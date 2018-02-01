«Оскар» для учителя

Вчера в ГКЗ «Башкортостан» чествовали финалистов конкурсов «Учитель года столицы Башкортостана-2018» и «Учитель башкирского языка и литературы столицы». Абсолютным победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы школы №51 Елена Исакова.
Глава администрации города Ирек Ялалов, поздравляя педагогов, отметил высокое качество школьного образования.
- Мы гордимся нашими учителями, - сказал он, - и самые лучшие из них сосредоточены в Уфе.
В этом году в творческом состязании приняли участие более 60 человек. Елена Исакова - пример нового поколения педагогов-ученых – кандидат филологических наук. В свое время защитила диссертацию по теме «Внутренняя речь в произведениях Льва Толстого» и теперь успешно использует свои наработки на уроках.
- Сегодня дети совершенно другие, и к ним нужен особый подход, - считает Елена Михайловна. - Современный урок должен развивать критическое мышление, способность выявлять, анализировать и применять информацию. А материал подаваться с помощью новых приемов: составления опорных таблиц, кластеров, синквейнов, по сути отражающих клиповое мышление ученика.
Звание «Лучшего учителя столицы Башкортостана» завоевала преподаватель английского языка гимназии №39 Эмма Сафиуллина. С тех пор, как в 2000-м году, перешагнула порог одного из лучших учебных заведений города она находится в постоянном творческом поиске.
- Педагог должен учиться всегда, быть открытым к использованию новых технологий, приемов и методов - говорит Эмма Эдуардовна. – В то же время мы обязаны создавать такие условия для наших учеников, чтобы они активно самосовершенствовались и реализовывали себя с нами и без нас.
В номинации «Учитель русского языка и литературы» лучшей признана Екатерина Селюкова из школы №127. В профессию она пришла благодаря педагогу Вере Михайловне Дегтяревой, которая сумела зажечь в ней искру любознательности.
- Нет ничего интересней работы учителя, - уверена она. –Совместное творчество с ребятами, умение найти ключик к каждому из них – мои приоритеты.
С каждым годом в конкурсе принимает участие все больше молодых педагогов. Для них учреждены специальные номинации. В «Педагогическом дебюте» жюри отдало пальму первенства Марату Юламанову из школы №141.
Несмотря на молодость у него уже есть своя точка зрения на систему образования:
- Главной задачей педагога в наши дни становится воспитание ребенка, способного не потеряться в информационном море и адекватно реагирующего на изменения в мире и обществе.
В номинации «Педагогическая надежда» первой среди учителей башкирского языка и литературы стала стала Зульфия Елкибаева. В школе №100 она работает всего два года, но уже успела завоевать авторитет среди своих учеников.
- Свои уроки использую для воспитания в ребятах любви к своей малой родине, - рассказывает она. – Любовь к Отчизне начинается с родного языка.
Зульфия – человек разносторонний, увлекается страноведением и культурологией.
Победила в конкурсе « Учитель башкирского языка и литературы столицы» Нурзиля Надыргулова из лицея №5.
И это не первая ее награда. В 2014 году она удостоена гранта приоритетного национального проекта «Образование».
- Каждый человек должен знать свою родословную, - считает педагог , - только связь с нашими предками позволяет нам уверенно смотреть в будущее и занять достойное место в настоящем.
«Учитель года столицы Башкортостана» в этом году прошел в 21 раз.
- Конкурс постоянно совершенствуется не только структурно, но и наполняется новым содержанием, - отметил председатель жюри, завкафедрой педагогики и психологии БГМУАртур Амиров. -
За 20 лет многое изменилось в жизни страны, трансформировались и требования к системе образования, к его главной фигуре – учителю. Можно с уверенностью сказать: он стал школой опыта, рупором новых методик и технологий. Современный учитель работает уже в другом информационном пространстве. И здесь взаимное обогащение только на пользу.
Светлана ЯНОВА.