Комплекса проигравших нет

Три года назад гандбольный клуб «Уфа-Алиса» завоевал путевку и вернулся в Суперлигу. Выступая в Высшей лиге, наши девушки трижды завоевывали бронзовые медали. Сегодня команда находится на последнем месте в турнирной таблице. О причинах неудач и дальнейших перспективах команды мы побеседовали с разыгрывающей Юлией Плигиной.- Сегодня вы находитесь в списке травмированных, когда можно ожидать появления на площадке?- В октябре я получила повторную травму плеча. Сказалась не очень удачная операция, сделанная в прошлом сезоне. Сейчас тренируюсь в индивидуальном режиме. Обидно, что много пропускаю, очень хочу поиграть.- Занимаемое в турнирной таблице место, к сожалению, не может радовать. В чем, на ваш взгляд, причины такого положения?- Думаю, огромную роль играет командная психология. На самом деле, это целая наука. Моя мама написала на эту тему дипломную работу. Еще одна причина – неуверенность, из-за чего возникает много технических ошибок. А также отсутствие явных лидеров на поле, которые из матча в матч тянут всю команду.- А нестандартный тренировочный зал?- Тоже важный фактор. Получается, мы не добегаем пару метров в атаке во время тренировок. Во время игры со стороны видно, что наши полусредние играют «узко» и порой не чувствуют площадку.- Знаю, что в некоторых командах в других видах спорта есть штатный психолог…- Думаю, он есть даже у гандбольного клуба «Ростов-Дон». С командой работает тренер по физподготовке, который также занимается реабилитацией игроков. Если бы психолог был у нас, возможно, нам это помогло.Думаю, если очень постараться и настроиться всей командой на победу мы можем уйти с последнего места.- Суперлига и Высшая лига – два разных уровня. Но, выступая уровнем ниже, вы чаще выигрывали. Не сложилась ли у игроков психология проигравших?- Хоть мы и были там лучшими, но тот уровень мы уже переросли, и нужно идти дальше. Надо добиваться большего и биться с игроками, которые поиграли в Лиге чемпионов. В выходные был матч с командой из Ростова-на-Дону. В их составе есть спортсменки из национальных команд Франции, Бразилии, Португалии.- Гандбол – командный вид спорта. Во время поражений накапливаются претензии друг к другу. Как решаете их между собой?- Обсуждаем эпизоды после игры в раздевалке, когда все еще на эмоциях. Кто-то даже может расплакаться. Говорим друг другу все как есть, напрямую. Лучше сразу высказаться, а не таить претензии в себе.Но вне игры мы любим проводить время вместе, ходим в театры, на хоккей, футбол. Это способствует сплочению команды.- Пару лет назад вы говорили, что звание мастера спорта и призовое место в Суперлиге для вас вершина карьеры. Сейчас планы и цели изменились?- Это по-прежнему мои мечты, но сейчас моя главная задача - полностью восстановиться. А также, чтобы моя команда начала побеждать.- Не было мыслей перейти в другую команду и покинуть Уфу?- Это для меня родной город, здесь живут все родные и близкие мне люди, моя опора. В мужской гандбольной команде УГНТУ - ВНЗМ играет мой молодой человек Дмитрий. На данный момент вообще не время говорить о переходах, для начала нужно войти в форму.- Советуетесь с Дмитрием по игровым вопросам?- Он играл в молодежной сборной, тренировался у олимпийского чемпиона Дмитрия Торгованова. У него больше опыта, чем у меня. Поэтому он может мне советовать.- Ваш спортивный директор на днях сообщил, что уже ведутся переговоры с тремя игроками. Понятно, что у «Уфа-Алисы» бюджет скромнее других команд Суперлиги, но кто, на ваш взгляд, мог бы ее усилить?- Мы не в курсе переговоров, нам об этом не говорят. Эти вопросы решаются на другом уровне, а мы заняты тренировочным и игровым процессами. Кого-то конкретно назвать не могу, а по позициям можно отметить. Не хватает высокого правого полусреднего леворукого, а главное, опытного игрока. Разыгрывающего, который руководил бы действиями остальных на площадке и пары опорных защитников.Мария АПКАРИМОВА.