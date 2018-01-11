В ожидании важного «гостя»

- Наш дом №30/4 по улице Трамвайной нуждается в капитальном ремонте, которого не было около 30 лет. Каждый из нас поддерживает в порядке свою квартиру, но и сама многоэтажка нуждается в уходе. Вроде бы и должников немного, но почему нас постоянно откладывают на потом? –позвонила в редакцию наша читательница Лидия Быкова.
Как выяснилось, он все же проводился. В 2000-м году отремонтировали крышу, в 2014-м - системы водоснабжения и водоотведения, а также асфальтовое покрытие дворовой территории.
В краткосрочный план, утвержденный приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ и рассчитанный на 2017-2019 гг., дом не попал. Данный вопрос может быть рассмотрен при очередном его формировании. Для этого самим жителям необходимо проявить инициативу. В соответствии с Жилищным кодексом проведение капремонта осуществляется на основании решения общего собрания собственников. «За» должны выступить не менее 2/3 голосов от общего числа. Протокол предоставляется в управляющую организацию.
- Капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в соответствии со сроками Республиканской программы, утвержденными постановлением правительства республики от 15 ноября 2017 года. В данном доме на 2023-2025 годы запланирован ремонт лифтового оборудования, 2026-2028 – крыши, 2029-2031 - системы электроснабжения, 2032-2034 – фасада, 2038-2040 – центрального отопления, 2041-2043 – системы газоснабжения, - сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.