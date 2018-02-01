Стратегический объект

- Пропустить без каски не имею права. Такой порядок! – строго заявляет прораб ООО «Эстра» Ильгиззар Зиннуров. Надев пластиковый шлем, поднимаюсь к нему в бытовку. Со второго этажа видно все: растущие стены, рабочих, рельсовый кран. Сдать новый блок средней школы № 147 в Нагаево строители планируют в конце августа.
До часа икс почти семь месяцев. Но и работы много: корпус запланирован четырехэтажным, сейчас завершается первый. Пока одна бригада наращивает кирпичную кладку, другая монтирует перекрытия. На наших глазах подъезжает «КамАЗ» с бетонными плитами. Минута – и первая из них уже повисает на крановых стропах.
Растущий корпус примыкает к уже эксплуатируемому, где учатся дети. Помех урокам строители не создают – техники немного, да и ту используют с пониманием. Всего здесь работают около сорока человек, основной упор – на кладку стен. Объемы говорят сами за себя: в день расходуется до 15 кубометров раствора. При необходимости отливается и бетон. Например, когда речь идет об участках, где находятся инженерные коммуникации. Кстати, они подведены почти полностью. А отапливаться здание будет мини-котельной, что уже обосновалось позади школьного двора.
- Тот блок, который сдан, строили не мы, наша фирма здесь с декабря. Сваи были забиты, но пришлось откачивать грунтовую воду, что заняло больше месяца, ее перенаправили в канаву. По расчетам вернуться она не должна. В любом случае мы делаем гидроизоляцию пола и стен, - говорит Зиннуров.
Защита от сырости для строителей - вообще отдельная тема. Так, внимание привлекают рабочие, колдующие над стальными креплениями потолочных плит. На вопрос ответили утвердительно – покрывают металл антикоррозийным составом. Значит, ржаветь «скелет» не будет.
Предназначенный для младших классов учебный корпус откроет двери 1 сентября. Он станет логическим завершением ансамбля зданий. Учитывая активное развитие микрорайонов Жилино и Нагаево, проект вполне можно назвать стратегическим. Совокупная его стоимость оценивается в 196 миллионов рублей.
Чем «болеет» искусственная почка?
Издалека стройплощадка на пересечении улиц Шафиева и Зорге показалось замороженной. Но, подойдя, мы увидели рабочих. Значит, процесс идет!
Центр гемодиализа (проще говоря, искусственной почки) сможет принять до 300 пациентов одновременно. Действовать он будет по системе ОМС. Само по себе учреждение коммерческое и строится на средства инвесторов. Тем не менее обслуживание жителей республики будет бесплатным.
Уже с порога в нос бьет запах керамической пыли. На месте будущей регистратуры стоят поддоны со строительными смесями и древесной плитой. Пройдя вперед, встречаю рабочих ООО «Реконстрой».
- В коридорах стены облицуем декоративной фанерой, а в подсобных помещениях укладываем плитку, – объясняет отделочник Александр Белкин.
Над головой тянутся змеи проводов и канализационных труб. Скоро все это скроет фальш-потолок, а пока я двигаюсь вдоль черных линий – к лестнице, мимо не подключенных еще лифтов. Одно из первых попавшихся помещений очень просторно: видимо, будет место и для коек, и для спецоборудования. Косвенно догадку подтверждают висящие сверху пластиковые шланги.
Монтаж медтехники пока отложен ввиду ее отсутствия. Но ситуацию можно назвать рабочей, оптимизма никто не теряет: центр обещают сдать к лету.
Из дверного проема в конце коридора вырывается красный луч. Лазерным измерителем мастера выводят уровень крепления деревянного покрытия. Фанера светлых тонов «садится» на специальный каркас, который надо еще собрать. Монтажники объясняют: пространство между ним и стеной останется свободным.
- Как видите, собираю сетку из профиля. Он оцинкованный, что очень хорошо. На нее уже будем крепить листы. На объекте мы давно, делали мягкую кровлю, обустраивали подвал, фасад. Утепляющий слой на внешние стены положили толщиной в 15 сантиметров. Но сложнее всего оказалась стыковка плит отделки. Проектом задана миллиметровая точность, - рассказывают плотники Ильдар Нигматзянов и Рустем Басыров.
По оценкам специалистов, общая стоимость затрат на возведение центра гемодиализа достигает 300 миллионов рублей. В настоящее время большая часть работ уже завершена, даже подано тепло в батареи. В скором времени на площади в три тысячи квадратных метров появятся современные аппараты искусственной почки, операционная и учебные классы.
Затон: перезагрузка
Внимание градостроителей все чаще привлекают окраинные районы, в числе которых – Забелье, генеральный план развития которого был утвержден еще в 2006 году. Можно сказать, что сейчас территория за Уфимским полуостровом осваивается заново. Об этом и многом другом рассказал начальник отдела капитального строительства администрации Ленинского района Ильдар Шайхутдинов.
- Выезжая из центра города, сразу после мостов слева увидите микрорайон Затон-Восточный. Фактически расчерчены жилые кварталы, заложены фундаменты двух домов. Касательно Затона-Западного могу сказать, что планировка уже принята официально. Более того, она реализуется: в прошлом году на улице Летчиков сдан под ключ жилой комплекс на 364 квартиры. Квартиры в рамках федеральной программы получили семьи, расселенные из аварийного жилья. Еще пара высоток строится там же Фондом развития жилищного строительства РБ.
Таким образом, в общей сложности здесь только многоквартирные дома возводят шесть компаний. Планы у них серьезные: через десять лет население Затона увеличится вдвое, что предполагает и новый взгляд на развитие дорожно-транспортной сети. Так, замыслу отвечает появившаяся несколько лет назад объездная трасса. А в минувшем году дорожники капитально обновили полотно на проспекте Дружбы народов.
Затон сегодня можно назвать районом контрастов: постройки середины прошлого века, частный сектор, пятиэтажки эпохи позднего СССР. Все это хорошо видно с высоты 18-го этажа строящегося дома за номером 37/1 на улице Союзной. Ответственность за работы несет «Башкиргражданстрой», в этом году объект обещают сдать. Но обо всем – по порядку.
Расположился семисекционный комплекс вблизи перекрестка с улицей Летчиков.
Еще на подходе к нему в глаза бросается отсутствие тяжелой строительной техники: коробка уже возведена, теперь ее надо обустраивать. «Проходите во двор, там сейчас сварщики работают», - говорит молодой парень в запачканной шпаклевкой робе.
Миновав забор, вижу сложенные перед домом упаковки с утеплителем. Объемы впечатляют, но это лишь малая часть. Так или иначе, а обшиваться колосс будет основательно. Устройство с двумя тросами оказывается ничем иным, как лебедкой. Хитроумная система блоков и креплений позволяет отправлять наверх шпаклевку, цемент, краску.
Идет работа и внизу. Сварщики монтируют подъемный пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мысленно отметив его адекватную высоту и угол подъема, иду дальше. В подъезде становится ясно, чем покрывают стены. «Короед» - таково название штукатурки. Оставляемый ею узор и правда напоминает дерево, чуть тронутое жучками. Но смотрится красиво.
Одно из основных отличий новых домов от проектов прошлого – высокие требования безопасности. Так, на первом этаже имеется встроенный пожарный гидрант на два рукава.
Батареи еще не установлены, лифты не работают – к коммуникациям дом не подключен. Но «для себя свет» строители протянули. А ближе к верху гудит тепловая пушка, которая сушит стены.
Проектные метаморфозы
Одной из изюминок новых микрорайонов станет Центр спортивной подготовки. Это его оранжевые корпуса виднеются недалеко от остановки общественного транспорта «Камышлинская».
Заказчик и застройщик спорткомплекса - Управление капитального строительства РБ. Изначально планировалось построить базу для подготовки паралимпийцев. Тормозили работу проблемы с финансированием и изменения в проекте. О том, как обстоит дело ныне, рассказала представитель госзаказчика Клара Ахтямова.
- Сейчас происходит смена генерального подрядчика, начала работ стоит ждать ближе к концу месяца. Согласно новому проекту, существенно увеличится площадь бассейна. То же касается и мест в демонстрационном комплексе, вместо 1500 их будет 3000. Подчеркну, что о капитальной перестройке уже имеющихся корпусов речь не идет. А финансирование в размере 3,444 млрд. рублей поступило из бюджета республики.
Есть проблема
…Острые прутья рвут пространство на все четыре стороны, ветер треплет флаги строительной ленты. Сейчас долгострой под названием «Космоцентр» напоминает крейсер межгалактических пиратов из фантастического фильма. На прикол в центре Уфы (на улице Комсомольской вблизи от собора Воскресения Христова) он встал семь лет назад из-за банкротства застройщика. И время истрепало даже бетон…
Ситуацию прокомментировал начальник отдела капитального строительства администрации Октябрьского района Рустем Хабибрахманов:
- Долгострой оформлен как объект незавершенного строительства. Земля в аренде, но никаких работ давно не ведется. За снос здания никто не возьмется: дорого, да и есть законный правообладатель. Решение пока не принято, ведется процедура наблюдения. Информацию можно найти на сайте Арбитражного суда.
…Сама стройка обнесена забором, чего требует регламент безопасности. Но упрямству хулиганов нет предела: проломили дыру. «Нижнюю палубу» облюбовали уличные художники. На стенах стен теперь «живет» кот Леопольд и несколько других персонажей. В принципе, даже красиво. Но с каждым шагом вглубь неосвещенных пространств чувство прекрасного улетучивается. Ощущаю себя сталкером из «Пикника на обочине». Только вместо артефактов всюду – пустые бутылки.
В свете телефонного фонарика возникает открытая лифтовая шахта. Еще одна яма обнаруживается в центральной части первого этажа, ее предназначение непонятно. Найдя лестницу, поднимаюсь на последний, шестой этаж. Здесь светло и просторно. Но любоваться уфимскими видами почему-то не хочется...
С одной стороны, город сделал все что нужно: забор все же оградил доступ на опасную территорию. С другой – уже само по себе наличие таких объектов создает неприятности. Так обстоит дело и с торговым комплексом на улице 50 лет СССР. По иронии расположен он недалеко от лайф-стайл центра «Башкирия».
- Там строительство приостановлено на время собственником, в связи с отсутствием средств. Речь идет о трехэтажном помещении с подземным паркингом. Доступ посторонних лиц туда запрещен. А соблюдение норм пожарной и экологической безопасности необходимо. Поэтому стройку посетила комиссия по чрезвычайным ситуациям, - продолжает Хабибрахманов. - Участок предоставлен в рамках договора аренды, срок истекает в этом году. Его нужно будет продлевать. Насколько я знаю, в планах застройщика – в апреле возобновить работы. Если этого не произойдет, выйдем с инициативой о расторжении договора. Хотя отмечу, что таких случаев в моей практике еще не было.
Материал подготовил Иван БЕГМА.