У «Уфы» - свой Месси…

Зимнее межсезонье футбольные клубы проводят в теплых краях. Но на пляжный отдых времени у игроков нет: в приоритете ежедневные двухразовые тренировки, нужно заложить хороший фундамент для успешного завершения сезона 2017-2018.План подготовки футбольного клуба «Уфа» включает в себя три учебно-тренировочных сбора (УТС). Первый из них уже прошел с 14 по 26 января на Кипре.Второй пройдет там же с 30 января по 10 февраля.Заключительный УТС подопечных Сергея Семака состоится в Испании с 14 по 25 февраля.По окончании испанского сбора «горожане» прилетят в столицу РБ, где будут вести подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ, в котором «Уфа» 4 марта на стадионе «Нефтяник» встретится с «Динамо-Москва».На первом сборе «горожан» сыграл два контрольных матча.Сначала была одержана разгромная победа над местным клубом «Алки».«Уфа» (Уфа, Россиия) — «Алки» (Кипр, Ларнака) — 7:0 (3:0);Голы: Безденежных, 24 (1:0); Кротов, 30 (2:0); Сейдахмет, 35 (3:0); Фатаи, 65 (4:0); Табидзе, 77 (5:0); Фатаи, 85 (6:0); Обляков, 87 (7:0).Во второй игре соперник был серьезнее – польская «Висла»«Уфа» (Уфа, Россия) — «Висла» (Польша, Плоцк) — 1:0 (0:0);Гол: Сысуев, 64.Новичок в команде пока один, но зато какой! Это - молодой казахстанский талант Еркебулан Сейдахмет, которого называют «казахским Месси». Получив сразу прозвище «Лео», юный футболист уже отметился первым забитым голом в контрольной игре. После достижения совершеннолетия 4 февраля, будет решен вопрос о заключении контракта.Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»:- Еркебулан - хороший, перспективный игрок, скромный парень. Хочет играть в «Уфе». Посмотрим, как все получится в феврале.По поводу возможного попадания в еврокубки могу сказать, что сегодня мы показываем практически свой максимум. Однако возможности для прогресса все же есть. Российский чемпионат очень сложный, плотность в таблице высокая. Мы будем биться в каждом матче. Если попадем в еврокубки, это станет настоящим праздником для любителей футбола республики.Сергей Семак, главный тренер ФК «Уфа»- Промежуточное 6-е место - достойное для нас. Но самое важное – окончательный итог. Над чем сейчас и работаем.Марат ЛУТФРАХМАНОВ.