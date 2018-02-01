Пока петух не клюнул

Сводки Управления пожарной охраны города почти что фронтовые. Только с начала года в столице зафиксировано 73 пожара, погибли пять человек.За прошлый год в Уфе произошли 676 пожаров, в которых погибли 23 человека (в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском и Ленинском районах столицы). Больше всего ЧП происходит зимой, в вечернее и ночное время. Главной причиной остается неосторожное обращение с огнем.В числе пострадавших часто оказываются неблагополучные, асоциальные семьи. Так, 29 января в огне погиб хозяин квартиры по улице Братьев Кадомцевых. Его 49-летняя супруга была госпитализирована, но, несмотря на все усилия врачей, сохранить ей жизнь не удалось. В их квартире были обнаружены ящики с рассадой конопли.Пожар в два счета может перекинуться и на другие квартиры. Тем не менее горожане продолжают пребывать в уверенности, что это их не коснется. Взять хотя бы такой факт. На сегодняшний день в 20 многоквартирных жилых зданиях системы автоматизированной противопожарной защиты и дымоудаления находятся в неисправном состоянии, а в 14 – отсутствуют или демонтированы.- В садовом кооперативе Демского района проживает молодая семья с двумя несовершеннолетними детьми, к которым приходится наведываться почти каждую неделю. Домик тесный, в холода печь растапливается так, что об нее можно обжечься. Тут же сушат пеленки, - говорит начальник отделения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе Радик Тухбатуллин. – Теперь мы уже поставили условие, что обратимся в районную прокуратуру, если они не примут меры безопасности. Также есть чета пенсионеров, которые больше заботятся о приобретении спиртных напитков, нежели о состоянии проводки, которая буквально висит на стене.- Наша служба всегда готова выехать и ликвидировать возгорание любой сложности, - подчеркнул начальник Управления пожарной охраны города Уфы Равиль Каримов. – Однако техника вместе с отлично подготовленным личным составом порой оказываются бессильны перед человеческим разгильдяйством. Только когда победим элементарную безалаберность граждан, сможем избежать несчастий, которые приносит огонь.Ирина ШИПУНОВА.