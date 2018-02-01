Когда родители есть, но их нет

Социологи отмечают, что количество детей-сирот в наши дни можно сравнить с послевоенным временем. К сожалению, немало и тех, кто лишен семейного тепла при здравствующих родителях. Но чем бы ни заключался корень зла, маленький человек не останется в одиночестве – решить проблему помогут сотрудники органов опеки.Семья и благополучное детство являются одним из приоритетных направлений развития страны: большую работу для этого проводит Общественный совет при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. Его председатель, Андрей Коченов, возглавил экспертную группу, которую собрали для изучения практик муниципальных систем профилактики социального сиротства и защиты прав несовершеннолетних. 6 и 7 февраля она побывала в Уфе, изучая опыт наших служб.- Мы были приятно удивлены, как в столице Башкортостана организована работа органов опеки, - заявил он. - Показатели лучше даже по сравнению с российскими – я лично знаю людей, которые это делают, вижу мотивацию и настрой.Начальник Управления по опеке и попечительству городской администрации Татьяна Квасникова рассказала, как совершенствовалась система защиты детей. Управление создано в 2006 году.- В то время мы освоили новую форму жизнеустройства – детей стали передавать на усыновление в приемные семьи. Тогда мы относились к замещающим семьям как к достижению, но с годами пришло понимание, что отношения в них не всегда складываются, а подрастающие дети ищут и находят своих кровных родственников.Переосмысление произошло после совместной работы с директором Московского Фонда профилактики социального сиротства Александрой Маровой, которая поделилась методиками и технологиями работы с кризисной семьей.Важный шаг был сделан в работе с матерями, которые намеревались оставить младенца в роддоме. Беседами с ними теперь не ограничивались, подключая родственников женщины и специалистов-психологов – в результате около 80% ребятишек остались в своем доме.- Сейчас приоритетным направлением остается взаимодействие с кровной семьей, которая по тем или иным причинам оказалась в сложной жизненной ситуации. - рассказал начальник отдела профилактики социального сиротства Управления по опеке и попечительству городской администрации Уфы Ильмир Ганиев. – Оно проводится совместно с психологическими центрами «Семья», «Саторис», «Журавушка», «Развитие», взаимодействуем с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, органами правопорядка и КДН. Назначается «куратор случая» – специалист, сопровождающий несовершеннолетнего и его семью, им оказывается психологическая поддержка, помощь в решении правовых вопросов, оформлении документов, пособий, содействие в трудоустройстве, лечении. Их посещают социальные педагоги, проверяя условия проживания и воспитания ребенка, проводят профилактические беседы и контролируют поведение родителей. И здесь важен комплексный подход: свой вклад вносят педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и педагоги дополнительного образования.Уфимская модель профилактики семейного неблагополучия, отказов от новорожденных и сохранения ребенка в кровной семье была представлена на Всероссийских выставках-форумах «Вместе – ради детей!», «Мегаполис. Территория детства», «Время, вперед!», «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства», в Общественной палате Российской Федерации, неоднократно отмечена дипломами.Юлия ПАХОМОВА.