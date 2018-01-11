На этапе «зеленой мобильности»

Развитие велосипедной культуры и инфраструктуры обсудили на конференции «ВелоРеспублика». На одной площадке выступили активисты, представители органов власти и бизнеса.
Многие страны вкладывают большие ресурсы в велоструктуру. Один из важнейших аспектов – городское пространство. Львиную долю дорог сегодня занимают автомобили. Они затрудняют движение и загрязняют окружающую среду, но остаются самым востребованным средством передвижения. На втором месте -общественный транспорт, на третьем – велосипед. Минтранс России составил новую структуру развития транспортных систем в городах. Ключевым принципом «зеленой мобильности» стал переход к новой пирамиде приоритетов, во главе которой экологически чистый транспорт и пешеходная инфраструктура.
- Пользоваться велосипедом можно круглый год. К примеру, для 40 процентов жителей финского города Оулу - это основной вид транспорта. При этом средняя температура зимой у них -10 градусов, в нашем городе – 13,3, - говорит председатель Союза велосипедистов РБ Регина Билалова.
В 2011 году городской администрацией было инициировано строительство велодорожки, которая соединила Инорс и Сипайлово по улице Сельской Богородской. Затем велосообщество предложило разработать комплексную стратегию для создания единого кольца, которое соединит все районы Уфы. Муниципалитет идею поддержал и выделил бюджетные средства. На сегодняшний день проект уже прошел госэкспертизу.
- Главой администрации было дано поручение всем Управлениям способствовать развитию велоинфраструктуры. Главархитектура разрабатывает для застройщиков градостроительное задание, где полностью обозначены ширина велодорожек, тротуаров, которое они будут выполнять при разработке своих проектов. Внести свои замечания по планировке может каждый уфимец на публичных слушаниях, - объяснил начальник отдела развития транспортной инфраструктуры ГлавУАиГ Олег Хмарин.
Одна из идей, правда, дорогостоящих, озвученных на конференции, создание шеринговых сервисов, что позволит решить большинство проблем, которые сдерживают человека от ежедневного использования велосипеда. С их появлением отпадает необходимость в его покупке, обслуживании. Уфимцы смогут взять в прокат двухколесный транспорт в одной части мегаполиса и сдать в другой.
С 2011 года в Уфе проводится крупнейший в России велофестиваль – «День 1000 велосипедистов». В 2016 году участие в нем приняли почти 15 тысяч человек.
- Такая активность показывает, что у людей есть интерес к развитию альтернативных видов транспорта. К тому же Всемирная организация здравоохранения выпустила специальную брошюру, где рассказывается о пользе велотренировок. Они позволяют существенно сократить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, - отметил организатор велофестивалей Станислав Сырыгин.
В этом году в Уфе уже запланирован ряд мероприятий. Среди них – семейный праздник «Велодетство», Кубок по кросс-кантри, набирающая популярность акция «На работу - на велосипеде» и многие другие.
Мария АПКАРИМОВА.