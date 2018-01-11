Чтобы сердце билось ровно

Сердце реагирует на все наши переживания: радость, душевную боль или гнев. Нередко от переизбытка эмоций хватаемся за него и чувствуем - вот-вот выпрыгнет. А, случается, пугаемся так, что, кажется, сейчас остановится. Все это с медицинской точки зрения объяснимо. Непредсказуемость его поведения можно объяснить одним словом - аритмия. О ней мы беседуем с заведующим отделением хирургического лечения нарушения ритма сердца, врачом-аритмологом Ильдусом Сагитовым.
- Объясните, пожалуйста, что такое - аритмия?
- Очень общее понятие. Наше направление: брадикардия (редкий пульс или редкая частота сокращений сердца), тахикардия (частое сердцебиение или высокая частота сокращений сердца) или же экстрасистолия - преждевременное сокращение сердца, когда между двумя нормальными вставляется еще одно.
В 70 процентов случаев брадикардия встречается у людей пожилого возраста. Как это выявить, учитывая, что обычно пожилые не считают пульс? Они начинают жаловаться на головокружение, потемнение в глазах. Вследствие редкого сокращения сердца возникает гипоксия мозга, и больной может потерять сознание в любой момент. Лет 15 назад таких пациентов привозили в обморочном состоянии, иногда даже со следами телесных повреждений. Сейчас, благодаря ранней диагностике, такое происходит достаточно редко. Единственный эффективный способ лечения брадикардии – имплантация кардиостимулятора. Устройство вживляется под кожу, соединяется с сердцем при помощи электродов, покрытых силиконовой или полиуретановой оболочкой. Они проводятся через вены, которые ведут к органу. Процедура малоинвазивная. Делается небольшой разрез в подключичной области, под рентген-контролем проводят электроды, которые фиксируются в правом предсердии и правом желудочке, соединяются с кардиостимулятором, и затем система подшивается глубоко под кожей.
- Сколько прослужит такой аппарат?
- Заводом-изготовителем дается гарантия на пять лет. Если по каким-то причинам до истечения этого срока кардиостимулятор вышел из строя, его, согласно договору, обязаны заменить (завод-изготовитель). Иногда по истечении пяти лет пациенты приходят и настаивают, чтобы стимулятор заменили. Но при проверке (это сделать несложно с помощью программатора и магнита), выясняется, что заряда батареи хватит еще лет на пять. Дело в том, что у пациентов стимулятор работает не в полную силу, а выборочно, то есть по требованию. Если сердечные сокращения увеличиваются, он отключается.
- А каков максимальный срок службы?
- 21 год. Это был советский аппарат, намного больше размером и соответственно - зарядом. В начале 80-х ставили кардиостимуляторы с изотопами, которые могли бы работать вечно, но от них пришлось отказаться, поскольку они являлись источником излучения. Современные приборы весят 23-25 граммов. Пациент после выписки приходит на контроль через три месяца, шесть месяцев, а далее – раз в год. Стимулятор истощается постепенно: если он был двухкамерным, то переходит на однокамерный режим работы. Пациенты это ощущают каждый по-своему. Если самочувствие не тревожит, постепенно стимулятор снижает частоту, что всегда видно на кардиограмме или при подсчете пульса.
- До какого возраста вы берете пациентов на операцию?
- Без ограничений. Буквально в канун Нового года поставили стимулятор столетней бабушке.
- А кто был самым маленьким пациентом?
- 10 лет назад при необходимости кардиостимуляторы имплантировали детям в возрасте от 6 месяцев малоинвазивным способом через сосуды. Сейчас от этого отказались. Когда только появилась эта технология, пошел большой поток пациентов, но через какой-то промежуток времени мы получили много осложнений, особенно у детей. Ребенок растет, электроды натягиваются. Нужно ставить новые, а старые прирастают к мышце сердца, и их невозможно удалить малоинвазивно. Если потянуть, может повредиться сам миокард. И к 20-25 годам в сердце оказывается по пять-шесть электродов, так что клапаны практически не закрываются. Приходится вскрывать грудную клетку и удалять электроды. В настоящее время, если необходимо, детей до 10-12 лет мы направляем на имплантацию кардиостимулятора открытым способом к детским кардиохирургам, чтобы обезопасить от серьезных осложнений.
- Чем опасна брадикардия?
- Она наблюдается и у людей трудоспособного возраста. Лет 12 назад пациент был за рулем «Волги» и совершил ДТП как раз напротив кардиоцентра. Очнулся, когда к нему рассерженный водитель пострадавшей машины применил физическую силу. Посчитал, что мужчина был пьян. Однако когда понял, что тот без сознания, вызвал «скорую». Кардиограмма показала брадикардию, так что его немедленно доставили к нам. Ему успешно имплантировали кардиостимулятор.
Особенно она опасна, когда водитель за рулем пассажирского транспорта. Один потерял сознание и въехал в электроопору. К счастью, серьезно не пострадал, да и пассажиров в автобусе не было. С тех пор мы ему поставили вот уже третий кардиостимулятор. Эти люди продолжают работать и радоваться жизни.
- А что представляет собой тахикардия?
- В отличие от брадикардии это, напротив, учащение сердечных сокращений. Она бывает (условно) правильной (синусовая) и неправильной. В первом случае человек занимается физической нагрузкой, когда независимо от возраста идет учащение сердечных сокращений, чтобы насытить организм кислородом. Они могут быть под 100-120, а у спортсменов даже достигать 200-220, это вариант физиологической нормы. Такую аритмию лечат консервативно. Вторая возникает на фоне перенесенных заболеваний. К примеру, при болезнях щитовидной железы, на фоне гормональных изменений, невралгий, перенесенных инфекций. В таком случае больному можно помочь методом радиочастотной абляции. В том числе при мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий). Существуют пароксизмальные тахикардии, при которых эффективно и проведение радиочастотной абляции (прижигание). Это наджелудочковые тахикардии с участием дополнительных путей проведения, предсердные тахикардии, трепетание предсердий, экстрасистолия. Нормальный сердечный ритм восстанавливается при абляции путем прижигания небольшого участка сердца, в результате чего блокируется проведение импульса, а функционирование сердечной мышцы не нарушается. Эффективность высокая, до 95 процентов. Через два часа человек может ходить, через два дня выписывается.
При подходе к оперативному лечению обследуется весь организм и в первую очередь – коронарная система, чтобы исключить ишемическую болезнь сердца, изменения гормонального фона, длительный период насыщения антиаритмическим препаратом (может она в это время «затухнет») и антикоагулянтную терапию (препараты, разжижающие кровь).
Ирина ШИПУНОВА.