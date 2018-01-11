Один день с хирургом – онкологом

Уфимские онкологи наблюдают печальную статистику: растет количество заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также дыхательных путей. Основной успех в борьбе с ними – правильная и быстрая постановка диагноза. Этим занимаются в межмуниципальном онкологическом центре поликлиники № 50. Наш корреспондент провел с врачами один рабочий день.
Шел к терапевту. Попал к хирургу
- К работе приступаем в восемь утра. Первым делом совместно с коллегами проверяю готовность и работоспособность медицинской техники, дезинфекционного оборудования. Без этого к основной деятельности не приступаем, - говорит заведующий центром Петр Веселов.
Затем начинается прием пациентов. Большая их часть приходит на эндоскопические исследования желудка. Оставшихся же беспокоит состояние гортани, бронхиальных путей и толстой кишки. Наряду с опухолями медики выявляют и другие воспаления, способствующие развитию рака.
- У нас успешно внедряется система онкологического контроля. Выявить риск развития рака помогает предварительное анкетирование. Например, человек приходит на прием к терапевту, параллельно с этим отвечает на некоторые вопросы. Исходя из этого, коллега может отправить больного к нам на обследование, - продолжает Веселов, - указывая в направлении конкретные подозрения. В результате уже на диагностике мы не теряем время. В нашем распоряжении есть специальная цифровая техника. Но не теряет актуальности и классический осмотр с пальпацией живота и других органов.
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Такой подход дает свои результаты: по данным специалистов из пятидесятой, в прошедшем году выявление болезни на первой и второй стадиях превысило 60%. В этих случаях болезнь, скорее всего, будет побеждена. Но диагноз еще необходимо подтвердить лабораторно, анализом тканей. Он называется биопсия и проводится максимально быстро.
Беседа с врачом идет, что называется, в полевых условиях. Одной из первых на прием пришла Фарида Юсупова (имя изменено). Женщина жалуется на затрудненное дыхание. Выяснить причину доподлинно можно, лишь осмотрев бронхи изнутри, с помощью бронхоскопа. С одного конца гибкая трубка снабжена линзой, другой крепится к небольшому блоку управления.
- В устройство встроена лампа, включаем ее – и свет по волокну передается к осматриваемому участку. Для пациента процедура не самая приятная. Но дискомфорт минимизируем, обрабатывая дыхательные пути анестетиком, - рассказывают доктора. К счастью, ничего опасного у женщины не обнаружено, скорее всего, дело – в остаточных явлениях после пневмонии.
Чтоб полип не прилип
Пока выдалась свободная минутка, эндоскописты показывают другую технику. Так, интересен прибор под названием видеоколоноскоп. Снабженный камерой, зонд по оптоволоконному кабелю передает на компьютер фото - и видеоизображение внутренней поверхности кишечника. А подсвечивающая лампа работает в особых узких спектрах, что позволяет разглядеть малейшие изменения в тканях. Вот одна из записей, сделанная на днях.
На стенке кишки обнаружено новообразование небольшой величины. Точный диагноз подтвердится в лаборатории. А пока медики кратко рассказывают, как ведет себя злокачественная опухоль. Развиваясь и увеличиваясь в размерах, она перестраивает обмен веществ в «своих интересах», забирая жизненную силу организма до полного его истощения. Но в данном случае этого не произойдет: стадия ранняя, операбельная.
- В последние годы все чаще диагностируются опухоли прямой и ободочной кишки. Онкологи считают, что этому способствует несбалансированное питание с употреблением большого количества мясных и копченых продуктов. У опухолей в легких основная причина – курение. Хотя табак, бесспорно, провоцирует и другие виды «канцера», - сообщает Петр Веселов, - сегодня радикальное лечение рака подразумевает операцию. Она может быть дополнена лучевой и химиотерапией. Все это делается в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Наша же задача – диагностировать опухоль как можно раньше.
Извинившись, доктор переключается на очередного пациента. Мужчина пришел по направлению от терапевта, в документе написано: с подозрением на полип. Его укладывают на левый бок. Спустя минуты на экране виднеется пресловутое новообразование. По словам специалистов, возникло оно из клеток слизистой желудка как реакция на хронический гастрит. Скорее всего, сейчас опухоль доброкачественная. Но впоследствии она может стать агрессивной, и потому должна быть удалена оперативным путем. Пока же с помощью эндоскопа врачи забирают образец ткани – для изучения под микроскопом.
Факт остается фактом: для многих поликлиник такое оборудование – неподъемно. Впрочем, дело здесь не только и не столько в технике. Решающее значение, как всегда, имеют кадры. В данном отделении пятидесятой в этом плане есть оптимальный баланс. С одной стороны, из двадцати специалистов немало молодежи. С другой - есть и те, кто готов делиться накопленным опытом. Говоря о профессиональном уровне коллег, Петр Веселов отметил: « Все наши доктора владеют в полном объеме инструментальными пособиями, применяемыми в настоящее время на амбулаторном этапе для диагностики онкопатологии».
Иван БЕГМА.