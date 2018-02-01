Поможем всем миром?

Ей часто снится один и тот же сон: она бежит по полю, кружится в танце. 15 июня 2017 года навсегда разделило жизнь заслуженной артистки Башкортостана Светланы Черкашиной (Курепиной) на до и после.
… В то роковое утро они вместе с мужем возвращались из аэропорта: провожали дочку Дашу.
- Дорога была свободной, - вспоминает Светлана Владимировна, - в районе Мелькомбината мы остановились на светофоре, а через мгновение я увидела, как огромная фура неумолимо надвигается на нас. Потом все было как в замедленной съемке: вижу полные ужаса глаза супруга и перелетаю на заднее сиденье, ухватившись руками за подголовники (не спасли даже ремни безопасности – кресло сломалось пополам). Уже потом стало известно: водитель большегруза, принадлежавшего Турбаслинской птицефабрике, заснул за рулем.
…Месяц Черкашина провела в реанимации, затем - две операции и неутешительный вердикт врачей: оставшуюся жизнь придется провести в инвалидной коляске.
Так распорядилась судьба. Но надо знать эту женщину, чтобы понять: она будет бороться до конца.
В этом году исполнится ровно 40 лет, как выпускница Горьковского театрального училища приехала по распределению в Башкирский театр кукол, где проработала более двух десятилетий. Потом ушла на преподавательскую работу, позже открыла свой собственный театр, продолжала заниматься тем, что больше всего любила: дарить радость детям. Своей неумной энергией она заразила и сына Сашу, который стал режиссером и снимает фильмы, где для нее тоже находится небольшая роль.
- Светлана всегда спешила жить, спешила делать добро, - говорят ее коллеги.
Вот и в тот день она спешила на благотворительный спектакль. С реабилитационным центром для детей-инвалидов Черкашину связывает многолетняя дружба. Ребята ждали ее появления, ведь в их жизни не так много праздников.
В доме по улице Софьи Перовской, где семья Черкашиных живет почти 30 лет, Светлану Владимировну знают все: до последнего времени она была председателем совета многоквартирного дома. Благодаря ей во дворе появилась одна из первых в городе детских площадок с безопасным покрытием. «Покажу, как надо!» - стало девизом ее общественной деятельности, хотя поначалу звучало вызывающе. Пластиковые окна, сменившие деревянные во всех шести подъездах, стали первым аргументом для тех, кто сомневался в ее способности пробивать неприступные стены. Ходила, просила, добивалась. Навстречу шли и депутаты, и администрация. Но ее подвижничество давало не только зримые результаты, такие, как, например, стоянка для автомобилей. Не менее, а, быть может, более важным стали традиции, которые она заложила. Когда всем двором встречали Новый год, Масленицу, День защиты детей. Вот еще один пример. На этаже, где живут Черкашины, стоят диван и два кресла, их собственные. Здесь соседи встречаются и по радостным, и по печальным поводам. Кто-то испечет пирог, кто-то заварит душистый чай. Посиделки так и назывались – праздники на диване.
Сегодня они проходят без нее. Вот уже семь месяцев Светлана Владимировна прикована к постели. 70 процентов тела ничего не чувствует.
- Такое ощущение, что меня скрутили и закрепили шурупами, которые время от времени затягивают, особенно в плохую погоду, - рассказывает она. – На свободе только голова и руки, я за них больше всего переживала, когда летела тогда.
Мне приходилось видеть людей, прикованных к постели тяжелым недосугом, но наша героиня умеет произвести впечатление: спортивный костюм, стильная стрижка и яркий маникюр.
- Нужно встречать трудности во всеоружии, - считает она, - тем более женщине, она должна всегда быть на высоте.
И сегодня каждый день Черкашиной распланирован. Подъем в 7 утра, гигиенические процедуры (здесь на помощь приходит муж Михаил Александрович, который тоже пострадал в аварии). Полгода он бессменно у ее постели. Потом легкий завтрак. А затем полтора часа зарядки для ног. Нет, Светлана Владимировна не чувствует их, все упражнения она проделывает в уме: «Мне кажется, что пальцы начинают шевелиться, хотя врачи в это не верят. Но есть реальные примеры тех, кто начинал с этого и встал на ноги – Марат Ильясов из Октябрьского, теперь он ходит сам».
- У меня друзей прибавилось, - делится Черкашина. – врачи, сделавшие почти невозможное, товарищи по несчастью, с которыми переписываемся в вацапе. Не забывают и коллеги по театру, помогают, покупают необходимые препараты.
Потом приходит время лечебной физкультуры, которую освоила Даша. На это уходит около 40 минут. А дальше делает звонки по работе, и ничего, что ей сейчас занят сын, мама все равно держит руку на пульсе.
В 12.00 по «России» смотрит передачу, где звезды рассказывают ведущему о своей жизни. Жалуются на измены, нерадивых детей, болезни. А она жаловаться не привыкла. Хотя и бывают минуты отчаяния: за что это мне? И сама себя объясняет: значит, так нужно. Наверное, испытание дано для того, чтобы научилась себя любить, по крайней мере, так говорит ее Саша. Во второй половине обычно приходят друзья, знакомые. Соседки забегут, узнать, не нужно ли чего.
- Несчастье подарило мне уверенность в моих родных людях,- говорит Светлана Владимировна, - лишний раз убедилась в самоотверженности мужа. А вот дочка, казалось бы, изнеженная и хрупкая, показала себя настоящим бойцом. Она со мной каждый день. На ее плечи многое легло.
Черкашина верит, что сможет ходить, а не только передвигаться на коляске. Операции по восстановлению чувствительности и опорно-двигательного аппарата согласны сделать хирурги в одной из клиник Германии. Но на это нужны баснословные для семьи деньги – около шести миллионов. Собрать такую сумму сложно. Черкашины написали во многие благотворительные фонды, но ответа пока не получили. У нас почему-то больше принято помогать детям. Но разве человек, которому 20 февраля исполнится 60, меньше заслуживает? Ведь жизнь определяется не количеством лет, а числом добрых дел. И сколько еще эта мужественная женщина, может подарить их нашим детям? Если даже каждый из наших подписчиков перечислит хотя бы 100 рублей на ее счет, наберется огромная сумма, которой хватит на первую операцию. Поможем всем миром?
Светлана ЯНОВА.