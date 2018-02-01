Откровенный разговор

- Скажите, был ли у вас в детстве кумир, человек, которому хотелось подражать во всем?
- Нет, не было, хотя, естественно, были люди, достижениями которых я восхищался. Но самым важным для меня всегда было мнение отца, - ответил на вопрос студента глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
Его встреча с представителями молодежного актива города в рамках II Молодежного форума «Курс - 2018: Карьера. Успех. Развитие. Созидание» стала поводом для неформального общения и честных ответов на самые разные вопросы.
- Я поступил в Нефтяной институт в 1978 году. Это было лучшее время в жизни, а студенческая дружба сохранилась на всю жизнь, - тепло вспомнил Ирек Ишмухаметович годы в альма-матер. - Также хочу отметить, что сегодня Нефтяной университет - бренд республики: например, недавно мы подписывали соглашение о дружбе с Астаной - и оказалось, что нас там хорошо знают благодаря его выпускникам.
Уфа - молодой город, 450 тысяч ее жителей моложе 30 лет, и это очень хорошо. У нас есть будущее. За 11 лет население города выросло на 100 тысяч человек. Но одновременно это означает, что мы обязаны создать для нашей молодежи поле притяжения. Иначе плюс превратится в минус.
- Что нужно делать юнармейцу, если он мечтает работать в администрации города?
- Если это осознанный выбор - мы приветствуем целеустремленных ребят, и наши ряды пополнили не менее 100 молодых сотрудников, это очень много. Вам нужно получить хорошее образование и понять, что на самом деле работа в администрации является служением отечеству, а не получением бонусов за просто так. Кстати, сейчас мы ведем прием только на конкурсной основе - конкурс составляет 20-30 человек на место.
- На какие меры поддержки в Год семьи могут надеяться молодые уфимские семьи?
- Главная проблема всех молодых семей - жилье. И в этом государство должно вам помочь: процентные ставки по ипотечным кредитам скоро будут снижены, так что молодые супруги со средней зарплатой смогут позволить себе купить квартиру. А мы, в свою очередь, стали строить намного больше социального жилья: еще в 2010 году это было 10 тысяч квадратных метров, сегодня - 100 тысяч.
- У студентов архитектурно-строительного факультета много предложений по улучшению архитектурного облика города. Как нам представить их, чтобы получить отклик?
- Я собираюсь посетить архитектурно-инженерный форум «УГНТУ-70» на вашем факультете - возможно, это удастся сделать там. Создание архитектурно привлекательного образа города – очень важная для нас задача, и специалисты говорят, что для этого нужно сделать не так много: всего 50-60 знаковых объектов, архитектурных доминант. Новый главный архитектор Уфы Олег Байдин впервые выбран в результате конкурса, причем немаленького - 10 человек на место. Ему и предстоит пересмотреть концепцию генерального плана и решать эту задачу. Уже сегодня всем безумно нравится южный въезд в город. А когда мы еще поработаем над ним и западным въездами, уберем все ветхое и частное жилье и построим современные здания - Уфа станет еще краше.
Екатерина КЛИМОВИЧ.