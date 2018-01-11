А папа где?

У Виктора двое детей. Впрочем, они остались за бортом его нынешней жизни – он считает излишним поддерживать отношения с дочерьми от бывшей супруги. Иван отслеживает судьбу пятнадцатилетнего сына через социальные сети и вроде неравнодушен к его судьбе, однако встречи не инициирует: зачем ворошить прошлое?…Из десяти опрошенных мужчин в возрасте от тридцати лет у девяти есть ребенок, в воспитании которого они принимают лишь номинальное участие. Трое сказали, что встречаются время от времени, двое оплачивают отпрыскам обучение и отдых. Может быть, достаточно и этого?Психологи и социологи едины в своем мнении – влияние отца на развитие ребенка нельзя переоценить даже в раннем возрасте, когда многие мужчины перекладывают заботу о младенце на мать. Эпизодические встречи тоже имеют свою силу - дети имеют меньше проблем в эмоциональной сфере, лучше справляются с трудностями социальной адаптации, депрессией, тревожностью или страхом. Для психологического благополучия ребенка важно лишь то, насколько родитель заинтересован в контакте и стремится поддержать в различных жизненных ситуациях.В новом году решения проблем ожидают от Совета отцов, организованного на федеральном уровне, основной целью которого стало формирование общероссийского движения, развитие института наставничества, помощи в решении сложных вопросов, связанных с благополучием семьи и детей. В Уфе подобная структура действует с 2014 года, созданы советы отцов во всех районах города. Они проводят мероприятия, направленные на совместный досуг и конференции с участием социологов, психологов, представителей религиозных конфессий.Председатель совета отцов Демского района Егор Сорокин считает, что причина кризиса семейственности кроется в гипертрофированном равенстве полов. Не секрет, что в последние десятилетия женщина потеснила сильный пол на многих уровнях, выполняя несвойственные ей функции. «Сильная», «пробивная», «железная леди» - эпитеты стали синонимами успешности, однако такая позиция становится причиной феминизации мужчин, не желающих соперничать. По мнению социологов, на самом деле эпоха матриархата началась уже после Великой Отечественной войны, когда значительная часть мужского населения не вернулась с полей сражений, а женщины взяли на себя все обязанности главы семейства. Тенденции передавались из поколения в поколение, усугубляясь западными веяниями свободной любви, культа потребления, карьеризма. Снежный ком безотцовщины рос с каждым годом: девочки и мальчики принимали существующую модель семьи как должное и привычно воспроизводили ее.Психолог Вероника Каримова убеждена, что переломить ситуацию возможно:- Детям, воспитанным в неполных семьях, зачастую не хватает примера мужского поведения, чтобы восполнить пробел, одиноким матерям следует направлять детей в спортивные и туристические секции, где система наставничества развита в достаточной мере. Если ребенок интересуется, где его отец, не придумывайте истории про дальние командировки или летчика-космонавта. Объясните, что взрослые люди иногда расходятся: вы приняли решение жить отдельно, но вины ребенка в этом нет, а папа по-прежнему является родным для него человеком. Таким образом вы избежите недосказанности, агрессии или героического ореола.Актуальность семейственности растет с каждым годом, поддерживается на государственном уровне, находит все больше сторонников и первые результаты уже есть – статистика показывает, что процент разводов в стране в 2017 году уменьшился на 7,6 процента по сравнению с предыдущим.Ольга ЯКОВЛЕВА.