Время наводить мосты

Самый первый мост через Белую (арочный, рядом с Монументом Дружбы) закрыт на дополнительное обследование: за прошедшие морозные дни состояние его конструкций - и так уже неисправных - резко ухудшилось, на перекрытии появилась видимая трещина.
Собственно, за надежностью сооружения, сданного еще в 1956 году, следили уже давно: с 2004 года его обследовали несколько специализированных организаций, и предложение о закрытии прозвучало еще в 2015-м. Однако ряд инженерных мероприятий позволил продлить срок эксплуатации еще на два года. За это время подготовлена проектно-сметная документация по строительству нового трехполосного моста между двумя имеющимися стоимостью 3,1 млрд руб. А когда появится «вставка», можно будет приступить и к реконструкции старого моста, он тоже станет трехполосным - это обойдется еще в 3 миллиарда. Сейчас городскими службами и правительством ведется активный поиск средств.
- Строить «вставку» между двумя имеющимися путепроводами решено потому, что так будет гораздо легче регулировать потоки движения, чем в любом другом случае, - пояснил «УВ» главный инженер «Мостоотряда №30» Александр Кучеряев. - А вообще это отдельное сооружение: у него будет столько же опор, сколько у сегодняшнего «нового». Только он будет металлическим, а не железобетонным. Проектировщик - московский институт «Гипростроймост», который, собственно, создал проекты всех наших мостов.
- Согласно проекту планировки и проекту межевания, выполненных по заказу Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (они являются основой для проектирования самого моста), на строительство «моста-вставки» отводится 30 месяцев, на перестройку старого, при которой опоры будут реконструированы, а старые пролеты полностью заменены - еще 36 месяцев, - сообщила заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы Галина Чиглинцева.
…Пока что, проехав в сторону Демы в девять утра, никаких пробок я не заметила: «новый» мост, сданный в 1993-м, справлялся и с исходящим, и входящим потоками.
- А вы вечером приезжайте - тогда пробки точно будут! – пообещал мне водитель. Однако сегодня ночью будут проведены новые работы по разгрузке движения: ширина нового моста позволяет создать на нем не пять полос, как было до сих пор, а шесть - по три в каждую сторону. Поскольку в нынешних погодных условиях нанести разметку невозможно, полосы будут разделены бонами - пластиковыми барьерами. При увеличении интенсивности дорожного движения в одну из сторон количество полос можно будет увеличить до четырех. А кроме того, автомобилисты уже убедились, что во многих случаях правильнее строить маршрут, выбирая альтернативные варианты - Пугачевский мост и Нагаевское шоссе в сторону автодороги М5 либо Затонский мост.
Между тем проблема со старым мостом обещает быть для Уфы не единственной. В ближайшее десятилетие такая же ситуация может возникнуть со старым Шакшинским, не более 10-15 лет без капитальной реконструкции «протянет» и старый Затонский. Время бросает Уфе вызовы по модернизации самых серьезных инженерных сооружений, которыми она располагает. Поэтому начальнику уже упомянутой УСРДИС Радмилу Муслимову - службы заказчика таких объектов - уже сейчас дано задание подготовить проекты реконструкции обоих старых мостов.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Риты Ишниязовой.