До плей-офф – три шага

Волейбольный «Урал» проиграл принципиальному сопернику – соседу по турнирной таблице новосибирскому «Локомотиву» - 2:3. И за три тура до окончания регулярного чемпионата замыкает заветную «восьмерку».
К этому матчу уфимцы готовились основательно. На предыдущую игру с казанским «Зенитом» команда отправилась не в полном составе. Егор Феоктистов, Андрей Титич, Дмитрий Ковалев, Родион Мискевич, а также главный тренер остались в Уфе и настраивались на встречу с железнодорожниками. Для обеих команд победа в этом матче увеличивала шансы на попадание в плей-офф. В итоге, гости, победив в более чем двухчасовой игре, практически обеспечили себе место в играх навылет. Судьба противостояния решилась в четвертом и пятом сетах. Подопечные тренера гостей Пламена Константинова ударно провели игровые отрезки, выиграв их с солидным преимуществом.
– Думаю, мы играли лучше в первых трех партиях. Проблема была в собственных ошибках, их было слишком много. В «Локомотиве» хорошие игроки, очень опытные. Мы взяли одно очко, но это не тот результат, нам нужны победы, - прокомментировал итог встречи наставник «Урала» Даниэле Баньоли.
Стоит отметить, что в запасе у нашей команды игры с «Белогорьем», «Факелом» и «Газпромом-Югрой». И даже в случае поражений уфимцы сыграют в плей-офф. Единственное, за что могут побороться уральцы, - выбор соперника в первом туре. Если подняться выше в турнирной таблице не получится, то подопечные Баньоли выходят на клубного чемпиона мира «Зенит-Казань», который уже надежно закрепился на верхней строчке.
Четкой задачи на сезон поставлено не было. Но на встрече главы Башкортостана Рустэма Хамитова с руководством клуба обсуждались результаты прошлых лет.
- Последние два-три года они не те, которые бы мы хотели. Что было связано с рядом причин, в том числе с финансовыми, организационными вопросами. Хотелось, чтобы наш клуб поднялся на новую высоту, был среди сильнейших команд России, - отметил Рустэм Закиевич.
Напомним, в прошлом сезоне «Урал» не выполнил поставленной задачи и по итогам занял седьмое место в Суперлиге. Удастся ли превзойти этот результат и добиться лучшего, мы узнаем в марте. А пока в рамках 24-го тура в субботу предстоит сразиться с «Белогорьем».
Мария АПКАРИМОВА.