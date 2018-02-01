Время новых тимуровцев

В повседневной жизни Игорь и Айрат вряд ли имели бы шанс пересечься. Игорь работает в частной типографии, печатающей баннеры, а Айрат учится на третьем курсе авиационного и живет в общежитии. Но в их судьбы вмешался телефонный номер.
Но начнем с самого начала. В шесть утра в одной из комнат авиационной общаги прозвенел будильник на сотовом телефоне. Рука автоматически в зимней темноте нащупала кнопку отключения. Но вставать все равно надо – ведь недавние походы с друзьями в кино на «Движение вверх» пробили в бюджете ощутимую дыру. А до следующей «посылки» из дома еще пара недель. Вот и решил Айрат накануне, что пора выходить на подработку. Вопрос куда даже не стоял – среди «авиаторов» про «тимуровскую биржу труда» давно легенды ходят.
Как Тимур команду нашел
- Нашу биржу в начале нулевых образовали студенты-приятели Тимур и Динар. Вот с тех пор и пошло название – «тимуровцы», - рассказывает мне Ринат, один из координаторов биржи.
И действительно в 2003 году один из жителей восьмой общаги УГАТУ после нескольких спонтанных подработок решил создать команду по исполнению неквалифицированного труда и стал находить заказчиков. «Биржа» довольно быстро расширилась настолько, что уже ей потребовалось место. И вскоре «тимуровцы» обосновались на асфальтированном пятачке на улице 8 Марта у бывшего клуба «Авиатор».
Тимур буквально за пару месяцев смог купить себе подержанную иномарку. Да и студент за день мог заработать до 300 рублей, что по тем временам считалось неплохой прибавкой к стипендии. Надо сказать, с самого начала здесь было правило – координатор предоставляет работодателя и перчатки. Тем более, это в основном был тяжелый физический труд — в садах колодцы да огороды копали, траншеи рыли, в городе на стройках работали. Вскоре и вагончик появился с узнаваемой надписью «Тимур и его команда».
Чтобы переезд не стал пожаром
Для Николая утро наступило беспокойно. За окном его сипайловской съемной квартиры еще было темно, а сна уже не было ни в едином глазу. Хозяева квартиры вчера еще раз напомнили, что ее пора освобождать – через пару дней в ней уже будут проживать новые жильцы. Пару месяцев назад в новом микрорайоне Кузнецовский затон ему удалось купить «двушку» - материнский капитал помог. И за это время там даже появилась кое-какая новая мебель, но вот полностью переехать пока было недосуг – работа, дети да домашние хлопоты. Не зря ведь говорят, что один переезд двум пожарам равен. Хорошо хоть вчера увидел рекламку «тимуровцев». Поговорил по телефону, цена оказалась приемлемой...
А в это время Айрат уже приехал на легендарный «пятачок», который каждый день свою работу начинает с семи утра. Правда, несколько лет назад переехал на несколько сотен метров в сторону «Огней Уфы». Зато здесь теперь и скамейки появились, и туалеты.
Айрат подошел к координаторской машине, чтобы заявиться на возможные заказы, а заодно и получил краткий инструктаж.
- Вообще, мы зиму называем «ледниковым периодом», - продолжает свой рассказ Ринат. – В этот сезон количество работодателей падает на порядок. Спасают переезды да погрузочно-разгрузочные работы.
...Но вот они и встретились. После непродолжительного разговора с координаторами Николай получил себе в помощь двоих «тимуровцев» - Айрата и еще одного незнакомого студента. И смена началась.
Действовать приходилось ходко, ведь заказанная «ГАЗель» ждать не будет, каждый лишний час – лишняя переплата. Поэтому и Николай, и его старший сын, девятилетний Димка, от работы тоже не отлынивали. Пока носили кухонные шкафчики, детские кроватки да ящики с утварью и книгами, все успели перезнакомиться. Даже общих знакомых умудрились найти. И здесь Николай посетовал, что в новой квартире хотел бы небольшой косметический ремонт сделать.
- Не спеша, поэтапно, - уточнил он. - Сначала на кухне, потом в ванной с туалетом. Придется опять где-нибудь бригаду набирать.
- Подожди, - вмешался Айрат. – У меня дядя как раз такими ремонтами занимается, к тому же сейчас он без заказов сидит. Может, созвонитесь?
Так незаметно решилась еще одна проблема...
Неоднозначная альтернатива
Вот при всей очевидной пользе самозваной «биржи труда», отношение к ней в обществе занимает довольно большой спектр оценок. Кто-то называет его рынком «рабов», кто-то считает, что это антикрен в сторону государственной системы трудоустройства. Однако, стоит учесть и то, что госструктуры не хотят и не могут создать нечто подобное для неквалифицированной молодежи. По крайней мере, такие попытки у них носят крайне эпизодический характер. Поэтому в отсутствие альтернативы и возник такой неофициальный рынок рабочей силы.
Кстати, вспоминая свои студенческие дни, могу только пожалеть, что в те времена не существовало подобного – многих проблем удалось бы избежать. По крайней мере, не пришлось бросать университет, чтобы зарабатывать на содержание семьи.
Сейчас «тимуровцы» берутся за проведение субботников, строительную, дачную и земельную работу, вывоз мусора, распространение листовок, участие в промоакциях. Не будем слишком глубоко вдаваться в денежную составляющую, она все равно плавающая – рынок постоянно корректирует существующую конъюнктуру. Но, как говорят сами студенты, на кино и еду хватает.
- А как вы сами оказались в этом бизнесе? - задаю вопрос уже знакомому нам Ринату.
- Когда-то лет десять назад я пришел сюда таким же студентом, – говорит он. – Да и каждый из тех, кто потом стал координатором, прошел через эту школу. Я учился тогда в аграрном университете и однажды решил подзаработать. Как сейчас помню, это был переезд из одной квартиры в другую. Тогда еще только-только пошли новые удлиненные «ГАЗельки», и нам пришлось на ходу к ним приноравливаться.
- Хватало денег для нормальной жизни?
- Для студентов вполне.
Наш разговор привлек внимание «тимуровцев» - они перестали вытаптывать на морозе площадку и повернулись к нам. Затем, определив, что я не отношусь к гордому племени заказчиков, вновь вернулись к своим неспешным разговорам.
- Кстати, я смотрю, биржа довольно повзрослела?
- Это обычное явление зимой. Студенты сначала были на сессии, а теперь у них новый семестр начался, пока не до подработок, отвечает собеседник. – Да и мы явно не закрытый клуб – принимаем всех, кто готов взять перчатки и пойти работать. Хотя студентам все равно стараемся предоставлять приоритет.
- Если говорить о режиме работы биржи, то как он выглядит сегодня?
- С семи утра и до шести вечера, - улыбается координатор. – Хотя в наше время повального Интернета любой режим достаточно условен. В соцсетях давно уже существуют собственные группы, где точно так же можно разместить заказ и даже озвучить расценки.
...Понятно, что такой бизнес относится к «серой», теневой стороне экономики. Но разве в этом виноваты «тимуровцы», а не государство, которое игнорирует проблемы молодежного частичного трудоустройства? Тем более в ситуации застарелого экономического кризиса проблема поиска возможной подработки вообще обретает характер общенационального вызова. Ведь можно сколько угодно говорить о достижениях в макроэкономике, но никто за нас с вами не будет кормить наши семьи в ситуации съеживающихся в реальном измерении зарплат. А стало быть, спасение утопающих все так же остается делом рук самих утопающих.
Владимир ГЛИНСКИЙ.