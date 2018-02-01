Во главе угла – интересы горожан

Вчера состоялось очередное XIX заседание городского Совета, на котором с отчетом об итогах социально-экономического развития Уфы за 2017 год выступил мэр Ирек Ялалов. В работе совещания принял участие премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов.
Одним из первых депутаты рассмотрели вопрос о замещении свободного депутатского мандата. В декабре в связи с переходом в Госсобрание – Курултай РБ свои полномочия досрочно сложил Юнир Кутлугужин. Его вакантный мандат в соответствии с Кодексом Республики Башкортостан «О выборах» передан зарегистрированному кандидату Александру Баутскому, также избиравшемуся в Горсовет от КПРФ.
Обстоятельный отчет главы администрации города Ирека Ялалова, транслировавшийся из зала заседаний в режиме онлайн в социальных сетях, вызвал большой интерес у горожан. Депутаты тоже проявили активность и готовы были задавать вопросы, пренебрегая регламентом.
Депутат Филюс Ишбулатов поинтересовался судьбой Генплана Уфы. Как пояснил мэр, он был принят в августе 2006 года и действует по сегодняшний день. Но в 2012 году возникла реальная необходимость его корректировки. В противном случае, следуя ему, под снос пошло бы 1200 многоквартирных домов по проспекту Октября, что невозможно в силу объективных причин. Поэтому город взялся за разработку инвестиционной стратегии, которая не могла быть одобрена без стратегии развития республики, утвержденной только в конце 2017 года.
Депутат Андрей Носков предложил навести порядок в отношении ресурсоснабжающих организаций. С его слов, некоторые из них в своей работе допускают серьезные нарушения - массовое отключение садоводов, полное игнорирование исполнения правил благоустройства застройки. Отвечая на этот вопрос, мэр подчеркнул, что любое отключение электрической энергии или какого-либо другого ресурса в отопительный сезон может привести к непоправимым последствиям, ведь срабатывает так называемый «эффект домино». Но мэрия по этому поводу еще ни разу не выставляла серьезные иски ресурсоснабжающим компаниям.
- Мной дано поручение проработать с юристами этот вопрос и начать нормальную совместную работу. Тот, у кого руки чешутся, должен понимать, к чему это может привести. Тем более есть соответствующие процедуры, а они сплошь и рядом нарушаются, - заявил мэр.
Еще один серьезный вопрос – передача энергетических объектов ресурсоснабжающим компаниям. В этом позиция главы администрации оказалась принципиальной. Ирек Ялалов пояснил, что все те объекты, которые возводятся за счет застройщиков, инвесторов, и те, которые передаются в городскую казну, либо будут обслуживаться муниципальными предприятиями, либо с открытых аукционов продаваться энергетическим компаниям. «Больше на халяву ни один энергетический объект ресурсоснабжающие компании не получат, ни метр кабельной линии, ни одной подстанции, ни одной трансформаторной будки», - резюмировал он.
Посетовав на недавние отключения трамвайных и троллейбусных линий, депутат Вячеслав Рябов задал вопрос о дальнейших перспективах отрасли в нашей столице. Ирек Ялалов ответил, что администрация полностью поддерживает возрождение городского электрического транспорта на нормальных технологических и организационных условиях. Более того строит планы по его развитию. Муниципалитет уже отработал проекты планировки городских территорий относительно улицы Комсомольской для воссоединения севера и юга с помощью дополнительной линии электротранспорта.
Рассматривается возможность вывода путей электрического транспорта с улицы Менделеева на Глумилино и Сипайлово, что позволит более оптимально переструктурировать пассажирский трафик. Общая стоимость этих проектов составляет около 12 млрд рублей.
Решением депутатского корпуса в башкирской столице появится сквер Выпускников. Такое название получит зеленый массив, расположенный в Калининском районе по улице Первомайской между домами №№83 и 85. Также новое имя присвоили улице в деревне Атаевка в Кировском районе. Ее решено было назвать Альпийской.
Агния АСТАФЬЕВА.