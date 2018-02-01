Показать Уфу особенной

Проекты молодых архитекторов были представлены на недавно прошедшем архитектурно-инженерном форуме «УГНТУ-70». А автор одного из них Данил Медведев был даже приглашен для очного знакомства в мэрию.
- Я участвовал во всероссийском проекте «Городские реновации», - рассказал он «УВ». - Его суть - в организации бюро молодых профессионалов, которые занимались бы реальным проектированием, а заодно и благоустройством городов, в которых они живут.
Проектирование общественных пространств - дешевле и реальней для начинающих архитекторов, чем строительство крупных объектов, и одновременно зачастую оказывает большее влияние на жизнь людей, пользующихся этими пространствами.
Я участвовал в конкурсе в Нижнем Новгороде и занял второе место в номинации «Организация детского дворового пространства». В рамках проекта мы должны были обустроить реальные территории, и я выбрал для примера двор в микрорайоне Белореченский рядом с улицей Авроры. Его проблема в том, что имеющиеся сооружения для детей - не новые и довольно-таки стандартные; гораздо больше детей притягивает огромное пустое пространство, являющееся крышей подземного гаража: дети постоянно там собираются. Я предложил обустроить здесь небольшое футбольное поле - для этого там нужно установить специальное резиновое покрытие. Также возможно установить несколько облегченных конструкций. Главное, чтобы они были не типовыми, как сейчас принято, а уникальными. (Хотя на всякий случай - насчет того, выдержит ли крыша гаража подобную эксплуатацию - следует проконсультироваться со специалистами. С другой стороны, она обязана быть прочной – выдерживать и вес людей, которые там ходят, и снежный покров.) Чем необычней формы, тем больше они дают ребенку - как для воображения, так и для физического развития, поскольку они более привлекательны – и, возможно, когда-нибудь мы в Уфе тоже будем отдавать предпочтение именно таким площадкам. Хороший пример - площадка жилого комплекса «Четыре сезона» на проспекте Октября. В моем проекте также предусмотрена разбивка на активные двигательные зоны и зоны тихого отдыха (например, рядом с площадкой можно поставить скамейки, на которых могли бы сидеть родители и наблюдать за своими детьми).
Но в целом проект - скорее пример нового подхода, концептуальное предложение, главный принцип нового подхода к общественным пространствам - удобство и функциональность, а главный принцип архитектуры - полезность, прочность и красота.
Кстати, есть вероятность, что площадкой для следующего конкурса проекта «Городские реновации» станет столица республики, и у нас появится бюро молодых архитекторов, которые будут ими заниматься.
Выпускница вуза Диана Кунафина в своей дипломной работе «Орнамент в архитектуре Уфы» (руководители работы - К.А. Донгузов и Е.И. Донгузова) отмечает: «Современные процессы глобализации зачастую негативно влияют на региональную идентичность. С другой стороны, присущая городу национальная культура дает огромные возможности для позиционирования города в многонациональной мозаике страны. И можно сказать, что визуальным кодом является орнамент: его можно встретить в постройках дореволюционного, сталинского и современного периодов в дереве, камне и штукатурке, а также изделиях из металла. Он вобрал в себя геометрические фигуры и цветочно-растительные орнаменты, присущие исламской архитектуре, стилизованные изображения животных, птиц, людей, свойственные христианской традиции. А в наше время для решения задачи «показать Уфу особенной» необходимо трансформировать орнаменты: перевести плоские в пространственные структуры, создать новые на основе известных, персонифицировать за счет какого-либо события (пример – орнаменты, разработанные для саммитов ШОС и БРИКС в Уфе).
Также группа архитекторов предложила целый комплекс «антидепрессивных» мер для того, чтобы городской ландшафт вызывал больше положительных эмоций, приведя в пример проект преобразования здания собственного факультета.
Также в рамках форума прошла «Лекция с именитыми архитекторами РБ» - заведующим кафедрой архитектуры АСИ Ильдаром Сабитовым, советником генерального директора ПИ «Башкиргражданпроект» Уралом Ураксиным и главным архитектором «БГП» Робертом Александровым, встречи со звездами спорта, успешными бизнесменами, деловые игры и просмотр фильма Юрия Быкова «Дурак» в кинотеатре «Родина»: завязкой сюжета фильма является как раз архитектурно-строительная проблема - непрочность конструкции 9-этажного жилого дома. Так что суть настоящей архитектуры – «полезно, красиво и прочно» - здесь только подтверждается.
Екатерина КЛИМОВИЧ.