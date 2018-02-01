И автомобиль в награду

7 февраля в СДК «Динамо» пройдут соревнования на Кубок главы администрации Уфы по борьбе курэш.
Накануне мы побеседовали с главным судьей состязаний Робертом Исмагиловым.
- Каков состав турнира?
- Данное событие всегда заметно в спортивной жизни Башкортостана, и в нем всегда есть интрига и непредсказуемость. Думаю, любители этого вида спорта с нетерпением ждут встречи с чемпионами мира и России Артуром Зулькарнаевым, Радифом Акчуриным, Альбертом Рахматуллиным, Рамилем Галимовым. Борьба будет вести по пяти весовым категориям.
- Есть в Уфе специализированная секция, где растят курэшистов?
- В спортивной школе №14, директором которой я являюсь. У нас ведутся занятия и тренировки по нескольким видам борьбы: курэш, борьба на поясах, вольная, греко-римская.
Кроме того, занимаются борьбой, курэшом в интернате имени Рами Гарипова, лицеях №№2, 136, гимназии №20, 140 и других. А с прошлого года начались занятия по национальной борьбе в Нефтяном университете. Воспитанники обязательно участвуют в соревнованиях по борьбе курэш.
- С какого возраста принимаете ребят? Нужны ли особые данные, подготовка?
- Можно начинать заниматься с 12 лет. Тренеры выбирают мальчиков, у которых хорошие физические данные, дальше отбор уже идет во время занятий, в нашем виде спорта ценятся гибкость, сила, выносливость. Кто-то приходит в курэш из других видов спорта, к примеру, из гимнастики.
- Чем привлекает национальная борьба?
- Прежде всего, это - наша традиция, бренд наравне с такими символами республики, как курай и мед. А традиции нужно знать, сохранять, развивать. На сабантуях всегда проходят встречи богатырей, которые соревнуются в силе и ловкости. Захватывающее зрелище!
- Как вы сами пришли в спорт?
- Занимался курэшом еще в школе (я родом из Давлекановского района), каждый день посвящал себя тренировкам, потом, когда продолжил учебу, занимался самбо и дзюдо и, конечно, совершенствовался в курэше. Спорт, особенно, такой как борьба, закаляет характер, и не надо забывать, что это - здоровый образ жизни. Дисциплина и постоянные занятия формируют в тебе стержень, столь нужный каждому человеку. Поэтому мы стараемся пропагандировать его среди подростков, молодежи. Работаем совместно с родителями, учителями. В наших секциях немало подростков из категории трудных, мы работаем с воспитанниками детского дома №1, где идут занятия по борьбе. В наших секциях немало ребят из многодетных, неблагополучных семей, спорт помогает им встать на ноги, у них появляется перспектива, цель, и многие ребята находят себя именно здесь.
- Каковы перспективы развития курэша?
- У нас много хороших молодых борцов, что говорит о его популярности и предполагает дальнейшее развитие. К тому же на состязания всегда проходит много зрителей, значит, у курэша, несомненно есть будущее. большим количеством зрителей.
- Что ждет лидеров нынешних состязаний?
- Победители и призеры во всех весовых категориях будут награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. А главный приз, который будет разыгран среди 5 чемпионов, – автомобиль.
Зрителей и болельщиков соревнований ждет насыщенная развлекательная программа.
Лилия ЗИМИНА.