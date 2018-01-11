Зимние разводы на фоне асфальта

Час сугробов пробил, и опять пошли разговоры о незаконных снежных свалках, кислотном снеге и бизнесе на осадках. Чтобы получить достоверную картину, мы проследили путь снега с помощью различных специалистов.
Повелитель сугробов
Под колесами машины стелется ровный асфальт Затонского моста, за окошком - хмурое серое небо. Сегодня из него не выпало ни одной снежинки, однако борьба не прекращается ни на один час. Об этом нам рассказывает мастер МБУ по благоустройству Ленинского района Шамиль Салимгареев. Мы едем вслед за самосвалом, доверху наполненным белым мусором, который коммунальщики сегодня сгребли с улиц Гафури и Достоевского.
- Хотя дворы находятся не в нашем ведении, мы также помогаем и управляющим компаниям. Снег складируют у тротуаров для последующего вывоза, - говорит он. – Частный сектор борется своими силами, но с завалами на дорогах в Затоне и Нижегородке успешно справляется роторная техника, перекидывающая струей снег с проезжей части на газоны.
Машина сворачивает на Базисный проезд, где расположен снежный полигон Ленинского и Советского районов. Ровное поле венчают сероватые холмы. Вокруг, сколько охватывает взор, не видно ни одного здания, кроме автосервиса. Два урчащих бульдозера методично утрамбовывают снег.
Пока мы беседуем с мастером, подтягиваются два груженых самосвала. С поднятого кузова масса обрушивается на землю. Развернувшись, водитель одной из машин направился обратно.
- Только за ночь делаю 9-10 рейсов, - рассказывает Айрат Сулейманов. – Сейчас меня ждут на Карла Маркса.
На вопрос, как в темноте удается справляться с работой, шофер добродушно улыбается:
- Так ведь фонари ж светят, да и привычные мы.
По словам Шамиля Салимгареева, полигона вполне хватает для всего района, хотя за день ввозится более 800 кубов снега. Ехать на единственный в республике снегоплавильный пункт на улице Трамвайной нерентабельно и по времени (сколько придется стоять в пробках!), по финансам. Самый большой снег в прошлом году свалка выдержала, хотя дюны тогда дошли почти до сторожевой будки.
Вся соль убеждения
По ходу интересуемся содержимым белых мешков, выстроившихся по обочине.
- Соль для смеси, которой обрабатываем асфальт, - поясняет Шамиль. – Она растворяет лед, а песок, смешиваемый с ним, препятствует скольжению.
Оказывается, эти два вещества входят в состав «Бионорда», ране применявшегося в качестве противогололедного вещества. В прошлом году коммунальщики от него отказались. Среди неоспоримых достоинств пескосоляной смеси – не только экономичность, но и возможность быстро покрыть большие площади и получить почти мгновенный результат. Недостатки - в случае употребления некачественного песка приводят к образованию хляби на дороге, а остаток забивает стоки. При больших объемах техническая соль имеет заметную коррозионную активность, что приводит к разрушению шин авто и опор мостов, обуви прохожих. Тем не менее эффективность в борьбе с гололедом и невысокая стоимость делают пескосоляную смесь одним из самых используемых в борьбе с гололедом.
- Вопрос в том, сколько ее используется. Если брать в больших количествах, то она может воздействовать на окружающую среду, но в Уфе ее используют по минимуму. По сравнению с Москвой наш город в этом плане намного чище, - прокомментировал ситуацию начальник отдела экологии и охраны окружающей среды УЖОГ администрации Уфы Данил Клементьев. – Тем более сейчас, когда у нас почти нет снега. Кстати, нельзя сбрасывать со счетов и «выхлопы» от автомобилей, которые оседают на снег.
Куда ведут стоки
Опасение, что белые горы могут превратиться в ручьи с ядовитыми реагентами, всколыхнуло жителей деревни Карпово под Уфой. Дело в том, что здесь с начала зимы начали свозить снежные массы с Кировского района. По словам сельчанина Юрия Рассказова, люди боятся больше всего, что после таяния вода с химикатами впитается в землю, потекут во дворы.
Как нам пояснили в администрации Кировского района, действия коммунальщиков вполне законны. Данная земля площадью 8 га, кстати, ранее пустующее поле с сорняками со столбами ЛЭП, отведена под местный «снежный полигон». Раньше вывозили на улицу Бельскую, но сейчас там началось возведение социального жилья.
- С началом использования полигона начались протестные настроения, даже не давали проехать транспорту, - рассказывает заместитель начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского района Руслан Нуруллин. – Хотят даже в суд подать, подменив понятия «снег» и «отходы». Однако такие прецеденты есть в других городах, но ни разу осадки не были признаны токсичными отходами. К слову, мы не используем реагенты, лишь изредка посыпаем песком с солью.
Горячий снег
Самый быстрый способ избавиться от снежной массы – утилизировать ее на снегоплавильном пункте. В день здесь принимают до 180 грузовиков. Достаточно вывалить груз и он продавливается через решетки в бассейн. Растворенная масса стекает обратно в насосную станцию и попадает в тоннели, после чего поступает на очистные сооружения канализации. Пункт работает круглосуточно, но растопить весь городской снег не может физически. Поэтому у каждого района есть свои, специально оборудованные полигоны.
- Есть территории около предприятий и учреждений, за чистотой которых должны следить они сами, - добавляет Данил Клементьев. – Если при уборке снег начинает мешать проезду и прохожим, то его надо вывезти. Понятно, у них на балансе нет такой уборочной и погрузочной техники, поэтому предприятия может составить договор с коммунальными службами, в частности, со Спецавтохозяйством по уборке. Думаю, основные проблемы с сугробами начнутся весной при таянии снега.
Считать снег осадками или мусором нельзя запретить никому, окончательный вердикт может вынести суд. Однако есть различия между этими свалками: если бытовые отходы нельзя бросать в неположенных местах, то назвать груду снега на газоне несанкционированной свалкой, нужно прежде хорошенько подумав.
Зиля БАДРИЕВА.