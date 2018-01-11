Расширяя горизонты

Каждый вуз Уфы может похвастаться своими волонтерскими центрами, которые помогают направлять переполняющую юношескую энергию в созидательное русло. Ребята теснее взаимодействуют как с широкой общественностью, так и с властными структурами и, в конце концов, посвящают свое свободное время благородным делам. А поскольку 2018-й был объявлен Годом добровольца, многие студенты могут с уверенностью сказать, что не один, а все 365 дней будут их.
Опыт запада и востока
Волонтерский центр БГМУ, насчитывающий более 4 тысяч участников, – один из самых крупных в городе. А в прошлом году он был объявлен лучшим по республике.
- Мне кажется, любой врач по своей природе доброволец, и быть волонтерами для нас естественно, - говорит студентка первого курса педиатрического факультета Алия Мавлютова. - С первого дня учебы начала интересоваться этой деятельностью. А через некоторое время уже открыли новое международное направление «Halping hands» (руки помощи). В медицинском учится много ребят из разных стран, если быть точной – из 39. Тогда почему бы и не привлечь их? Так они лучше адаптируются и понимают нашу культуру, и нам интересно – хорошая практика общения на иностранных языках.
- Чем именно вы занимаетесь?
- Помогаем в организации крупных мероприятий, одним из последних был российско-китайский конгресс нейрохирургов в Уфе. Мы встречали и сопровождали гостей, чтобы они чувствовали себя комфортно в гостях, иногда даже выступали в роли переводчика. Постепенно готовимся к научно-практической офтальмологической конференции «ОКО-2018», первому российско-китайскому конгрессу кардиологов… Надеемся почерпнуть для себя много нового. Но помимо так называемого event-волонтерства мы занимаемся и социальным. Например, недавно с иностранными студентами ездили в школу-интернат №28 для детей с ограниченными возможностями. Там мы провели урок английского языка и познакомили детей с культурой Индии.
- Волонтерство как-то помогает вам в освоении будущей профессии?
- Да, к практике мы приступаем раньше: сначала помогаем врачам, выполняя работу младшего медперсонала, также проводим образовательные беседы с населением и акции, посвященные здоровому образу жизни. Рассказываем о правильном питании, например, о том, как важно есть йодсодержащие продукты, ведь регион у нас эндемичный.
- В университете уже есть последователи Виктории Валиковой, которая, отучившись в БГМУ, создала клинику для бедных в Гватемале и готовится открыть больницу в Никарагуа?
- Она иногда приезжает к нам в университет с лекциями и приглашает ребят после окончания вуза принять участие в ее проекте. Я бы даже сказала, миссии… Вроде кто-то поехал.
- Ну а вы уже были где-нибудь? Неспроста же оттачиваете знание иностранных языков?
- У нас очень развито международное сотрудничество с Центрами мировой медицины и образования. Университет тесно общается с китайскими университетами: Наньчанским, Сычуаньским и Харбинским, а также с университетом Мангейма и Дрездена. У нас есть возможность пройти там практику и узнать о новых методиках лечения.
Лично я с группой ездила на месяц в Германию, в город Мангейм. Практиковались как помощники врача в онкологическом отделении детской клиники. Сравнила наши подходы в медицине, получила новые навыки. Особенно впечатлила их дотошность в диагностике, к тому же она во многом опирается на современные технологии. Наши студенты активно участвовали в обследованиях на аппаратах МРТ и компьютерной томографии, брали различные химические пробы анализа.
- Что можете сказать об отличии от нашей медицины?
- Так как я уже не первый врач в нашей семье, могу сказать, что в России ставка больше делается на знания и опыт. Там врачи более узкоспециализированы, а наши специалисты более приспособлены к разным жизненным ситуациям, мобильней. Кроме того, в наших вузах больше времени уделяется практическому обучению: начиная с четвертого курса мы ходим по клиническим базам и наблюдаем пациентов, а там к этому приступают только после 6 лет теории…
- Обмен опытом вызвал интерес к чьим-то методикам?
- Конечно. Мне бы хотелось познакомиться с традиционной китайской медициной, чтобы сравнить ее с нашей. Благо связи с китайскими университетами у нас довольно крепкие: ежегодно мы проводим конференции молодых ученых, и в каждом большом мероприятии принимают участие их ректоры и лучшие профессора, которые читают нам лекции.
Братство с юга
Наверняка все заметили, что на улицах города все чаще стали встречаться молодые смуглые лица выходцев с африканского континента или Индии? Все они студенты наших славных вузов, а больше всего их, пожалуй, можно встретить в Нефтяном университете. Там-то мне и довелось встретить Самбу и Йока Куму из Конго и Фернандеша Эдмилсона из Анголы, которые немного рассказали о своем житие-бытие в наших холодных широтах.
Несмотря на легкую сдержанность, ребята оказались просты в общении, и, казалось, что способны понимать собеседника с полуслова.
- В Башкортостане существует Союз африканских студентов, которые общаются между собой и активно поддерживают друг друга, - говорит председатель союза, третьекурсник технологического факультета Самба Махюс. - А в этом году мы впервые решили отпраздновать Рождество не в своем узком кругу, а вместе с ребятами из детского дома. Очень хотелось сделать что-то по-настоящему доброе. Сначала думали, что будет сложно, но оказалось, дети нас очень ждали… Столько радости было в их глазах, когда мы пришли в гости. Охотно танцевали с нами и даже приготовили сюрприз.
- Мы рассказывали, что такое Африка, что на этом континенте 54 страны. Подготовили песню «Контосью». Ее сочинил один музыкант после взрыва в Браззавиле (Конго) в 2012 году, - рассказывает студент кафедры вычислительной техники и инженерной кибернетики Йока Куму Дональд Стэфан. - Там была армейская база, а после происшествия вокруг не осталось ничего, разнесло все дома поблизости. И эта песня была создана для того, чтобы поддержать людей, которые потеряли все. Мы верили, что ее услышит и наше государство.
- Почему решили учиться именно в Уфе?
- С детства мечтал учиться за границей, но не имел представления, в какой именно стране. Главное, что Россия дала мне такую возможность, - ответил Йока Куму. - Сначала полгода изучал язык, потом, сдав экзамены, поступил в Нефтяной. По возращении домой смогу работать инженером-оператором на нефтяной скважине. Но для этого нужно учиться еще четыре года - хочу получить степень магистра, потому что бакалавр у нас вообще ничего не значит.
- Африканские студенты очень активны здесь, мы участвуем и в олимпиадах, пишем диктанты на русском языке для иностранцев. Я, например, когда только недавно приехал, участвовал в поэтическом конкурсе, который проходил в БГУ, - отметил Самба Махюс. - Друзья каждый год участвуют в олимпиадах по физике. Еще у нас есть студент Жан Паул, он занимается пауэрлифтингом и успел добиться больших успехов. Кроме того, у нас здесь три команды по футболу из Африки, а наши друзья из Анголы три года назад открыли школу танцев.
- Очень неплохо! Как освоились, есть ли свои любимые места?
- Мое любимое место - это Давлеканово, - улыбается четверокурсник Фернандеш Эдмилсон Лоуренсо Вела. - Там живут родители моего одногруппника Алмаза. Он стал мне как брат. И каждые каникулы я езжу туда. Если меня спрашивают, где я буду, отвечаю: «Поеду домой в Давлеканово». Люди смотрят на меня удивленными глазами, но что поделать, они уже мне как родные.
Александра ОДИНЦОВА.