Европа начинается в Уфе

Когда российский ультрамарафонец, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин написал в «Фейсбуке» о том, что по решению Книги рекордов Гиннесса Уфа назначена крайней восточной точкой Европы, он даже и не ожидал, что эта новость станет предметом обсуждения на оперативном совещании в столичной мэрии.
- Поздравляю Уфу с таким бонусом, - написал именитый спортсмен. - Теперь вся планета будет знать, что граница Европы проходит именно у вас. А спортивные события по пересечению будут задавать гуманитарно-пространственное восприятие территории.
Городские власти отметили большой скрытый потенциал, заложенный в этой новости, решив отметить это событие установкой памятного знака. Скорее всего, по правилам той же Книги рекордов Гиннесса такой отправной или финишной точкой будет считаться железнодорожный вокзал, поэтому и памятный знак, видимо, будет размещен в этом районе. Городскому Управлению коммунального хозяйства и Главархитектуре уже дано указание проработать данный вопрос.
Сам Дмитрий Ерохин воспринял реакцию на свой пост восторженно:
- Вот из таких множеств скорых действий на протяжении десятилетий и веков складываются культуры и цивилизации, улучшается облик города, что в итоге выливается, в столь модный термин среди урбанистов, как туристическая привлекательность.
В копилке ультрамарафонца насчитывается немало резонансных достижений: 230-километровый пробег по пустыне Сахара, за 25 дней он преодолел бегом расстояние от Москвы до Сочи, попутно собрав деньги в поддержку борьбы с инсультом. Мы связались с атлетом, чтобы взять у него эксклюзивное интервью и спросить, не собирается ли он пересечь Европу, стартовав из Уфы.
- Конечно, я хотел бы пробежать и установить первый мировой рекорд пересечения Старого Света бегом, но для этого необходима мощная и серьезная спонсорская поддержка. Хотя физически к этому готов: расстояние в 6000 км смогу преодолеть за 100 дней. Вот только стартовал бы, скорее всего, на мысе Рока в Португалии, а финишировал в Уфе. Все же в сторону дома бежать приятнее, да и в СМИ про финиш пишут раз в 10 больше.
- Как получилось, что вы связали свою жизнь со столь экстремальным видом спорта?
- В ультрамарафон меня привела книга Андрея Чиркова «Бег в помощь», автор которой описал подготовку к своему первому марафону за 100 дней. А потом с 2016 года стал заниматься приключенческим бегом или адвенчур раннингом (adventure running). В том числе это бег на сверхдальние расстояния по крайним географическим точкам островов, стран, континентов и административно-территориальных образований. Так в прошлом году с севера на юг пересек Сахалин и Северную Осетию. А в этом собираюсь установить рекорд пробегания Калмыкии с севера на юг. Собственно именно из-за этого своего увлечения я и натолкнулся в Книге рекордов Гиннесса на информацию, которая наделала столько шума. Кстати, в прошлом году в качестве члена Русского географического общества я инициировал Федеральный всероссийский проект «Крайние точки России». И я точно знаю, что в вашей республике тоже приступили к установке на крайних географических точках Башкортостана (север, юг, восток и запад) пограничных памятных знаков.
- Не входит ли в ваши планы «пробежка» и по нашей республике?
- На весну 2019 году уже запланирован ультрамарафон по Башкирии по крайним точкам региона север-юг. Я побегу 677 км от деревни Байсарово Янаульского района до деревни Кужанак Зианчуринского. Пробег будет посвящен 100-летию образования Республики. Сейчас подготовкой ультрамарафона активно занимается Минспорта РБ. Цель забега: пропаганда здорового образа жизни, беговых видов спорта, привлечение внимания к новому его виду – трейлраннингу.
Владимир ГЛИНСКИЙ.