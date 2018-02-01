Кто раскроет «глухаря»?

Криминалистической службе Следственного комитета вот уже 60 лет. За это время суть работы сотрудников осталась неизменной: в любое время суток без выходных и праздников они выезжают на место преступления с одной целью: чтобы оно было раскрыто.Именно от них зависит, насколько весомыми будут впоследствии доказательства, представляемые в суде. Кто же такие следователи-криминалисты? Какую роль они играют в расследовании преступлений?Об этом мы беседуем с заместителем руководителя отдела криминалистики СКР по РБ подполковником юстиции Наилем Давлетовым.- Какие задачи перед вами поставлены?- С каждым годом способы совершения убийств и других особо тяжких преступлений против личности приобретают более изощренный и замаскированный характер. Раскрыть преступление и привлечь к ответственности злодея – задача непростая. Те, кто далек от следственных органов, могут не знать, что установить лицо, совершившее преступление, - еще не означает, что оно понесет заслуженное наказание. Для его привлечения к уголовной ответственности необходимы убедительные, веские, процессуально закрепленные доказательства. Они могут быть добыты и закреплены только при грамотной организации предварительного следствия, особенно на начальной стадии. Именно такая задача возлагается на следователей-криминалистов.- Чем они отличаются от обычного следователя?- Допустим, совершено особо тяжкое преступление. На место происшествия незамедлительно выезжает оперативная группа, в которую входят следователь, руководитель соответствующего отдела, оперативные сотрудники и эксперты. Сюда же входит следователь-криминалист. Его задача заключается в том, чтобы организовать грамотный и качественный осмотр места происшествия. Он определяет, какие предметы необходимо изъять и как это нужно сделать, чтобы остались на них следы преступления.Затем он должен организовать грамотное выявление и закрепление доказательств по уголовному делу, на этом этапе принимая на себя организующую роль. Он - более узкий специалист, главная задача которого связана с выявлением и фиксацией улик.- Мы знаем про это только из сериалов, а как на самом деле все происходит?- К слову сказать, больших любителей данного жанра киноискусства среди нас нет. На самом деле все не так. Допустим, молодой харизматичный следователь, (а теперь модно, чтобы это была обязательно женщина) отыскал в машине волос, берет его пинцетом и прячет в конверт. А ведь изъять вещдок – целая наука. Необходимо аккуратно огородить место происшествия, мы работаем в бахилах и перчатках, а при необходимости на голове – полиэтиленовый колпак, чтобы наши волосы не были идентифицированы как преступника. К слову сказать, такие проколы раньше случались. Бывает и так, что наш сотрудник неосторожно коснулся предмета, а потом после исследования выясняется, что это его генотип. Проведение экспертиз ДНК очень дорогостоящее. Судите сами: только один реагент стоит от 10 до 30 тысяч рублей и закупается за рубежом. Причем для нас нет разницы - потерпевший бомж или бизнесмен, в любом случае мы должны найти преступника.- У вас хорошая техническая база?- Пожалуй, одна из лучших в России. Постоянно внедряют в практику новые технико-криминалистические средства, осуществляется взаимодействие с судебно-экспертными учреждениями. Есть дорогостоящее оборудование, которое есть только здесь – комплекс для поиска информации в сотовых телефонах, в том числе и заблокированных и удаленных электронных носителей. Имеется также полиграф или иными словами «детектор лжи», который также оказывает нам неоценимую помощь. Есть и приборы для обнаружения скрытых видеокамер.- Вы занимаетесь «потеряшками»?- Не очень мне нравится это слово, хотя в быту оно прижилось. В случае безвестного исчезновения граждан мы немедленно связываемся с отделом МВД по РБ, с которым проработан вопрос о первоочередном предоставлении нам сведений о телефонных соединениях абонентов. И если даже нет сообщений, осуществляем постоянный мониторинг суточной информации о происшествиях и преступлениях, ежедневно поступающей к нам из дежурной части МВД по РБ. Что позволяет оперативно реагировать на все, без исключения, сообщения о безвестном исчезновении граждан. В случае необходимости немедленно выезжаем на места происшествий совместно с сотрудниками Экспертно-криминалистического центра и УГРО МВД по РБ.Например, 17 августа прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по Давлекановскому району поступило сообщение о том, что трехлетняя девочка Маша Петрова ушла со двора в селе Чуюнчи – Николаевка и пропала без вести.Сотрудники отдела криминалистики незамедлительно выехали для организации поиска. Привлечены были сотрудники правоохранительных органов, жители населенного пункта, а также волонтеры. На следующий же день было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Криминалисты всю ночь не спали, проводили необходимые в таких случаях следственные действия.Но все закончилось благополучно: малышку обнаружили на утро на расстоянии двух километров от родного села. Она рассказала, что пошла за цветами и заблудилась.- Почему не все обращаются в розыск?- Ситуации бывают разные. Треть «потеряшек» - несовершеннолетние, которые постоянно убегают из детских домов и приютов. Тот же 14-летний подросток Ш. за год сбегал из уфимского приюта семь раз. Умудрился он и выпрыгнуть из полицейской машины. Руководство уже не обращается в полицию, а сами ищут – на вокзале, по пути к дому.- Вы также работаете по раскрытию преступлений прошлых лет?- Должен сохраняться принцип неотвратимости наказания, иначе в стране порядка не будет. Приведу пример. В 1999 году произошло преступление, его раскрыли, но до суда человек не дошел – ударился в бега. Поступила оперативная информация, что он уже вернулся и, видимо, уверенный в том, что про него давно забыли, стал проживать по прежнему адресу, однако, тайно. Нашим сотрудником были даны рекомендации встретиться с родственниками беглеца и объяснить ситуацию, что вечно скрываться невозможно. И был найден «психологический контакт» с родственниками, которые также посчитали, что лучше отсидеть за злодеяние и начать все с нового листа. Так что те, кто долгое время находятся в бегах, должны знать, что они всегда в зоне внимания уголовного розыска. Вообще надо сказать – хоть и большая у нас страна, но при правильном подходе найти можно всех. Недавно отыскали преступника через Интерпол и этапировали его из Гоа.- А как насчет «глухарей»?- Совместно с оперативными службами у нас на контроле - нераскрытые преступлениями, связанными с безвестным исчезновением граждан. В случае неустановления лица, совершившего преступление, через 10 дней после возбуждения уголовного дела проводятся оперативные совещания под руководством заместителя руководителя Следственного управления. В последующем такие уголовные дела находятся на постоянном контроле.- Что самое трудное в вашей работе?- Выдержать сумасшедший график. У следователей-криминалистов ненормированный рабочий день, на личную жизнь времени практически не хватает. Кроме того, это - большая психофизическая нагрузка, выдержать которую могут далеко не все, так как на месте происшествия иногда им приходится находиться по несколько дней подряд, а в некоторых случаях и сутками.- Какими качествами должен обладать криминалист?- Умением найти выход из, казалось бы, безвыходного положения, когда расследование особо опасного преступления, как правило, имеющего большой общественный резонанс, зашло в тупик. Когда, например, проверены все имевшиеся версии и ни одна из них не нашла подтверждения.Ирина ШИПУНОВА.