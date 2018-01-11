Свидание с художником

Адель Салихова провела с горожанами десятки бесплатных творческих встреч – она назначает в социальной сети «свидание», на которое приглашает всех желающих, и учит рисовать.
- Вот здесь нужно добавить тени, - из-за плеча подсказывает мне Адель и, взяв мою кисть, щедро наносит на рисунок краску. Я пришла на ее урок, чтобы фрукты, которые я рисую в моменты, когда задумаюсь или грущу, стали полноценными рисунками, а не карандашными набросками. – Все отлично получилось, молодец!
- Мое увлечение рисованием началось в музыкальной школе, когда мне было всего восемь, - рассказывает Адель. - Учительница сказала маме, что на уроках я постоянно рисую, и меня это очень увлекает. Мама из замечания преподавателя сделала правильные выводы: начала понемногу знакомить меня с миром живописи – она художник-самоучка. А потом я втянулась, брала в библиотеке книги по искусству, в 13 лет начала посещать в Доме пионеров кружки по рисованию и дизайну. В выпускном классе учительница помогала мне готовиться к вступительным творческим экзаменам в БГПУ, тогда я познакомилась с академическим рисунком и живописью.
- Кто приходит на уроки?
- Совершенно разные люди. Некоторые возвращаются к рисованию, а кто-то вовсе пытается осуществить свою мечту и начинает заниматься живописью. Встречи длятся три-четыре часа и начинаются всегда в шесть вечера, собираемся мы в разных уфимских кофейнях. А летом провожу уроки на свежем воздухе. Когда люди на моих встречах рисуют, и им кажется, что у них плохо получилось, я все равно ими восхищаюсь, их трудом… Иногда не важно, насколько профессионально или точно выверена работа, важен смысл, который в нее вкладывается. Такого же мнения я придерживаюсь и по поводу детей. Пусть непропорционально, немного несуразно – главное, старались и родители, я считаю, просто обязаны восхититься творением своего чада.
- Что сама любишь рисовать?
- Дома висят только мои работы и мамы. Свои я каждые полгода меняю. Пишу маслом, рисую карандашом, делаю на заказ по цветоведению: люблю предмет настолько, что с 1-го курса решила писать по нему диплом. Руководит моими научными изысканиями замечательный педагог Дина Фаткуллина.
- Кто твой ориентир в мире искусства?
- Ориентиров у меня нет. Меня просто вдохновляют художники разных эпох и современники тоже. Когда-нибудь в моем доме на стенах появятся работы Ситдиковой, Домашникова, Клода Моне, Хоана Миро. Во всяком случае, я об этом мечтаю.
- А еще о чем?
- Поехать в Китай и… обнять много панд! Съездить на концерт группы Сoldplay, спеть вместе с ними все их песни.
- Планируешь связать свою жизнь с творчеством?
- Постараюсь продолжить. Очень люблю детей, учить их и учиться вместе с ними - две основные мои радости в последнее время.
Розалия ВАЛЕЕВА.