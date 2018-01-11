Владимир Путин: сделаем отечественное лучшим в мире

Вчера с раннего утра Уфа готовилась к приезду президента РФ Владимира Путина. Улицы были тщательно убраны, а на главных магистралях дежурили патрули ГИБДД. Однако борт №1 приземлился в аэропорту только в 18.40. После этого кортеж главы государства по проспекту Салавата Юлаева проследовал до УМПО.
Путин начал осмотр завода с цеха двигателестроения, после чего выслушал работников УМПО и ответил на вопросы. Инженер-технолог Руслан Халитов, купивший жилье в ипотеку под 13,5%, поинтересовался о снижении ипотечных ставок.
- Они снижаются постоянно, - сказал Владимир Владимирович. - Средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года - 9,75%.
Отвечая на вопрос о возможности восстановления медицинско-санитарной службы на заводе, президент заявил, что знаком с проблемами Уфы, где есть вопросы с расширением сети медучреждений.
- Но можно восстанавливать и то, что было на предприятиях. Я поговорю обязательно и с руководителем республики, он человек опытный, активный достаточно и эффективно работающий. Если нужна какая-то помощь там, допустим, из федерального бюджета, поддержать по линии Минздрава — мы это сделаем, — заверил Путин.
Один из опытных специалистов УМПО, Виктор Богомолов, попросил у главы государства вернуть награждение предприятий памятными знаками. Неожиданно президент обнял автора вопроса в благодарность за труд. По словам Путина, в советское время, когда награждения были повсеместно, производительность труда на отмеченных предприятиях не увеличивалась.
Глава государства ознакомился с работой производственно-технологического центра – ему продемонстрировали образцы продукции, включая компоненты модернизированного двигателя ВК-2500П, оснащенного электроникой, комплектующие самолетного двигателя ПД-14, а также два турбореактивных двигателя для истребителей Су-35 и Су-30СМ.
- Иногда не верится, что мы делаем оборудование такого класса, - сказал президент. - Нужно добиться перевода на гражданскую продукцию. Рассмотрим механизмы диверсификации оборонных предприятий. Пообщался в цехах с людьми. У них вопрос: «Дальше-то что?» Это оправданный вопрос. Роль оборонных предприятий не должна ограничиваться лишь отдельными успешными проектами. Важно поставить ее на системную основу. А руководители и весь коллектив предприятий должны подходить к выпуску гражданской продукции столь же ответственно, как и к гособоронзаказам. Только так можно к 2025 году повысить долю «гражданки» до 35-ти процентов. Нужно добиваться, чтобы отечественное стало лучшим в мире, - сказал Владимир Путин.
Завод в Уфе, который входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, является головным производителем перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и участвует в кооперации по созданию двигателя ПД-14 для магистрального самолета МС-21. Руководство предприятия сообщило Путину, что более половины производимой продукции поставляется на экспорт в Китай, Индию, Казахстан, Алжир, Малайзию, Узбекистан, Венесуэлу и другие страны.
Иван ЗАРОКОВ.
Фото с сайта kremlin.ru