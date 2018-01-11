Работы – непочатый край

Вчера в Конгресс-холле состоялась встреча мэра Уфы Ирека Ялалова с руководителями муниципальных учреждений культуры и искусства, посвященная итогам ушедшего года.Он напомнил, что в прошлом году у нас во второй раз состоялся грандиозный Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», а в рамках Дня города - фестиваль национальных культур «Содружество». Столица республики несет в себе функции фольклорной столицы России, что особенно важно в период подготовки к Всемирной фольклориаде в 2020 году.- Благоустроенные территории - тоже элемент культуры. В настоящее время ведется активная работа по благоустройству общественных пространств при активном обсуждении с горожанами. Так, завершен второй этап реконструкции одного из самых сложных городских объектов – парка имени Якутова, - отметил Ирек Ишмухаметович. - Также в 2017 году благоустроены сквер по улице Революционной, участок вдоль нечетной стороны проспекта Октября на промежутке от площади Володарского до улицы Галле, открыт сквер «Уфимская верста». Силами частного инвестора благоустроен парк, получивший название «Четыре сезона». В рамках реализации в Уфе федерального приоритетного проекта «Городская среда» приступили к масштабным работам по благоустройству парка «Кашкадан».Благодаря этой работе общественные пространства станут местом притяжения уфимцев и гостей столицы, а также улучшат культурное наполнение.Министр культуры РБ Амина Шафиковапоблагодарила администрацию Уфы и работников культуры за тесное сотрудничество в подготовке «Содружества» и «Сердца Евразии», заметив, что без их поддержки невозможно было бы реализовать эти проекты. Руководитель ведомства также напомнила, что в ушедшем году был открыт замечательный парк «Россия – моя история», который уже посетили 46 тысяч человек. Она обратилась к заместителям глав администраций с пожеланием эту работу продолжать, все больше вовлекая школьников в этот уникальный исторический проект.Начальник Управления по культуре и искусства администрации столицы Исламетдин Мамбетов подчеркнул, что все учреждения культуры, работающие сегодня в городе, широко востребованы. Согласно ежегодному социологическому опросу удовлетворенность наличием и качеством услуг данной сферы составляет более 86 %. Он поделился ближайшими планами. В этом году отмечается 100-летие со дня рождения народного поэта Башкортостана Назара Наджми. Следующий - год столетия основания республики. Уже начата работа по подготовке к вековому юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Ну а 2020-й станет площадкой для проведения Всемирной фольклориады. Творческие коллективы готовят новые программы, проводится реконструкция основных городских площадок. А в рамках события в этом году запланировано проведение крупномасштабного фестиваля «Уфа – город дружбы и единства».В завершение совещания Ирек Ишмухаметович отметил:- Мы будем продолжать поддерживать вас, однако хотелось бы услышать и новые идеи.Как одну из наиболее удачных он отметил фильм «Из Уфы - с любовью», который прошел в прокате с большим успехом и еще более повысил имидж столицы. Мэр отметил также, что мы должны понимать, как важно сохранить историческое культурное наследие, но обязательно учитывая и реалии сегодняшнего дня:- У нас очень сильные позиции в классическом направлении, однако нужно развивать и массовую культуру, чтобы молодые люди не уезжали в Москву, Санкт-Петербург, за рубеж. Для чего мы обустраиваем парки? Здесь должна рождаться новая культура. Нужно учитывать и современный формат, развивать то, что интересует молодежь, устраивать, например, рок-фестивали... Впереди работы – непочатый край.Ирина ШИПУНОВА.