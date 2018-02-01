Актриса Башкирского государственного академического театра Римма Кагарманова исполняет главные роли в самых кассовых постановках. Она – Зулейха в нашумевшем спектакле «Зулейха открывает глаза», Сауле в «Джуте». В беседе с нашим корреспондентом она рассказала, как готовится к премьерам, как влияют на нее образы героинь и о чем мечтает.
- Какие роли запомнились и над какими было сложнее работать?
- Они как дети, я всегда так сравниваю. На своих героев тратишь бессонные ночи, все свободное время, и со своей стороны они заставляют расти исполнителя: по теме необходимо собирать много материала, смотреть фильмы, изучать историю, читать массу книг. Мне бывает сложно, даже если работаю над второстепенной ролью. Иногда вообще начинаю сомневаться в себе – правильно ли выбрала? Довольно часто думаю: может, отказаться? Заметила, что этот мучительный процесс почти всегда проходит одинаково: вначале мне все нравится, интересно, на репетициях игра получается, потом вдруг одолевают сомнения. Затем открывается второе дыхание, и когда до премьеры остается неделя – снова бьюсь, как пантера в клетке. Такое было во время подготовки спектакля «Зулейха открывает глаза». Тогда режиссер спектакля Айрат Абушахманов даже говорил мне: «Верни Зулейху такой, какой я хотел ее видеть, не надо «шарахаться» из стороны в сторону». Просто перед выходом спектакля бывает такой момент, когда ты эмоционально уже созрела, а до премьеры еще несколько дней, и в тебе все бурлит, не находя выхода. Про себя думаешь: срочно надо на сцену!
- Как готовитесь к спектаклю?
- Тумблер начинает переключаться дня за три. Когда предстоят такие энергозатратные, как «Джут», «Зулейха» или «Черноликие», ни о чем другом разговаривать и слышать не могу. Полностью погружаюсь в роль. Не люблю играть два-три дня подряд серьезные спектакли. Считаю, что от актера, какую бы роль он не исполнял – отрицательную, комическую, должна исходить здоровая энергетика. Выходить на сцену каждый день даже самые хорошие артисты не могут.
- Как отдыхаете, происходит ли процесс «возвращения» к себе?
- Считаю, что у меня прекрасная работа-хобби. В этом мое счастье, и я люблю свою профессию. До рождения детей увлекалась горными лыжами, люблю читать книги, смотрю кино. Все остальное время заполнено семьей, и мне это нравится. Дочь Амина пошла в первый класс, любит рисовать, сыну Амирхану пять лет, занимается в секции тхэквондо. Поэтому общение с ними – уже само по себе лечебная процедура. Да и сама жизнь помогает восстановиться быстро – общение с интересными людьми, совместные походы куда-либо.
- Какова Римма Кагарманова в жизни?
- Не знаю. Я - обычная, с недостатками и достоинствами. Иногда болтлива, а некоторые знают меня как очень немногословную.
- Идеальный зритель – какой он?
- Такого нет, в этом-то весь интерес. Один и тот же спектакль всему залу понравится, но найдутся один-два человека, которым он будет не по душе. Наверное, идеальный тот, кто точно понимает нас и реагирует на наши акценты, аплодируя там, где мы этого ждем. Когда комедию играешь – пальцем шевельнул и зал смеется – значит, ты владеешь им. В каких-то сценах можешь сделать паузу, и зал будет молчать. Когда аплодируют посреди спектакля - тоже интересно. В «Джуте», например, сама постановка сдержанная, и аплодисменты в финале такие же. Мне любое поведение зрителя нравится. Главное – уважительное.
- Какие роли мечтаете сыграть?
- Очень хочется сыграть женщину с непростой судьбой. Хочу спеть что-нибудь похожее на джаз или башкирскую песню в джазовой обработке. Еще одна моя мечта – сняться в кино.
Розалия ВАЛЕЕВА.