Как Торин и Бася людей спасают

Сегодня я – гость Аварийно-спасательной службы РБ, которая расположена в Демском районе по улице Чебоксарской. Здесь меня ожидают Надежда Отвесова – специалист по связям с общественностью, а по совместительству кинолог-спасатель с ее любимцем и помощником, псом Торином.
Обычно он и находящийся уже «на выслуге» спаниель Ортик дожидаются хозяйку дома, но изредка она усаживает Торина с собой в автомобиль, и они отправляются в резиденцию «спасательной службы».
Для четырехлетнего бордер-колли есть возможность лишний раз пробежаться по двору. Он резво выскочил из клетки и запрыгал возле Надежды, потом дружелюбно покосился на меня: один глаз у него голубой, другой – карий. Этого симпатягу Надежда привезла из Москвы маленьким щенком. К тому времени она еще не состояла на службе, а волонтером выезжала с Ортиком на поиск людей. Четыре года на свои средства моталась в командировки, но спаниель уже остановился в развитии, нужен был пес на замену.
Правильный выбор
- В поисковики не каждая собака подойдет, - поясняет Надежда. - Она должна быть средних размеров, чтобы ей легко было передвигаться по завалам, чтобы могла стойко переносить жару и холод. Мне нужен был активный и очень самостоятельный пес.
В Москве заводчик показал только что появившихся на свет щенков и посоветовал совсем другого – более общительного и ручного. Но Надежде сразу же приглянулся Торин. Что называется, запал в душу. И сейчас он очень любит общение, но главное - обладает очень важными качествами - работоспособностью и бесстрашием.
- Ему было всего полгода, когда мы отправились на сборы. Работали в темном помещении в подвале овощехранилища, где остались два огромных чана для квашения капусты. У нас даже мысли не возникло, что какая-то собака туда сунется. Но Торин туда свалился. Ребята его вытащили, и несмотря на пережитый стресс, он отправился работать дальше. Потом хромал, было видно, что ему больно. Это отличительная черта собак-спасателей: они будут работать, пока есть силы, и только выйдя из зоны поиска, покажут, что поранились, либо обожглись.
Они не ищейки, которым важно дать какую-то вещь, и она по запаху пойдет по следам человека. Собаки-спасатели ищут не конкретного человека, а пропавших, обследуя большую территорию. Поэтому могут обнаружить, к примеру, грибника или охотника. И еще не известно, как отреагируют на лай незнакомого пса. Такой случай уже чуть было не закончился трагедией. Когда Ортик обнаружил в лесу человека, тот замахнулся на него ножом, перепутав радостный лай с угрозой.
Если случилась беда, на поиск людей в лесу или под завалами в этом году выйдут всего две аттестованные собаки: Торин и Бася. Конечно же, привлекаются и волонтерско-кинологические рассчеты, которые, к сожалению, в этом году не прошли аттестацию: нужно выезжать на сборы в другие города за пределы региона, на что не всегда находятся деньги. Собаки сдают три дисциплины: послушание (команды «рядом», «сидеть», «лежать», прохождение снарядов), поиск в лесу и в техногенном завале. По правилам аттестации кинологических расчетов МЧС России, если хотя бы один норматив не сдан, аттестация считается недействительной. Торин же – полиглот, он выучил команды «работать» или «ищи» на русском, башкирском и немецком языках. Тренировки - три раза в неделю.
В спальнике вдвоем с Торином
Что еще могут Торин и Бася? Ездить на квадроциклах спереди. Эта техника, как и УАЗики, в основном и используется в поисково-спасательных работах в лесу или на горной местности. Они должны спокойно сидеть, не пытаясь спрыгнуть или убежать. Собаки летали на вертолете, осталось еще с хозяевами прыгнуть с парашютом.
Зато этот живчик наконец-то научился залезать в спальник к Надежде. Раньше пес брыкался и убегал, пока не понял, что в холодную ночь так теплее.
В новогодние праздники Надежде не удалось отдохнуть. Отправились с колли в Белорецк к своим друзьям-спасателям, а там ЧП: в карьерах в Тукане потерялась женщина. К сожалению, заявка поступила спустя шесть дней, нашли уже бездыханное тело.
В прошлом году был сход снега с крыши частной хозпостройки в Уфе по улице Сельской Богородской. Торин обследовал весь пролет и показал, что там никого нет. В этот момент Надежда переживала, что ее пес ошибся, но он оказался прав.
Другой собаке-спасателю, которая также стоит на «довольствии» – уже 10 лет. Это - заслуженная любимица лабрадор Бася. У ее хозяйки Натальи она вторая, а первой была кокер-спаниель Виола.
- Помню первую работу Баси, - вспоминает спасатель-кинолог Аварийно-спасательной службы РБ Наталья Локадкина. - Был 2008 год. В деревне Куганак Кармаскалинского района пропала 8-летняя девочка, и нас вызвали на поиски. Бася сразу почуяла «пропажу» и за три минуты сделала то, чего не смогли сделать люди за два дня: нашла девочку!
Бася участвовала в поисково-спасательных работах не только природного, но и техногенного характера. Самое запоминающееся – полное обрушение двухъярусного подземного гаража. К счастью, людей там не оказалось.
Море возможностей
Чем занимаются две собаки, поставленные на службу в «спас» в свободное от работы время? Они – частые гости в детских домах, интернатах и приютах, домах престарелых, школах и летних лагерях. Девушки рассказывают о спасателях-кинологах, о том, как нужно вести себя в лесу, и что делать, чтобы не потеряться. Если это дети с ограниченными возможностями здоровья – дают им возможность пообщаться с четвероногим другом. Могут показать им пару трюков и увидеть улыбку счастья.
Вообще возможности этих животных неисчерпаемы. Их можно использовать в оздоровлении детей.
- Направление называется канистерапия и широко применяется у нас в стране, но, к сожалению, в столице республики нет, - говорит Надежда. - Без поддержки государства это нереально, потому как очень затратно и трудоемко. К тому же собаку нужно подыскивать в зависимости от заболевания ребенка: кому-то нужно ее расчесывать, чтобы развивать моторику рук, кому-то просто посидеть рядом и успокоиться, а кому-то нужен сильный самостоятельный пес, на которого можно опереться и пойти. Помимо того, что животное используется как инструмент, еще от него получают большой запас положительных эмоций. Но занятия должны проходить также при участии психолога или другого доктора-специалиста. Я же могу только дать пообщаться с животным, но это не разовая акция, здесь нужен серьезный подход. Приезжали специалисты из Москвы, проводили специальный семинар. Обучали, как можно подготовить собак и создать такую службу, но, к сожалению, мы не нашли финансовой поддержки.
Время от времени к Наталье и Надежде обращаются с просьбой воспитать собаку-поводыря. Это еще более затратный труд, чем подготовить спасателя. На всю Россию всего три таких центра и там космическая очередь.
- Допустим, берем щенка – он спокоен, адекватен, потому как требуется по возможности флегматичная порода, - объясняет Наталья. – Она в среднем обучается год-два, а через полгода вложенных в нее трудов может быть выбракована. И куда потом деть животное? В Уфе много незрячих, и время от времени нам поступают предложения подготовить поводыря, но мы за это не беремся.
Но более всего все-таки беспокоит поиск людей. У нас очень большая республика, где много лесов. И найти в них кого-то без помощи собак очень сложно. Три года Надежда занималась розыском пропавших по своей инициативе и только теперь может совмещать это дело с работой. Она – специалист по связям с общественностью ГБУ «Ававарийно-спасательной службы РБ». Второй кинолог Наталья - бухгалтер.
Хочется, чтобы поисковиков с аттестованными собаками было больше. Еще на слуху история Вадима Классена, пропавшего в походе в горах Инзерских зубчаток летом 2015 года. При его исчезновении не было обнаружено никаких следов, несмотря на то, что на поиски вышло много волонтеров и аттестованные собаки. Нужны целеустремленные волевые молодые люди, а им – поддержка.
Ирина ШИПУНОВА.