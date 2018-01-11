Как коммунальщики Уфу отстояли

Завершая новогодние выходные, природа преподнесла уфимцам сюрприз: улицы накрыл буран со снегопадом. Но транспортного коллапса не случилось: коммунальные службы. отвоевывали у непогоды городские дороги, кварталы и дворы.
- В нашем распоряжении 82 дома. Зимой не только чистим дворы, также освобождаем крыши от сосулек. Двускатные кровли старого типа обрастают наледью быстрее, чем плоские, которые хорошо продуваются. Но в современных высотках кровля бывает и трех-четырехскатной. Например, шестнадцатиэтажка за номером 24/1 по улице Бессонова, - объясняет директор ЖЭУ № 55 Альфир Шаяхметов, которого мы встретили во дворе дома №18 по Комсомольской.
Хорошим подспорьем в этой работе стал прошедший в ряде домов капитальный ремонт. В числе прочего, монтажники заменили идущие по верху трубы отопления. Уменьшение теплопотерь значительно снизило рост ледяного конденсата.
Очистка крыш ведется в строгом соответствии с графиком. Так, за восемнадцатый дом кровельщики примутся в феврале.
Сейчас же здесь слышен рев тракторного двигателя. Первым делом «Беларус» пробивает выезд из двора, затем устремляется к автопарковке. Сегодня его водитель сел за баранку задолго до рассвета: в снегопад объявили усиленный режим работы.
На часах полдень, и машин под окнами немного. Пройдя стоянку из конца в конец, тракторист сгребает сугроб к обочине. Теперь в дело вступает закрепленный на корме уборщика шнекоротер. Из тесных дворов хрущевской застройки снег обычно сразу вывозится – сначала на базу УЖХ района, потом на городской плавильный пункт. Когда это возможно, снег и лед складируются на внутренних газонах. Так и сейчас – белым фонтаном они перемещаются туда, где никому не помешают. Очередь на вывоз из города подойдет ближе к весне.
- Разумеется, трудимся в контакте с жителями. И здесь многое зависит от председателей домкомов. При сбросе снега с крыш автомобили нужно убрать, что делают не все. Значит, нужно обойти жильцов поквартирно. Хотя объявления вывешиваем регулярно. Денек-другой машина может постоять у соседнего дома, зато останется цела, - продолжает Шаяхметов.
Свободные участки трактор проходит за минуты. А между авто снег выгребают «оранжевые спецовки». Сегодня дворники уже прошлись с лопатами по пешеходным дорожкам, сбили лед перед подъездами. Свою вахту они несут с шести утра. Ведь комфортно должно быть и водителям, и пешеходам. Ттолько в УЖХ Советского района тружеников лопаты и метлы насчитывается 197. Техники тоже немало: 25 тракторов и спецмашин. Некоторые из них применяются и для рассыпания пескосоляной смеси. По словам водителей, в общей сложности на зиму ее заготовлено более 1500 «кубов».
Не сидят без дела и «соседи» - ЖЭУ № 15. Оказавшись в квартале за ТРК «Семья», наблюдаем их работу. Проезды здесь уже расчищены, другое дело – контейнерные площадки. Так, одна из них буквально завалена выброшенной мебелью. Шкафы, столы, кухонные гарнитуры - словом все, от чего избавились в ушедшем году. Хлам грузится в кузов почти заполненного автоприцепа. Перед рейсом на мусорный полигон в Черкассах тянущий его трактор заедет еще в несколько дворов.
- Обычно такая картина наблюдается осенью и в конце декабря-начале января. Хорошо, что уфимцы не бросают рухлядь у подъезда, а аккуратно доносят до площадки. Нам остается лишь погрузка и вывоз. Кстати, дорога в оба конца потребует около тридцати литров дизельного топлива. А за сутки вся техника расходует до 80 и даже 100. Что вполне понятно, ведь в зоне ответственности семь десятков многоподъездных домов, - рассказывает директор ЖЭУ № 15 Алмаз Ахметзянов.
Выбросив в воздух клуб дыма, трактор отправляется дальше. А нам на глаза попадается его младший «коллега». Иностранец «MKSM», называемый малогабаритным уборщиком. Что действительно так: «лилипут» легко проскальзывает между рядами легковушек.
И пусть объем ковша в данном случае не велик, но переоценить его вклад в уборку ограниченных пространств трудно…
- Мы часто помогаем и другим городским службам. В том числе – МУП «Спецавтохозяйство». Это предприятие вывозит органический мусор и пищевые отходы, мы же обеспечиваем надлежащее состояние площадок, - резюмирует Ахметзянов.
Говоря о прошедшем буране, он отмечает: к капризам погоды были полностью готовы. И водители, и дворники справились своими силами. Хотя в случае усиления снегопада на помощь им пришли бы и коллеги – слесари, сантехники.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.