Острые вопросы о пригородных маршрутах

- А где сдача? – с искренним недоумением обратилась к водителю Нина Васильева, и взгляд пенсионерки невольно остановился на новом прейскуранте цен за проезд. - Недавно было 80 рублей, а теперь 100! С чего вдруг?
- С нового года проезд подорожал. Солярка, техобслуживание знаете во сколько обходятся? – развел руками шофер. – Не нравится, идите на автовокзал.
Есть выбор?
Такую картину можно было наблюдать в маршрутке, следующей из Уфы в Кушнаренково. Частники, предоставляющие услуги, расположились близ Южного автовокзала, прямо за шлагбаумом со стороны улицы Города Галле.
Несмотря на повышение стоимости билета, недостатка клиентов нет. Маршрутки отправляются каждые 20 минут без пустых мест.
- А куда деваться? С вокзала автобусы ходят очень редко, да и салоны у «Башавтотранса» холодные, - признается одна из пассажирок Гузель Нигматуллина. – Вот и трачу по 200 рублей каждый день на дорогу туда-обратно, плюс проезд по городу.
Впрочем, и на вокзале нашлось несколько человек, ожидающих отправки до Кушнаренково на автобусе государственного перевозчика.
- Дешевле. По транспортной карте выходит 60 рублей, только вот число автобусов с нового года резко сократилось. Раньше мы утром могли после ночной смены уехать, теперь этого рейса нет. Приходится пользоваться услугами частников, а там – 100 рублей, что ощутимо бьет по карману. А если цены поднимутся еще, то с моей зарплатой вообще бессмысленно станет ездить на работу в город, - говорит Роза Хабибова.
Кто этот «частник»?
В данном случае организацией негосударственных перевозок, судя по документам, развешенным в салоне, занимается ИП «Саломасов С.В.». Далее надпись гласит: «По жалобам и предложениям обращаться по телефону 248-xxxx. Адрес: г. Уфа, ул. Кирова, 136, офис x».
Однако звонок по указанному номеру ситуации не прояснил. Женский голос ответил, что это частная квартира. Попытки связаться по адресу тоже не увенчались успехом. Оказалось, что дома № 136 просто не существует на карте, зато в № 136/1 располагаются многочисленные офисы. Может, все-таки там? Но снова нет. Вместо ожидаемого перевозчика здесь оказалась строительная компания.
Тогда мы обратились за помощью в Интернет. Запрос на индивидуального предпринимателя выдал нам сайт «Перевозки102» и номер контактного телефона Саломасова В.И. Судя по данным веб-страницы, предприниматель владеет десятью маршрутами по республике.
- Алкино, Юматово, Буздяк, Осоргино… Занимаемся только межмуниципальными перевозками, то есть внутригородских у нас нет, - говорит Сергей Саломасов. – До Кушнаренково регулярно ходят больше 20 маршрутов. А цена повысилась в связи с подорожанием солярки, запчастей и техобслуживания (иначе было бы нерентабельно ездить). Но мы довольно долго, года два, не поднимали цен, хотя рекомендуемая стоимость – 2 руб/км. И даже сейчас она у нас меньше – в районе 1,6-1,7 руб/км.
И действительно, в «Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории РБ» мы нашли данного предпринимателя и все вышеперечисленные им 4 маршрута, однако ни Кушнаренково, ни других, указанных на сайте «Перевозки102», мы не нашли.
Почему стал реже ходить?
Фактически с начала этого года по данному маршруту «Башавтотранс» сократил количество рейсов в четыре с половиной раза - с 36 до 8!
Как нам сообщили в компании, то была вынужденная мера, связанная с нездоровой реакцией конкурентов. Были случаи прокалывания шин транспорта и избиения водителей. Недостаток пригородных рейсов компенсируется 20 транзитными (междугородними и межобластными маршрутами).
Писали ли сотрудники жалобы в правоохранительные органы и на кого именно? Этот вопрос пока оставили без пояснений.
Что известно о частнике?
Между тем в отношении Саломасова уже подавались иски от Управления государственного автодорожного надзора по РБ о привлечении к административной ответственности (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ . Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Ссылка на это имеется на сайте «Судебные и нормативные акты РФ».
А в прошлом году ему приходилось иметь дело уже с прокуратурой Октябрьского района. На суде правоохранители представляли интересы неопределенного круга лиц из ООО «Компания Уфа-Лайн», подав иск на индивидуального предпринимателя о запрещении перевозок пассажиров по маршруту с порядковым номером 163 «Охлебинино – Уфа Северный АВ».
В итоге водители транспортных средств были привлечены к административной ответственности, а деятельность организации по маршруту 163 районным судом была признана незаконной. Решение принято в августе 2017 года.
Кто нападал?
Невольно вспоминается февраль 2017-го, когда СМИ (в том числе и федеральные) облетела новость о нападении на ранее упомянутую «Компанию Уфа-Лайн» на 163-м маршруте. Видео расстрела маршруток также появилось в Интернете на канале YouTube, на котором видно, как люди, преградившие дорогу дорогими иномарками, нападают на водителей. У кого-то в руках оказывается автомат. Чтобы спасти себя, шофер начинает таранить бандитский «Инфинити».
«Злоумышленники успели ранить восемь человек. Один из них был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки. Еще 7 после оказания медицинской помощи были отпущены домой…» - ранее сообщалось в издании «Версия».
А пресс-служба МВД по РБ прокомментировала ситуацию следующим образом: «По предварительным данным в ходе инцидента одна из сторон применила травматическое оружие. В результате несколько человек обратились за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 115 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Тимур Мухаметьянов в беседе с нашим корреспондентом сообщил следующее:
- Ситуация на сегодня удручающая. Согласно полученной статистике по перевозкам общественного транспорта по республике 38,5 % межмуниципальных маршрутов сегодня осуществляются нелегальными перевозчиками. Каждый день они перевозят более 90 тыс. человек. Возникают серьезнейшие опасения и риски с точки зрения обеспечения транспортной безопасности пассажиров. Поэтому необходимо применять системные меры в части организации всего процесса перевозок. В том числе ведется работа по созданию ГКУ «Центр организации перевозок». Его основной задачей станет систематизация процессов перевозок пассажиров и определение единых требований.
Александра ОДИНЦОВА.