистралям – расчищаются проспекты Октября и Салавата Юлаева, прилегающие к ним улицы тоже должны быть готовы к насыщенному утреннему движению, а на переулки и во дворы техника приезжает позднее. Стоит отметить, что горожане не всегда правильно представляют себе порядок очистки снега. Так, увидев на обочинах сугробы, оставленные тракторами, некоторые начинают бить тревогу. Но процесс на этом не заканчивается: формирование снежных валов - всего лишь ее второй этап. Вскоре сюда прибудут погрузчики и самосвалы, снег будет убран и вывезен за пределы города, после чего дорожные рабочие наведут чистоту вручную.
Розалия ВАЛЕЕВА.