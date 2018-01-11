История в камне

Завершены восстановительные работы в доме Бушмариных, что расположен на пересечении улиц Ленина и Кирова. 16 января был подписан приемосдаточный акт. Комиссия республиканского Управления по государственной охране объектов культурного наследия дала положительную оценку качеству выполненных работ и рекомендовала принять его к эксплуатации.
Новое здание построено всего за несколько месяцев за счет средств инвестора. Особняк конца XIX века принадлежал купцам Федору и Василию Бушмариным. В 2006 году здание решили снести, а вскоре на этом месте появился цветочный киоск. Затем городская администрация выставила на торги право аренды земельного участка площадью 280 кв. м на 10 лет. Основным обременением сделки стало воссоздание памятника архитектуры 1880–1890 гг. В июне 2017 года его внесли в перечень объектов культурного наследия. После воссоздания арендатору рекомендовалось передать объект на обслуживание специализированной организации.
На сегодняшний день предполагается, что арендатором выступит представительство Чешской Республики в Башкортостане, а вся документация сейчас находится в стадии оформления.
Подрядчиком выступило ООО «ФТС Феникс» из Челябинской области. Отметим, что это не первый их опыт работы в республике – так, в 2016 году работниками этого предприятия были установлены новые кресты в Свято-Троицком женском монастыре, на куполе и звоннице Михайло-Архангельского храма в Бирске.
Что касается уфимского особняка, то внутренний интерьер, конечно, претерпел изменения, однако, главные фасады удалось полностью восстановить. Их плоскостное решение, как и ранее, выражено семью прямоугольными окнами по каждому. Каждое украшено лепным наличником с пилястрами, которые выполнены в виде растительного декора. Углы здания также акцентированы декоративными пилястрами. Горизонтальные членения фасадного убранства подчеркнуты подоконным поясом, богатым многопрофильным фризом. Его лента заполнена декором в виде квадратов, окаймленных профилированной рамкой, по центру каждого находится розетка с растительным белокаменным декором. Облик здания восстанавливался в целом по обмерочным чертежам и фотографиям.
Главный дом усадьбы уфимских купцов Бушмариных занимал северо-западный угол улиц Центральной (Ленина) и Приютской (Кирова). Первоначальный хозяин, архитектор и строители неизвестны, но сами Бушмарины оставили существенный след в истории губернии.
Эдуард АХСАНОВ.