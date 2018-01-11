Волшебный взлет

Десять очков из двенадцати - таков итог домашней серии «Салавата» в новом году. В принципе неплохой результат, позволивший взлететь с седьмого места на вторую строчку таблицы Восточной конференции.
Но, как говорится, не место красит человека, а наоборот. Поэтому сейчас больше радуют не набранные очки, а содержание игры. Только к завершению регулярного чемпионата финскому специалисту удалось-таки донести до игроков свое видение командных действий. Очень кстати влились в коллектив Дмитрий Саюстов и Владимир Ткачев, которые вместе с Антоном Бурдасовым объединились в одну тройку и, несомненно, усилили атакующий потенциал сине-бело-зеленых. Теперь в составе «Салавата» есть три боеспособных звена, способных в ответственный момент взять игру на себя. А это, как известно, очень сильный аргумент в матчах на вылет.
В поединке против «Витязя», завершившемся в пользу хозяев - 4:1, счет своим заброшенным шайбам за "Салават" открыл Владимир Ткачев. Игра молодого форварда позволяет с оптимизмом смотреть на его будущие перспективы - у него есть все данные, чтобы в недалеком будущем стать настоящим мастером и лидером любого клуба КХЛ.
Несмотря на крупный счет, с которым юлаевцы обыграли подмосковный клуб, матч прошел в упорной борьбе, и если бы не мастерство Ивана Налимова, не раз выручавшего команду после опасных выпадов гостей, все бы могло сложиться по-другому. В том, что «Витязь» на сегодняшний день представляет грозную силу, на себе испытали хоккеисты «Ак Барса», которые в Казани не смогли одолеть подмосковный коллектив, приехавший в столицу Татарстана из Уфы транзитом через Нижнекамск.
Истинные поклонники «Салавата» с нетерпением ждали противостояния с одной из сильнейших ледовых дружин лиги - ЦСКА. Именно в игре с таким соперником можно проверить свои возможности и определить, насколько команда готова к выступлениям в плей-офф. Подопечные Эркки Вестерлунда армейский экзамен выдержали достойно и одержали столь нужную победу - 2:1. В отчетном поединке «выстрелила» вторая тройка нападения - счет в матче открыл Энвер Лисин, а победную шайбу забросил Илья Зубов. Гости смогли ответить лишь одним точным броском по воротам Андрея Кареева, сменившего на последнем рубеже Ивана Налимова.
Следующие две встречи - со «Слованом» и «Йокеритом» выдались богатыми на голы. В перестрелке с клубом из Братиславы хозяева оказались сильнее - 5:3, а вот финский клуб оказался крепким орешком, оказавшим отчаянное сопротивление юлаевцам. В итоге победитель был выявлен лишь в серии буллитов, где «джокеры» были точнее - 5:4.
На пресс-конференции после завершения встречи с «Йокеритом» наставник «Салавата» дал оценку игре команды и рассказал журналистам, как уфимцы проведут перерыв, связанный с участием сборной на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее:
- Конечно, это не очень хороший результат. Игра очень зрелищная, было много моментов и голов. Турнир продолжается. Сейчас мы будем тренироваться целый месяц и готовиться к следующим, двум решающим играм.
– С чем «Салават» подошёл к олимпийской паузе? Какие задачи ставите на перерыв?
– Я думаю, что мы продолжим работать над теми же вещами, что и сейчас. В последних играх мы стали одной из лучших команд на Востоке. Надо этому соответствовать.
Наиль Магадиев.