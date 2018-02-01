По Большой Казанской

Так называется выставка картин уфимских художников, открывшаяся в Национальном музее РБ.
Узорчатый рисунок из красного облицовочного кирпича, узорные литые парапеты балконов и заборы, окна-эркеры и башенки с круглыми окнами, богатая лепнина - часть всего этого великолепия до сих пор сохранилась на улице Большой Казанской (сегодня – Октябрьской революции). А часть – нет, и поэтому художники специально нарисовали для нас, как ее дома выглядели изначально, когда в них жили, можно сказать, первые лица города. Сегодня мы еще можем полюбоваться на многое из этого. Мешает только их неухоженность и неопределенность будущего.
Практически до конца XIX века Большая Казанская (названная так потому, что вела от Кремля в сторону Казани, а до того бывшая Малой Репной) была самой большой и красивой улицей в городе. В праздничные дни по ней устраивались катания на лошадях, описанные в воспоминаниях Михаила Нестерова; первые в городе фотоателье тоже появились здесь.
Дом №1 по Октябрьской революции (он же Ленина, 22), а также №3 – теперь здесь располагаются различные адвокатские конторы, кофейня и магазины – усадьба Блохиных. Николай Блохин владел магазином книг и канцпринадлежностей, организовал выпуск первой в городе частной газеты («Уфимский листок объявлений и извещений»), в 1869 году основал библиотеку читальным залом. Дом №3 принадлежал его брату Алексею – директору Уфимского городского общественного банка.
Здание под №3а, сегодня принадлежащее пединституту, воплощает не просто тяжеловесное величие сталинского ампира – есть в нем что-то строгое, противоположное украшательству, промышленное. И точно – оно было построено в 1938-м как Наркомат местной промышленности.
Дом №9/1 (во дворе) – дом купца Видинеева, однако на выставку художники предпочли представить изображение другого, более известного его доходного дома – того, что ждет реставрации на улице Карла Маркса, во всей его первозданной краснокирпичной красоте.
На улице несколько домов купцов Чижовых, но главный из них – тот, в котором проживал сам «уфимский Крез» - лесопромышленник, купец первой гильдии Федор Егорович Чижов – дом №10, ныне Французский зал Национальной библиотеки РБ. Построен он в 1895-1896 годах в стиле русской эклектики, в которой чувствуется влияние модерна, украшен угловыми башнями и балконными решетками, в которые вплетены буквы Ф и Ч. В 1890 году Федор Чижов пожертвовал городу свою усадьбу на улице Телеграфной (Цюрупы) под больницу - она стала самой большой в городе.
Дом, что чуть ниже по улице - №17 – принадлежал его жене Ираиде Чижовой, и именно он изображен на картине В.Ф. Моисеенко. Окна-эркеры и увенчанные шлемовидными куполами башенки с люкарнами (круглыми окнами) делают его уникальным не только на улице, но и в Уфе. Сама Ираида Алексеевна также была благотворительницей: вплоть до 1917 года вдова купца входила в состав попечительства детских приютов.
А вот двухэтажный каменный дом №13, перед революцией принадлежавший купцу Василию Петунину, в котором – скорее печальный образец небережного отношения к своему наследию. Когда-то в краснокирпичном особняке с белыми лепными наличниками располагалась аптека Игнатия Янчевского. После 1919 года здание использовалось под детские учреждения. Красивейший входной навес быстро сдали на металлолом, дом замазали одной краской, потом сделали уродливый пристрой, а в 2007-м сбили старые наличники с окон главного фасада – и теперь некогда изящный особняк не узнать…
Перечислить все интересные здания этой улицы – практически единственной сохранившейся почти в первозданном виде – в одной статье невозможно. Здесь и Спасская церковь, выстроенная в 1824 года похожая на Казанский собор Петербурга и закрытая в 1929-м; колоннады и колокольни были снесены примерно тогда же, а сейчас церковь медленно восстанавливается. И дом Василия Чуфаровского - директора отделения Сибирского торгового банка, а после взятия Уфы красными - резиденция председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Петра Зенцова. И Кузнецовское училище: на месте пожертвованного городу купцом Никитой Кузнецовым одноэтажного здания выстроено четырехэтажное в стиле неоклассики, сегодня это социально-гуманитарный факультет БГПУ. Дом горнозаводчика Ивана Демидова в стиле позднего барокко (№57), где в 1775 году останавливался прибывший инкогнито будущий генералиссимус Александр Суворов. Усадьба Поносовых (№№ 67/1 и 67/2). Именно здесь жил 54-летний купец первой гильдии Василий Поносов, торговавший зерном (недавно в доме обнаружились глубокие сводчатые подвалы, где, скорее всего, они и хранилось). Сюда вошла хозяйкой юная выпускница Мариинской гимназии Елена Словохотова, которая родила мужу двоих сыновей – Василия и Владимира. Говорили, что купец уличил супругу в неверности, однако, вскоре после этого (не слишком ли скоро?) умер, а Елена затем стала Поносовой-Молло и получила в подарок от Соломона Молло другой дом, еще красивее - тот, где теперь Этнографический музей. Дома Зубовых, Безруковых, Ушковой, Васильева, Хасабова, Шамовых, Аверьяновых, Спеанского, Лузиных. Герасимова, Юдаевых, мельница Сельдимирова, заводоуправление Гутмана… Где еще сконцентрировано столько уфимской истории?
На выставке представлены и дома с других улиц – например, пострадавший от пожара дом Князевых (Ленина, 71), который сегодня реконструируется, а также проект реконструкции и реновации улицы Гоголя. Сколько всего еще можно и предстоит сохранить, восстановить, реконструировать! Чтобы оригинальность старинных особняков подталкивала архитекторов к созданию новой уникальности…
PS. Все исторические сведения взяты из книги П. Егорова и А. Чечухи «Путеводитель по исторической части Уфы».
Екатерина КЛИМОВИЧ.