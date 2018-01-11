Затон как единство разнообразия

Когда мы произносим слово «микрорайон», то, как правило, перед глазами встает комплекс домов, которые представляют собой более-менее однородную территорию. Но вот когда слышу словосочетание «микрорайон Затон», то пазл никак не складывается.
Вначале были кержаки
Слишком он неоднороден, слишком легко распадается на отдельные непохожие друг на друга территории. Это и прибрежная «деревенская» сторона, и довоенные бревенчатые двухэтажки, словно сошедшие с иллюстрации московской Марьиной рощи, и новейшие высотки как признак крупного мегаполиса, и даже пара коттеджных поселков, инкорпорированных прямо в само «тело» микрорайона. Поэтому на вопрос, какой же он на самом деле - Затон, можно ответить лишь одним словом: разный.
А когда-то он был эдаким заречным форпостом на Казанской дороге. Во второй половине XIX века на левом берегу Белой напротив Нижегородки стали селиться кержаки-старообрядцы, затем в 1870-м навели к ним Вавиловскую (по фамилии известного уфимского дворянского рода) переправу на плашкоутах и бревенчатых плотах. И левый берег стал превращаться в настоящую слободку. Сначала выросла улица Кержацкая, к ней стали пристраиваться и иные. А после революции стали появляться школы, детские сады, больницы.
Историческим центром района считался завод РЭБОР, который существует и по сей день, хотя и попал в сложную экономическую ситуацию. В старом русле реки Белой расположена зимняя стоянка БРП. Здесь же было расположено единственное в Уфе Командное речное училище, ставшее сегодня филиалом Волгоградского государственного университета водного транспорта, а также до некоторого времени находилось и вертолетное. А еще в Затоне появился свой проспект – Дружбы народов.
В 1971-м построили долгожданный мост, и микрорайон вдруг приблизился настолько близко к городу, что и сам стал, наконец, естественной его частью. Хотя еще долго по привычке в объявлениях на жилищный обмен и продажу квартир отмечалось: «Затон не предлагать».
Жизнь на отшибе
Старая часть улицы Ахметова, та самая, что до революции звалась Кержацкой, сегодня оказалась в стороне от быстрых городских трасс. Здесь, как правило, тишина. Неспешно бежит подо льдом река, дети лепят снеговика. Именно в этом месте мы были лет десять назад во время написания книги «Уфа. Улицы нашего города». И кажется, что с тех пор ничего не изменилось.
- Скажите, как вам живется на отшибе от напряженной городской жизни? – спрашиваю у Регины, коренной жительницы бывшей Кержацкой слободы.
- А кто сказал, что мы живем на отшибе, - улыбается молодая женщина. – Во-первых, почти у всех есть машины – пятнадцать минут и ты уже в центре города, во-вторых, к нам ходит автобус №24.
Кстати, это единственный внутренний маршрут микрорайона. И, пожалуй, самый короткий в городе. На 24-м можно проехаться от остановки «Левый берег» до «Улицы Летчиков». Всего в нем 12 остановок, растянувшихся на пять километров. Для сравнения: не самый длинный 290-й маршрут протянулся почти на 27 км.
- Что же у вас здесь изменилось за последние десять лет?
- Магазин хороший появился, - степенно отвечает собеседница. – «Школьника» пустили. Правда, он ходит через раз...
- Что за «школьник»? – недоумеваю.
- Школьный автобус, - поясняет она. - А то детишкам все-таки ходить до 4-й школы далековато.
И действительно, вроде бы и на той же улице находится, Ахметова, а пешочком не находишься.
- Эй, поберегись! – а это уже нам. Оказывается, навстречу несется колонна снегоуборочной техники. Доходит до берега, разворачивается, и теперь уже летят оранжевые машины по другой стороне Ахметова обратно к центру микрорайона.
Уфимская «Марьина роща»
Хотя на самом деле сама-то московская Марьина роща представляет собой всего лишь типичную довоенную провинциальную городскую застройку, в которой преобладали двухэтажные бревенчатые бараки с коммуналками и удобствами на дворе. Но именно этот популярный телесериал мне вспомнился, когда лет пять назад мы с инспектором по делам несовершеннолетних пошли по неблагополучным подросткам.
Сегодня к этим домам 1930-х годов постройки вплотную подступают многоэтажки.
... В разбитых окнах бывшей детской музыкальной школы №9 имени Адигама Искужина январский ветер носит свежий снежок. И все равно кажется, что в этих опустевших стенах чьи-то детские руки продолжают наигрывать гаммы. Выглядит жутковато, но на самом деле здесь стоит порадоваться тому, что музыкальной школе, которая располагалась в этих бревенчатых стенах с 1966 года, удалось переехать в новое здание. Причем буквально через дорогу, на Ахметова, 300/3. И сегодня в ней с 295 учениками занимается 41 преподаватель. А уж только перечисление инструментов, представленных в ней, может занять строчки три-четыре.
Рядом с покинутым зданием стоит еще одно бревенчатое строение, поставленное более 90 лет назад. В нем до сих пор располагается самый старый детский сад в Затоне. Сколько ребятишек за эти годы прошло через заботливые руки воспитателей и нянечек. И именно здесь нам поведали, что в соседнем здании еще до «музыкалки» располагалось одно из старейших в Уфе детских учебных заведений – школа №4. Она была открыта здесь в 1907 году в Кержацком поселке для детей речников.
Прогулки на «Волне»
Этот парк при всей своей миниатюрности и бедности в плане развлечений и досуговых возможностей все равно для жителей Затона остается любимым местом для прогулок с детьми, подругами и друзьями.
- А мы здесь каждый вечер прогуливаемся, - уверяют нас Нина Владимировна и Руфина Галеевна. – Приохотились к скандинавской ходьбе и уже без нее не можем. Единственное, нас беспокоит новое строительство на окраине парка. Хотелось бы узнать, что там все-таки будет. А то слухи-то разные бродят. А во всем остальном парк нас устраивает. Мы сюда и с детьми когда-то ходили, а теперь и внуков выводим гулять.
А вот и новое поколение затонцев покоряет пространство «Волны». Навстречу нам в коляске едет Игорь. Правда, он обо всем этом еще пока даже не догадывается. Он просто спит.
- На самом деле по сравнению с моим детством в парке стало заметно лучше, - рассказывает молодая мама Ирина. – Рядом каток строят. Детскую площадку привели в нормальный вид. Жаль, конечно, что на пруд посередине парка без слез взглянуть невозможно – пересох. Но самое главное - дорожки проложили, светлее стало, безопаснее. Говорят, лет двадцать назад сюда чужим вообще лучше было не соваться.
- А есть наиболее яркие воспоминания, связанные с парком?
- Помню, когда мне лет десять было, здесь карусель стояла рядом с озером, и даже свое затонское колесо обозрения. Но это было очень уж давно – лет пятнадцать-двадцать назад.
- А сами вы в новых домах проживаете?
- Нет, я родилась и живу в самых настоящих затонских. Тех, что на Пожарского. Кстати, в них на самом деле не так уж и плохо. У каждой квартиры есть собственное отопление, к примеру. Так что зимой мы ни от кого не зависим.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.