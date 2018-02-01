Олимпиада, интрига и волейбол

В субботу ВК «Урал» встретится с новоуренгойским «Факелом». До завершения регулярного чемпионата страны остается два тура. О настроении в команде, ее планах мы беседуем с блокирующим Игорем Филипповым.
- Февраль наполнен яркими спортивными событиями. Следите за Олимпиадой? За кого болеете?
- В свободное время смотрю трансляции, отслеживаю результаты выступлений наших спортсменов в Интернете. Больше интереса вызывают хоккей, прыжки с трамплина. Дружу с бобслеистом Алексеем Селиверстовым, поэтому соревнования в этом виде спорта обсуждаем вместе. Кстати, он отправился в Пхенчхан и находится в гуще всех событий. Постоянно присылает фото и видео.
- Что рассказывает?
- Говорит, хорошая обстановка, на трибунах много болельщиков с российскими триколорами. Хотя спортсмены и выступают под нейтральным флагом, но люди приехали их поддержать.
- Давайте поговорим все же о волейболе. До плей-офф остается две недели, и до сих пор ничего неизвестно…
- Хотелось бы решить задачу выйти в плей-офф. Могли сделать это уже за четыре тура, но, к сожалению, не использовали свои шансы. Приехали из Белгорода, где был тяжелый матч, мы могли выиграть 3:0 или 3:1, но за счет собственных ошибок этого не удалось сделать. Хочу сказать, что физическое состояние хорошее, а моральное… Мы проиграли шесть игр подряд. Психологически тяжело, когда на тебе лежит ответственность, что нужно выигрывать, закрепляться в «восьмерке» и сейчас уже нет права на ошибку. Да, на сегодняшний день мы находимся в ней, но есть риск опуститься в турнирной таблице на девятую строчку. В любом случае, тренируемся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло.
- Руководство клуба озвучило задачу – обязательное попадание в плей-офф, а какие вы цели ставили на сезон? В том году «Урал» был седьмым…
- Естественно, мы хотим взобраться в таблице как можно выше. Возможно, в этом сезоне расположиться выше шестого места уже не удастся, но перед стартом чемпионата мы настраивались на то, что будем в зоне плей-офф и постараемся попасть в Еврокубки. Даже сейчас на это есть шанс. Если мы попадаем в игры на вылет, выходим на казанский «Зенит», допустим, проигрываем дальше, они играют за 1-4 места, а мы за 5-8.
- Если взглянуть сегодня на турнирную таблицу, та «восьмерка», которая сложилась, этого заслуживает? Может, на ваш взгляд, кого-то не хватает?
- Команды идут очень плотно. «Локомотив», «Факел», который неожиданно проиграл дома «Кузбассу»… Мы выступаем довольно неплохо, но есть обидные поражения. В субботу нам необходимо побеждать.
- Уфа помнит то время, когда были серебряные медали, борьба за чемпионство. Прошло пять лет, что не позволяет это повторить?
- У нас молодая работоспособная команда, хороший коллектив. Возможно, недостает немного опыта, чтобы решать задачи в нужный момент. А может, лидера, который постоянно бы забивал мячи.
- Кто, на ваш взгляд, по итогам покинет Суперлигу, а кто получит повышение?
- О том, кто покинет, не могу сказать, все непредсказуемо. Нижневартовск может выстрелить и остаться, а Ярославль имеет шансы удачно сыграть стыковой матч и также сохранить место. За Высшей лигой «А» особо не слежу, знаю, что лидирует Екатеринбург, который поборется с МГТУ.
Мария АПКАРИМОВА.