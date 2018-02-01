Тренд на многодетность

Многодетность нередко ассоциируется у нас с неблагополучием. Может быть, потому, что во времена экономического кризиса иметь большую семью – роскошь, которую может позволить себе не каждый? Разумные родители, даже имеющие определенный достаток, трезво оценивают свои возможности и ограничиваются одним или двумя детьми.
Однако последние тенденции наглядно демонстрируют – все чаще третий ребенок рождается в материально и нравственно благополучных семьях. Совсем недавно выражение «пятеро по лавкам» было применимо в основном к сельской местности или среди асоциальных пар, однако последние годы демонстрируют иной тренд: из 46,3 тысяч многодетных семей в республике почти половина имеет средний достаток.
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В поселке Жилино семью Авериных знают многие. Новогодний утренник, весенний субботник или деятельность по организации программы поддержки местных инициатив - Лена, Евгений и четверо детей принимают участие во всех общественных делах. Глядя на их дружную семью, мало кто может сказать, что старшие дети - не кровные родственники.
Семья образовалась пять лет назад. Евгений воспитывал сына от первого брака, у Елены на руках была Алена, приемная дочь. Мать бросила ее на попечение дяди, у которого и без того было немало хлопот - двухлетняя девочка не имела даже свидетельства о рождении и росла без присмотра. Так Лена, рано оставшаяся без родителей, в двадцать пять лет сама стала матерью. Поддерживали подруги и знакомые, помогли с одеждой для малышки, оформлением документов, детским садом, присматривали за ней, ведь Елена продолжала работать, пройдя путь от официанта до директора ресторана.
Через год после свадьбы они решились на совместного ребенка, даже не предполагая, что родится двойня. Двухкомнатная квартира явно не вместила бы всех, и вскоре семья обживала дом на окраине поселка. За несколько месяцев Евгений превратил коробку с крышей в уютное гнездышко, отремонтировав четыре просторные комнаты, где все разместились с комфортом.
…Дом стоит на самой окраине поселка, сразу за дверью открывается вид на заболоченные поля с высокой травой. В небольшом сарайчике кудахчут куры, рядом приткнулся семиместный «опель» - автомобиль куплен с рук и сломался неожиданно быстро. А без машины здесь не обойтись, ведь даже до продуктового магазина в поселке не близко, а до школы – пятнадцать километров. Пришлось срочно искать замену, чтобы отвозить и привозить детей к началу уроков.
Закончив занятия, они бегут к бабушке Идие Нурулловне, обедают и делают уроки в ожидании тренировок: увлечены горнолыжным спортом и в скором будущем собираются поступать в Педагогический университет, на факультет физкультуры. Федор, неоднократный призер соревнований по сноуборду, видит свое будущее на мировой арене. Алена, стабильно входящая в десятку лучших на состязаниях по горным лыжам, собирается стать тренером и воспитывать будущих чемпионов.
Обязанности в семье распределены с учетом возможностей и пожеланий: Алена ответственна за чистоту посуды, Федя убирает мусор и заботится о собаке, забавном кокер-спаниеле, который не против побегать за домашней птицей и встречает гостей с не подобающей охраннику радостью.
Семья живет по четкому режиму, в десять вечера все уже в постели, а в семь у каждого звенит будильник. Самое сложное собрать старших в школу 1 сентября, они стремительно растут, а на покупку формы, обуви и письменных принадлежностей на каждого уходит не менее 15 тысяч рублей. Откладывать приходится задолго до начала учебного года, да и занятия спортом требуют немалых вложений: каждая поездка на соревнования отхватывает изрядную часть бюджета, но без них невозможно достичь серьезных результатов.
- Стараемся смотреть в будущее с оптимизмом, а проблемы воспринимать как задачи, требующие решения, - говорит Елена. – Дети приносят в жизнь смысл и полноту. В большой семье воспитываются такие качества, как ответственность, забота о ближнем, самостоятельность - их непросто привить, если вокруг ребята видят совсем иное. Кто-то воспринимает многодетность как недостаток, другие относятся с удивлением, а мы просто делаем свое дело, поддерживая друг друга.
Юлия ПАХОМОВА