Моцарт и Сальери. И о вечном…

…Так. Посмотри в зеркало, поприветствуй свое отражение! - командует артисту из зрительного зала режиссер. На камерной сцене Театра оперы и балета идут репетиции новой постановки «Моцарт и Сальери. Пир во время чумы».
Премьера состоится 10 и 11 февраля. Что же ожидает зрителя? Накануне мы побеседовали с режиссером постановки Рустэмом Галеевым.
- Спектакль необычный…
- Да. Он объединяет две одноактные оперы по пушкинским «Маленьким трагедиям». Но они идут не по порядку, получился своеобразный «коктейль». Кроме того, мы помещаем оперу Цезаря Кюи «Пир во время чумы» внутрь оперы Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».
- Расскажите о сюжете.
- Он основан на исторических фактах, но подается аллегорически, вне привязки к конкретным странам и эпохам, что подчеркивает их вневременную актуальность. Главная мысль – нравственный выбор человека перед лицом смерти…
- И могут ли быть совместимы гений и злодейство?
- Да, зрителю предстоит задуматься о вечных философских вопросах, но, прежде всего, он услышит прекрасную музыку выдающихся русских композиторов – представителей творческого союза «Могучая кучка».
«Моцарт и Сальери» - произведение, специально созданное для камерной сцены, весьма известное, в нем - много идей, но ныне оно подзабыто. «Пир во время чумы» сейчас нигде не исполняется. К 200-летию Пушкина был поставлен в одном из ведущих театров, но с тех пор нигде не идет. Наша постановка – новая.
Я соединяю произведения не друг за другом, они переплетены между собой. У них - общие темы. И в первом действии есть Моцарт и Сальери, и во втором. Кроме того, будет исполняться знаменитый «Реквием» Моцарта.
- Как вы считаете, можно нашего зрителя чем-то удивить?
- Любой спектакль должен это делать, но удивление по большому счету в узнаваемости. Если вы что-то узнаете, оно становится вам близким.
- Проблем с подбором исполнителей не было?
– Нет. Кого-то сразу выбрал, знал заранее, кто будет петь ту или иную партию, кого-то – пробовал. Нужно сказать, для актеров материал сложный. Они делают непривычные для себя вещи, но уже сейчас могу сказать, что со своей задачей справились.
- Будет ли спектакль участвовать в каких-либо конкурсах?
- Не знаю, вопрос не ко мне, и не думал об этом.
- Кто работал над декорациями, светом?
- Сценографию и световое оформление разработали московские художники Эдуард Гизатуллин и Антон Стихин. Эдуард работает в кино, истинный мастер по созданию особой атмосферы. Интересные необычные вневременные костюмы – заслуга заслуженного работника культуры РБ Наталья Степановой.
В главных ролях – Сальери - Ян Лейше, Артур Каипкулов,, Моцарта играют Сергей Сидоров и Алим Каюмов, председатель в «Пире во время чумы» играет Владимир Копытов. Персонажей в постановке немного, но все они яркие. Примечательно, что все исполнители – молодые актеры, самый старший Владимир Копытов. Зритель услышит Катерину Куликову, Ларису Потехину, Регину Звегинцеву, Ильгиза Хакимова, Владимира Орфеева, Айгиза Гизатуллина, Гульнару Валееву, Салават Киекбаев.
- Представление динамичное, музыкальное, много хореографии.
- Привлечен балет, хор. Хормейстер – постановщик - лауреат международных конкурсов Александр Алексеев, балетмейстер - заслуженный артист республики Марат Абушахманов, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств республики Марат Ахмет-Зарипов.
- Интересно ли было работать над постановкой.
- Конечно. Мне близка тема, это - притча, непривязанная к месту и времени. Здесь есть о чем задуматься. Мне было важно найти новую форму, подать философскую тему нескучно.
Лилия ЗИМИНА.