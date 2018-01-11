Отдыхать не время

Руслану – пятнадцать. Все новогодние дни он проводит лежа в постели, просматривая видеоролики популярных ютуб-блогеров, ни на минуту не расстается со смартфоном и с энтузиазмом откликается лишь на приглашение к столу. Двенадцатилетнего Дениса, напротив, трудно застать дома – большую часть времени он находится в компании подростков, развлекаясь в просторных залах торговых центров или штурмуя лабиринты гаражей и промзон.Неизвестно, какое времяпровождение более опасно для общества и ребенка, но, бесспорно, ни одно из них нельзя назвать развивающим и полезным. А где же родители? Кто-то вышел на работу, другие продолжают праздничные гуляния, а дети в это время предоставлены сами себе.- Воспитание подростков – не только контроль надзорных служб, полиции или ЦОБ. Важно вовлечение детей в совместную деятельность, игровую или созидающую, - утверждает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района Рафаэль Фатеев.- Для подростковых клубов каникулы – время плотного графика: почти каждый день организуются экскурсии, прогулки на ледовые городки или катки, - рассказывает директор Объединения «Дети Плюс» Альбина Биглова. - Например, Новый год в Сипайлово начался уже 25 декабря - в одном из дворов Деда Мороза встречал хоровод, заводилами в котором были наши активисты.Воспитанники подросткового клуба «Северный» сами несут праздничное настроение: они устроили концерты и представления для детей коррекционной школы-интерната №92 и пожилых людей, проживающих в КЦСОН «Феникс». А ведь когда-то многие из юных артистов не знали альтернативы бесцельному бродяжничеству или асоциальному поведению. Благодаря работе педагогов они находят настоящих друзей.- Занимаемся с таким ребятишками более настойчиво, привлекаем их к участию в мероприятиях, напоминаем о репетициях и тренировках, ведь они не привыкли прикладывать усилий и зачастую предпочитают пассивное времяпровождение, - говорит директор клуба Валентина Меденкова.Работа подростковых клубов возобновилась уже 2 января: педагоги встали на коньки и лыжи, вместе с детьми катались с ледяных горок, а некоторые отправились в спортивный зимний лагерь.- Ребята у нас получают не только внимание, которого многим так не хватает в семьях, но и пример для подражания, совет старших наставников и навык общения со сверстниками, - говорит заведующая клубом «Прометей» Зинфера Гиззатуллина. – Я вижу, как из года в год меняются мои подопечные, особенно приятно отслеживать судьбу когда-то проблемных мальчишек и девчонок, которые, повзрослев, живут полноценной жизнью.Зимние праздники идут один за другим, давая повод для новых событий. Например, в клубе «Росстань» проводятся Рождественские встречи - три дня квестов, эстафет и головоломок.- Больше всего понравились игры «Гарри Поттер», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», было весело поучаствовать в командных тренингах «Космическая миссия спасения» и «Крестики-нолики», - поделился один из участников Данил П. - Отличная возможность оторваться от компьютера и провести время с друзьями!Интернет-зависимость у современных подростков вызывает тревогу родителей, но, по сути, не так беспокоит окружающих, как хулиганство или двойки по математике. Однако одностороннее онлайн-общение, сетевые игры или бездумное поглощение информации многим фактически заменяет общение со сверстниками. Как вытянуть ребенка из Всемирной паутины? Психолог Анна Плетнева считает, что пример должны подавать в семье:- Дети полностью копируют модель поведения: измените свои привычки, сменив лежание на диване или пролистывание лент социальных сетей на прогулки, активные или настольные игры, общение с друзьями.Юлия ПАХОМОВА.