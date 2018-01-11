«Эй, вы, там, внизу!»

- На первом этаже нашего дома разместился пивной магазин. И хотя на табличке указано время работы до 23.00, на самом деле они работают до часу ночи. И в это время там собираются шумные компании. Обращалась в администрацию Кировского района, где ответили, что этот вопрос должны урегулировать в Госжилнадзоре. Мой ребенок – инвалид с детства, и нам тяжело жить в таких условиях, - обратилась в редакцию Татьяна К., проживающая в доме №116 на улице Менделеева.
По нашему запросу внушительная комиссия, состоящая из специалистов отдела координации торговли, общественного питания и услуг, информационно-правового Управления, Управления жилищно-коммунального хозяйства, общественной безопасности и профилактики нарушений несовершеннолетних по Кировскому району посетили проблемный адрес. Жалоба читательницы подтвердилась. Заведение работало до поздней ночи, посетители шумели.
Состоялась беседа с руководителем предприятия, которому разъяснили все тонкости закона, а также рекомендовали соблюдать рабочий график, соблюдать тишину и покой граждан.
Пивные ларьки и магазинчики встречаются на каждом шагу, часто размещаясь на первых этажах жилых домов. Поэтому проблема актуальна не только для Татьяны К., но и для множества других уфимцев.
Сегодня законодательство четко регулирует реализацию пенного напитка. Им нельзя торговать на всех видах городского и пригородного общественного транспорта, на остановках, автозаправочных станциях, вблизи детских, медицинских и образовательных организаций, спортивных объектов и на прилегающих к ним территориях, в организациях культуры. Нельзя продавать пиво с 23.00 до 8.00.