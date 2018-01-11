Звезды восходят в Инорсе

«Прочный, как коготь дракона, гибкий, как китайская вишня, неподражаемый, как иероглиф», - так охарактеризовал нашего героя ведущий шоу «Лучше всех» на Первом канале Максим Галкин. Алексей Назаров занимается ушу пятый год и за это время уже завоевал 129 медалей.
24 декабря 10-летний уфимец просто взорвал публику зрительного зала и многомиллионной ТВ-аудитории своим выступлением, получив в итоге из рук столичного шоумена медаль, удостоверяющую, что он «лучше всех». Хотя, с учетом имеющихся у Леши наград за высшие спортивные достижения, еще одна - от московского телевизионного шоу - просто легла в его копилку. Тем более, что о сценической карьере юное дарование и не помышляет.
Скромный и хрупкий на вид сероглазый паренек серьезно отвечает на вопросы, спокойно и пристально глядя прямо в глаза. Те, кто знаком с восточными боевыми искусствами, не понаслышке знают, что наряду с физической подготовкой там уделяется большое внимание воспитанию духа. Победа над противником изначально предполагает победу над самим собой, своими слабостями и страхами.
- Чем я буду заниматься, выбрал сам, - ровным голосом поведал отрок. - Мы долго искали подходящую секцию, а потом бабушка нашла спортивную Федерацию ушу Уфимско-Табынского землячества казаков, что в Инорсе. Здесь мне нравится выполнять комплексы упражнений, их сложные связки. Считаю, что это развивает ловкость и смелость.
- Леша пришел к нам в 6 лет обычным ребенком, - рассказывает тренер-инструктор Никита Авдеев. – Мы начали с физподготовки – изучали стойки, основные элементы ушу. Потом стали поэтапно готовить к соревнованиям. Сначала к городским, потом республиканским. В первый год мальчик уже поехал на первенство Приволжского федерального округа, где с легкостью победил.
Однако первый в жизни чемпионат России дался Леше тяжело и морально, и физически. Он был не совсем готов к таким испытаниям. Тем не менее во второй и третий годы обучения Алексей успешно выступал на всех уровнях.
По словам наставника (действующего мастера боевых искусств), главное его отличие от ровесников – старание и упорство. Кроме того, он обладает очень важным для каждого спортсмена качеством - верой в себя, в свою победу.
Сейчас, в дни новогодних каникул у маленького чемпиона идет интенсивная подготовка к очередным схваткам – в конце февраля он в третий раз будет выступать на международном турнире «Звезды ушу». Компанию ему составит Эрнест Тугузбаев в категории до 14-ти лет, занявший годом ранее четвертое место. Подготовка к соревнованиям занимает у ребят порой до шести часов в день, но мотивация традиционно очень высока.
При этом Леша успевает и погулять, и на санках покататься с приятелями, и в снежки поиграть во дворе. Как поясняет юный чемпион, конфликтов среди ровесников не возникает по двум причинам. Во-первых, все окружающие знают о роде его занятий и уровне подготовки, а, во-вторых, несостоявшийся поединок – выигранный поединок. Так гласит один из главных постулатов практически любого из восточных боевых единоборств. Что не мешает Алексею защитить слабого в случае необходимости.
Эдуард АХСАНОВ.